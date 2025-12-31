EE.UU. ataca supuestas embarcaciones de narcotráfico y asegura que hubo sobrevivientes

Por Michael Williams y Zachary Cohen, CNN

Las Fuerzas Militares de EE.UU. informaron que el martes atacaron lo que se describió como un “convoy” de tres embarcaciones que participaban en el tráfico de narcóticos. Se trata del más reciente ataque en la escalada de acciones de Estados Unidos contra lo que afirma son traficantes de drogas.

Funcionarios indicaron que tres personas murieron en una de las embarcaciones atacadas, mientras que los sobrevivientes de las otras dos embarcaciones abandonaron los botes, según un anuncio del Comando Sur de EE.UU. publicado en X el miércoles.

Se desconoce hasta el momento dónde ocurrieron los ataques. Las Fuerzas Militares solo los describió como realizados en “aguas internacionales”. Ataques anteriores han tenido lugar tanto en el mar Caribe como en el océano Pacífico.

CNN se ha comunicado con la Guardia Costera y el Comando Sur en relación con la misión de búsqueda y rescate de los sobrevivientes.

Estos nuevos ataques elevan a al menos 34 el número de embarcaciones atacadas por EE.UU. y a por lo menos 110 el número de muertos desde que Estados Unidos comenzó su campaña bélica en septiembre.

El Gobierno de Trump ha afirmado que ejecuta ataques para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos, pero funcionarios del Gobierno también han sugerido que forman parte de una campaña de presión destinada a expulsar al líder venezolano Nicolás Maduro, de cuyo país han partido muchas de las embarcaciones atacadas.

La secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, dijo a Vanity Fair en entrevistas para una nota publicada a principios de diciembre que Trump quiere seguir atacando embarcaciones hasta que Maduro “se rinda”.

La semana pasada, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos destruyó una “gran instalación” como parte de una campaña de presión contra Venezuela que ha incluido un gran despliegue naval y de soldados estadounidenses en el Caribe y un bloqueo a petroleros sancionados, además de los ataques.

La CIA llevó a cabo un ataque con drones a principios de diciembre contra una instalación portuaria en la costa de Venezuela, dijeron a CNN fuentes familiarizadas con el asunto, marcando el primer ataque conocido de EE.UU. contra un objetivo dentro de ese país.

Trump, quien ha dado pocos detalles adicionales sobre la acción contra la “gran instalación”, dijo a periodistas el lunes que “hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas” y que una “zona de implementación ya no existe”.

Maduro ha criticado repetidamente el despliegue militar estadounidense en el Caribe y ha acusado a EE.UU. de librar una campaña de “terrorismo psicológico” contra su país.

En respuesta a la orden de Trump de un bloqueo “total” a los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela a principios de este mes, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la semana pasada una ley que permite penas de prisión de hasta 20 años para quienes sean hallados apoyando la “piratería” o los “bloqueos”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.