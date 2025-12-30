Primero, un video viral. Luego, un despliegue federal para investigar un presunto fraude en guarderías en Minnesota

Por Zoe Sottile, Andy Rose y Holmes Lybrand, CNN

El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirman que están desplegando recursos adicionales en Minnesota para investigar denuncias de fraude, incluso en guarderías infantiles, en la más reciente demostración de fuerza federal en el estado, hogar de la mayor población somalí del país.

La investigación se produce semanas después de que ICE comenzara con operaciones en el área de Minneapolis-St. Paul dirigidas específicamente a inmigrantes somalíes indocumentados, a raíz de las revelaciones sobre un fraude generalizado contra el estado, así como de los comentarios del presidente de EE.UU., Donald Trump, de que “no quiere” a somalíes en el país.

Esta campaña intensificada también se produce pocos días después de que el creador de contenido de YouTube Nick Shirley, quien ha publicado videos antiinmigrantes y antimusulmanes en el pasado, publicara un video viral en el que afirmaba haber encontrado fraude generalizado en guarderías administradas por somalíes. El video, que incluye pruebas limitadas de las acusaciones del creador, había recibido más de 1,5 millones de visitas en YouTube hasta el lunes por la noche y fue retuiteado por el vicepresidente de EE.UU., J. D. Vance, y el exdirector del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk.

Un funcionario policial declaró a CNN que el despliegue de agentes del DHS en Minneapolis el lunes, que incluyó visitas a unos 30 negocios, se debió en parte al video.

En respuesta a una publicación en X sobre el presunto fraude, el vicepresidente de EE.UU., J. D. Vance, cada vez más a la vanguardia de la retórica antiinmigrante de la administración, dijo: “Están robando dinero y poder político a los habitantes de Minnesota”.

El lunes, el DHS comenzó a publicar videos que muestran a agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional entrando en lo que denominaron “lugares sospechosos de fraude”.

Esto es lo que sabemos sobre las investigaciones y el video viral.

Lo que las autoridades calificaron como un aumento de recursos federales se produce tras la viralización de un video de YouTube de Shirley, un joven, de 23 años, que se autodenomina periodista independiente y publica contenido en redes sociales con una inclinación conservadora. En el video viral sobre un supuesto fraude en Minnesota, Shirley visita e intenta entrar en varios centros de cuidado infantil en Minnesota que, según él, no están realmente operativos, aunque afirma que reciben financiación gubernamental a través de CCAP, un programa que proporciona fondos para el cuidado de niños a familias de bajos ingresos.

Shirley no especifica los días en que visitó la mayoría de los centros que, según él, estaban dirigidos por personas de origen somalí, limitándose a decir que visitó uno al “mediodía”.

CNN está investigando los centros identificados en el video y contactó a varios de ellos. El video también muestra a Shirley escoltado fuera de un edificio por la Policía tras reportes de que estaba invadiendo propiedad privada y acosando a personas.

“Aunque tenemos preguntas sobre algunos de los métodos utilizados en el video, sí tomamos muy en serio las preocupaciones que plantea sobre el fraude”, dijo la comisionada del Departamento de Niñez, Juventud y Familias de Minnesota, Tikki Brown, en una conferencia de prensa el lunes, informó la afiliada de CNN, KARE.

CNN se ha puesto en contacto con Shirley para obtener comentarios sobre el video.

Un portavoz del gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo a CNN que dos de los centros que aparecen en el video estaban cerrados. Sin embargo, posteriormente un portavoz del Departamento de Niñez, Juventud y Familias de Minnesota aclaró que uno de ellos —Quality Learning Center— decidió finalmente permanecer abierto, según el Minnesota Star Tribune.

Ibrahim Ali, gerente de Quality Learning Center, quien dijo que sus padres son dueños del lugar, declaró a KARE el lunes que el video de Shirley se grabó cuando el negocio estaba programado para estar cerrado. Un aviso en la puerta indica que el horario de atención es de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.

“No hay ningún fraude en absoluto”, dijo Ali a KARE.

Uno de los aspectos más virales de la visita de Shirley a Quality Learning Center —la palabra Learning mal escrita como “Learing” en el letrero— fue un error del fabricante del rótulo y ya se está corrigiendo, dijo Ali.

Una revisión estatal de licencias del negocio, realizada en junio, enumera varias infracciones —incluida la falta de capacitación requerida para parte del personal y documentación inadecuada de medicamentos—, pero nada que sugiera que el centro estuviera desocupado.

El Departamento de Servicios Humanos del estado señala que los pagos del CCAP a guarderías pueden retenerse por fraude, pero no por “violaciones de licencia por sí solas”.

CNN intentó comunicarse con Quality Learning Center el lunes a los números telefónicos del negocio y del contacto listados en registros estatales, pero no obtuvo respuesta.

