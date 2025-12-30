Un 2025 donde McLaren y Norris desbancaron a Verstappen y donde Marc Márquez igualó a Valentino Rossi

Por Hugo Manu Correa, CNN en Español

El británico Lando Norris, al mando de un poderoso McLaren, logró conseguir en este 2025 lo que hasta hace un par de años parecía muy lejano en la Fórmula 1: terminar con la hegemonía de Max Verstappen.

Norris conquistó su ansiado primer título en la máxima categoría del automovilismo en un cerrado final, en el que compitió con Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (su compñaero en McLaren).

Norris lo conquistó en la última competencia de la temporada, que se celebró en Abu Dhabi, con un tercer puesto que le aseguró la coronación a pesar del triunfo de Verstappen y el segundo lugar de Piastri.

Debieron pasar 152 grandes premios, 16 pole positions y 11 victorias para que Lando Norris conquiste su ansiado primer título en la Fórmula 1.

El británico se convirtió en el campeón número 35 de la Fórmula 1 con 26 años y 24 días de edad, en una temporada donde demostró su indudable talento, pero también errores propios (y otros de la escudería) que le hicieron demorar la merecida coronación, que finalmente se dio por solo dos puntos sobre Verstappen, ganador de los últimos cuatro Mundiales de Pilotos.

En el motociclismo, Marc Márquez volvió a ser el rey del MotoGP, al conquistar en Japón su séptimo título.

El español regresó a lo más alto después de los duros momentos que experimentó con su salud y que lo tuvieron muy cerca del retiro.

Márquez volvió a reinar en el MotoGP tras dejar Honda por Ducati, marca insignia del motociclismo, con la cual fue imparable.

El piloto español fue una flecha roja en la temporada ganando 11 carreras largas y 14 competiciones de sprint, que le permitieron volver a lo más alto tras tortuosos momentos que incluyeron un accidente, una fractura y cuatro operaciones.

