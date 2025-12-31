Del papa celebrado en Perú a la gira mundial de Bad Bunny, 5 figuras que hicieron sonreír a América Latina en 2025

Por Mauricio Torres, CNN en Español

América Latina termina otro año convulso que incluyó —entre otras cosas— elecciones, cambios de gobierno, juicios a expresidentes, numerosas protestas sociales y tensiones entre países. Pero frente a todo esto, la región también tuvo figuras y momentos que la hicieron sonreír, así como recordar lo que sus habitantes son capaces de lograr.

Esta es una selección de algunas alegrías que nos dejó 2025.

El 8 de mayo, Robert Prevost fue elegido como nuevo papa tras la muerte del argentino Jorge Mario Bergoglio, Francisco, quien había encabezado la Iglesia católica desde 2013.

Prevost tomó el nombre de León XIV y, aunque nació en Estados Unidos, también tiene nacionalidad peruana. El pontífice vivió durante más de 20 años en Perú, donde trabajó en Trujillo y Chiclayo. De hecho, fue obispo de esta última ciudad, a la cual dedicó unas palabras en español durante su primer mensaje en el Vaticano.

“Y si me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos y en modo particular a mi querida Diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo”, dijo.

La elección de Prevost como nuevo papa generó alegría en Chiclayo, donde algunos de sus habitantes dijeron a CNN que tuvieron una grata sorpresa con el nombramiento y recordaron que, durante su período como obispo, el pontífice buscó ser alguien cercano a la gente.

El cantante puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, tuvo un 2025 redondo.

Martínez lanzó su más reciente disco, “Debí tirar más fotos”, con el que en julio inició una residencia en el Coliseo de Puerto Rico que se extendió por una treintena de conciertos. Después, comenzó una gira mundial que ya lo llevó a República Dominicana, Costa Rica y México, y que para 2026 lo llevará a otros países de América Latina, así como a Europa, Japón y Australia. Además, en noviembre ganó cinco Latin Grammy, incluido el de álbum del año.

A todo esto se suma el campanazo que dio en septiembre, cuando se dio a conocer que encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, uno de los espectáculos de mayor audiencia en Estados Unidos. Para algunos analistas consultados por CNN, que Bad Bunny esté en ese foro será una estampa significativa en momentos en que los latinos enfrentan duras políticas migratorias y discriminación por parte del Gobierno de Donald Trump.

“Tener una voz orgullosa en español, una voz que representa a todos los latinos, es tan importante, es tan poderoso. Le da a toda la comunidad el sentimiento de que todos tenemos un momento para sentir que ganamos. En un momento en que muchos se sienten muy abajo, esto se siente como un logro colectivo”, dijo Vanessa Díaz, profesora de Estudios Latinos en la Universidad Loyola Marymount, en una entrevista realizada en octubre.

El 19 de septiembre, la astrónoma mexicana Julieta Fierro murió a los 77 años. Su muerte causó tristeza, pero también numerosos mensajes que reconocieron su constante labor como investigadora y divulgadora de la ciencia en salones de clase, conferencias y espacios en medios de comunicación.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la que la científica desarrolló su carrera, señaló entonces en su cuenta de X que Fierro “con su voz y dedicación acercó la ciencia a varias generaciones, dejando un legado que trasciende las fronteras y el tiempo”.

“Es necesario que todos los divulgadores aprendamos a evaluar nuestro trabajo como lo hacen los propios diputados, y creo que este gran reconocimiento nos va a ayudar a que la divulgación de la ciencia sea una profesión que se haga con pasión, acorde a las necesidades de las personas y, sobre todo, sujeta a evaluación”, dijo la astrónoma en junio de 2022, luego de que el Congreso de la Ciudad de México le otorgó la Medalla al Mérito en Ciencias.

El 17 de octubre, la escritora nicaragüense Gioconda Belli fue galardonada con el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria. La Secretaría de Cultura de México, que otorga el reconocimiento en conjunto con la UNAM, dijo entonces que con esto se busca destacar los méritos de quienes “han contribuido a enriquecer el patrimonio literario de la humanidad”.

Belli, quien ha desarrollado diversos géneros y publicado libros como “Línea de fuego”, “La mujer habitada” y “El país bajo mi piel”, recibió el galardón el 11 de noviembre.

“Doy gracias a la literatura y a las palabras, que nos han legado a los seres humanos un lenguaje para decir la belleza y apelar a las emociones que revelan los abismos y alturas de la condición humana”, dijo la autora durante la ceremonia, en la que dedicó el premio a su país de origen, del que se exilió en febrero de 2022.

A sus 38 años, el argentino Lionel Messi lo ha ganado todo en el fútbol, tanto en lo colectivo como en lo individual. Es campeón del mundo, del continente, olímpico y de liga. También es múltiple ganador del balón de oro, el galardón que la revista “France Football” otorga cada año al mejor jugador del planeta.

Con este palmarés, muchos aficionados ya sitúan a Messi al nivel de jugadores históricos como Pelé o Diego Armando Maradona, mientras que él, lejos de pensar en detenerse, sigue corriendo y tirando a gol.

Su más reciente conquista se produjo a principios de diciembre, cuando él y el Inter Miami ganaron la MLS Cup en Estados Unidos. Y el 27 de marzo de 2026, Messi podría sumar otro título, cuando Argentina, actual campeona de América, se enfrente contra España, actual campeona de Europa, en la Finalissima que tendrá lugar en Qatar, según anunciaron la Conmebol y la UEFA el 18 de diciembre.