No es inusual que las guarderías mantengan sus puertas cerradas o exijan una tarjeta de acceso por razones de seguridad, explicó a CNN Clare Sanford, vicepresidenta de Relaciones Gubernamentales y Comunitarias de la Asociación de Cuidado Infantil de Minnesota. Además, dijo, la mayoría de los centros sería especialmente cautelosa al permitir el ingreso de alguien que esté filmando, por preocupaciones sobre la privacidad de los niños.

Sanford añadió que, aunque sería inusual que un centro opere sin ningún niño, no es raro que funcionen por debajo de su capacidad oficial. Los fondos del CCAP —el tipo de financiamiento que Shirley afirma que se estaría robando— se basan en los niños elegibles inscritos en un centro, no en su capacidad total.

Las guarderías en Minnesota enfrentan regulaciones estrictas, dijo Sanford a CNN. Por ley, cada centro con licencia debe recibir al menos una visita anual sin previo aviso de un inspector, quien pasa horas revisando una lista de verificación de unos 400 ítems. Los centros recién abiertos enfrentan un escrutinio aún mayor como parte de un esfuerzo reciente para combatir el fraude: pueden esperar cuatro visitas en su primer año de operación, tres de ellas sin previo aviso.

El video no aborda esas regulaciones. Su impacto explosivo es un ejemplo del creciente poder del ecosistema mediático de derecha, impulsado en gran medida por creadores independientes a quienes el presidente ha favorecido sobre las redes tradicionales. Shirley fue invitado a la Casa Blanca en octubre para una mesa redonda con Trump sobre Antifa junto a otros creadores conservadores. Antes, filmó un video durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, otro sobre “estafadores inmigrantes deportados en Nueva York” y una entrevista con la secretaria de Justicia de EE.UU., Pam Bondi.

Whitney Phillips, profesora asociada de Política de la Información y Medios en la Universidad de Oregon, dijo que le resulta “difícil imaginar” que el FBI u otra agencia gubernamental bajo Trump desplegara recursos en una zona si un periodista independiente de izquierda hiciera acusaciones similares.

Pero, agregó, “el Gobierno no está siendo dirigido hacia lugares a los que no quiera ir. Los influencers de derecha le dan al Gobierno una razón para hacer lo que ya planeaba hacer”.

Otros funcionarios del Gobierno, incluidos el Departamento de Trabajo, el secretario de Educación y miembros del Congreso, también compartieron el video de Shirley en redes sociales.

Un funcionario de las fuerzas del orden dijo a CNN que las investigaciones anunciadas el lunes se activaron en parte por el video y abarcan indagaciones tanto de inmigración como de fraude.

El domingo, el director del FBI, Kash Patel, dijo que la agencia ya había desplegado recursos en Minnesota incluso “antes de que la conversación pública se intensificara en línea”.

“El fraude que roba a los contribuyentes y perjudica a niños vulnerables seguirá siendo una prioridad máxima del FBI en Minnesota y en todo el país”, escribió en una publicación en X. “El FBI cree que esto es solo la punta de un iceberg muy grande. Seguiremos la pista del dinero y protegeremos a los niños, y esta investigación sigue muy activa”.

Funcionarios del DHS también anunciaron su propia investigación sobre presunto fraude.

“El DHS está en el terreno en Minneapolis, yendo PUERTA POR PUERTA en sitios sospechosos de fraude”, dijo la agencia en X, junto a un video de personas con chaquetas marcadas como “Police – HSI”. “El pueblo estadounidense merece respuestas sobre cómo se usa el dinero de los contribuyentes y ARRESTOS cuando se detecten abusos”.

Ninguna de las dos agencias dijo en sus publicaciones si se habían realizado arrestos en esta más reciente ofensiva.

Mientras tanto, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, rechazó las acusaciones de que las autoridades estatales pasaron por alto el fraude. El gobernador “ha trabajado durante años para combatir el fraude y pidió a la Legislatura estatal más facultades para tomar acciones agresivas”, dijo un portavoz a CNN.

Cinco republicanos en la Legislatura estatal pidieron la renuncia de Walz.

“La gente en nuestros distritos plantea este tema constantemente. Es el principal asunto del que escuchamos”, dijeron en un comunicado este lunes. “Quieren saber por qué nadie está rindiendo cuentas. Quieren saber cuándo alguien va a arreglar esto. Y quieren saber por qué el gobernador no renuncia”.

La presidenta de la Cámara de Representantes estatal, Lisa Demuth, dijo que la Comisión de Prevención del Fraude ha investigado durante meses las acusaciones de fraude relacionadas con los fondos del CCAP.

“Nadie ha perdido su empleo”, dijo Demuth en una conferencia de prensa este lunes. “Nadie ha sido disciplinado públicamente de ninguna manera”.

Las autoridades ya habían apuntado antes al fraude en el estado, incluso en julio, cuando el FBI allanó cinco empresas en las llamadas Ciudades Gemelas que presuntamente cometieron fraude en programas de asistencia de vivienda de Medicaid, según el Minnesota Star Tribune.

