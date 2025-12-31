Trump veta dos proyectos de ley bipartidistas: son los primeros vetos del segundo mandato

Por Kaanita Iyer, CNN

El presidente Donald Trump emitió este martes los primeros vetos de su segundo mandato, con el objetivo de bloquear dos proyectos de ley bipartidistas relacionados con infraestructura.

El presidente argumentó que frenar ambas medidas era necesario para ahorrar dinero de los contribuyentes.

“Basta ya. Mi Gobierno está comprometido a evitar que los contribuyentes estadounidenses financien políticas costosas y poco confiables. Poner fin al enorme costo de las dádivas financiadas por los contribuyentes y restablecer la cordura fiscal es vital para el crecimiento económico y la salud fiscal de la nación”, dijo Trump en un mensaje al Congreso al explicar su veto a uno de los proyectos, el H.R. 131, que busca reducir los pagos que ciertas comunidades de Colorado realizan para la construcción de un oleoducto de agua.

El otro proyecto vetado, el H.R. 504, ampliaría las tierras reservadas para la tribu Miccosukee en Florida e instruiría al Departamento del Interior a trabajar con la tribu para mitigar inundaciones en el área añadida.

El Congreso puede anular el veto presidencial si aprueba nuevamente el proyecto con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras.

El veto de Trump al H.R. 131, en particular, desató críticas, entre ellas de un legislador que acusó al presidente de represalias.

El senador demócrata Michael Bennet, de Colorado, escribió en un posteo en X: “Esto no es gobernar. Es una gira de venganza. Es inaceptable”.

CNN se comunicó con la Casa Blanca para solicitar comentarios.

Los dichos del senador llegaron tras los enfrentamientos de Trump con el gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, por su negativa a liberar de una prisión estatal a Tina Peters, una exfuncionaria electoral y destacada negacionista de las elecciones de 2020. A principios de este mes, Trump otorgó a Peters un indulto federal completo, que no borra sus cargos estatales. Polis ha dicho que es un asunto que deben decidir los tribunales.

El Gobierno de Trump anunció previamente que cerrará un centro de investigación clave en el estado, y la Casa Blanca insinuó que la medida apuntaba a la institución debido a Polis.

La congresista republicana Lauren Boebert, de Colorado, aliada de Trump y patrocinadora del H.R. 131, escribió en un posteo en X: “Esto no ha terminado”.

CNN se comunicó con la oficina de Boebert para obtener comentarios adicionales.

No es la primera vez que Boebert ha estado en desacuerdo con el presidente. Recientemente discrepó con la fuerte resistencia de Trump a divulgar archivos relacionados con el agresor sexual convicto Jeffrey Epstein. Trump terminó firmando el proyecto de ley bipartidista para publicar los archivos, cientos de miles de los cuales el Departamento de Justicia hizo públicos a principios de este mes con fuertes ediciones.

