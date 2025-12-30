Tatiana Schlossberg, periodista ambiental y nieta de JFK, muere a los 35 años tras ser diagnosticada con cáncer terminal

Por Michael Williams, CNN

Tatiana Schlossberg, periodista ambiental y nieta del presidente John F. Kennedy, murió este martes, según anunció su familia. Tenía 35 años.

“Nuestra querida Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones”, declaró la familia en un comunicado publicado en redes sociales por la Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy.

El fallecimiento de Schlossberg ocurre un mes después de que anunciara que padecía leucemia terminal en un ensayo publicado en The New Yorker. Comentó que los médicos le diagnosticaron el cáncer poco después del nacimiento de su hija en mayo de 2024.

Schlossberg, también autora publicada, había escrito anteriormente sobre ciencia y cambio climático para The New York Times. Era la segunda hija de la exembajadora estadounidense Caroline Kennedy y del diseñador Edwin Schlossberg.

Le sobreviven su esposo, George Moran, y sus dos hijos.