Un fiscal federal dijo el 18 de diciembre que la mitad o más de los aproximadamente US$ 18.000 millones en fondos federales que respaldaron 14 programas administrados por Minnesota desde 2018 podrían haber sido robados, según The Associated Press. “La magnitud no puede subestimarse”, dijo el primer fiscal federal adjunto Joe Thompson. “Lo que vemos en Minnesota no es un puñado de malos actores cometiendo delitos. Es un fraude industrial a gran escala, asombroso”.

Las investigaciones de amplio alcance sobre fraude contra el estado se basan en indagaciones previas sobre fraude relacionado con programas de alivio tras la pandemia de covid-19 durante el Gobierno de Biden.

Gran parte de la indignación por las acusaciones de fraude en la comunidad somalí se ha centrado en Feeding Our Future, una organización sin fines de lucro que, según los fiscales, afirmó falsamente que proporcionaba comidas a niños necesitados durante la pandemia de covid-19. A partir de 2022, se presentaron cargos federales contra decenas de personas —la gran mayoría de ellas somalíes—.

Una serie de auditorías estatales sobre la falta de supervisión de fondos en Minnesota fue desestimada por Walz, un demócrata, informó CNN el año pasado. Esto ocurrió en medio de acusaciones de que el fuerte apoyo de la comunidad somalí —y sus aportes— a los demócratas ayudaron a protegerla del escrutinio.

Una investigación inicial del Departamento de Educación de Minnesota sobre presunto fraude por parte de Feeding Our Future se vio obstaculizada en parte por una demanda presentada por la organización y su fundadora, Aimee Bock —quien no es somalí—, en la que alegaba que la investigación era discriminatoria. Posteriormente retiró voluntariamente la demanda una semana después de que agentes federales allanaran su casa y las oficinas de la organización.

Bock fue luego condenada por siete cargos federales, incluido soborno. Aún no ha sido sentenciada, pero un juez negó su solicitud de un nuevo juicio.

Thompson, el fiscal federal principal del caso, dijo que las autoridades solo han recuperado unos US$ 60 millones de los US$ 250 millones robados en la conspiración de Feeding Our Future, según AP.

“He oído que saquearon —los somalíes saquearon— a ese estado por miles de millones de dólares”, dijo Trump. “Miles de millones. Cada año, miles de millones de dólares, y no aportan nada”.

Las acusaciones de fraude —que han derivado en más de 40 condenas solo en el caso de Feeding Our Future— se han convertido en un detonante de las invectivas de Trump contra los somalíes. El presidente ha arremetido durante años contra la diáspora somalí de Minnesota, cuya gran mayoría son ciudadanos estadounidenses. Alrededor de 84.000 personas de origen somalí viven en el área de Minneapolis–St. Paul, muchas de ellas reasentadas tras huir de una cruenta y prolongada guerra civil en su país de origen.

La atención de Trump hacia los inmigrantes somalíes y los estadounidenses de ascendencia somalí se remonta a su primer mandato presidencial, cuando incluyó a Somalia en un veto inmigratorio junto con otros países de mayoría musulmana.

La representante de EE.UU. Ilhan Omar, ciudadana naturalizada que llegó al país desde Somalia como refugiada, ha sido un blanco frecuente de su enojo.

A principios de diciembre, Trump dijo que Omar y “sus amigos” no deberían poder servir como miembros del Congreso. También calificó a los somalíes de Minnesota de “basura” que deberían “regresar a donde vinieron”.

“Cuando vienen del infierno, y se quejan y no hacen nada más que quejarse, no los queremos en nuestro país. Que regresen a donde vinieron y lo arreglen”, dijo Trump en una reunión de gabinete este mes. El vicepresidente J. D. Vance golpeó con fuerza la mesa de conferencias en señal de apoyo.

Los somalíes y sus defensores, sin embargo, señalan que el grupo condenado por fraude no representa a toda la comunidad.

“La comunidad somalí en las Ciudades Gemelas está compuesta en su gran mayoría por familias trabajadoras, pequeños empresarios, personal de salud, estudiantes y contribuyentes que aportan todos los días a la economía y a la vida cívica de Minnesota”, dijo a CNN por correo electrónico Jaylani Hussein, director ejecutivo del capítulo de Minnesota del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas.

“Cuando se estigmatiza a toda una comunidad, el impacto es inmediato: las familias viven con miedo, los negocios se resienten y la confianza en las instituciones públicas se erosiona”.

“Hay unas pocas manzanas podridas, ya sabes, que cometieron delitos y violaron la ley”, dijo anteriormente a CNN Kamali Ali, de 39 años, quien llegó a EE.UU. desde Somalia cuando era niño, tras anunciarse el operativo de ICE dirigido a somalíes. “Pero al mismo tiempo, no se puede aplicar un castigo colectivo”.

Hannah Rabinowitz, Omar Jimenez, TuAnh Dam, Rob Kuznia y Emma Tucker, de CNN, contribuyeron a este reporte.