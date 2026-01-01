Alrededor de 40 muertos en un incendio en una fiesta de Año Nuevo en una estación de esquí suiza, según la Policía

Por Martin Goillandeau, James Legge y Sandi Sidhu,

Aproximadamente 40 personas murieron en un gran incendio que se produjo en un bar en la estación de esquí de Crans-Montana, Suiza, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, citando a la policía suiza.

El Ministerio de Asuntos Exteriores añadió en un comunicado que las víctimas no pudieron ser identificadas de inmediato debido a las graves quemaduras.

Durante la sesión informativa, las autoridades suizas no dieron una cifra exacta del número de muertos, diciendo que era “demasiado pronto”.

Gaetan Lathion, portavoz de la policía del cantón del Valais, declaró que el incendio se declaró alrededor de la 1:30 a. m. en el bar Le Constellation de Crans-Montana. Añadió que había unas 100 personas dentro del local en ese momento.

“Hay varios heridos y varios muertos”.

Numerosos equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar. Las labores de rescate continúan y la zona ha sido cerrada con una zona de exclusión aérea sobre Crans-Montana, según informó la policía.

Los agentes confirmaron que el incendio se originó en el bar, pero se desconoce la causa. No dieron una cifra exacta de muertos y heridos en el incendio, que azotó una zona conocida por sus complejos turísticos de lujo.

Alrededor de las 10 am (4 am ET) se llevará a cabo una conferencia de prensa con la policía y el fiscal regional.

Crans-Montana, uno de los lugares más exclusivos de Suiza, es famoso por su sol durante todo el año, lo que se debe a su ubicación en una meseta orientada al sur en el valle del Ródano.

La zona, a 1.500 metros sobre el nivel del mar, ofrece impresionantes vistas alpinas que se extienden desde el Cervino hasta el Mont Blanc, uno de los picos más altos de Europa.

Los turistas se sienten atraídos por su glamour discreto, con tiendas de lujo y restaurantes de lujo, así como extensas pistas de esquí y una animada escena après-ski.

Con una pequeña población de alrededor de 15.000 habitantes, se dice que el área tiene una comunidad unida además de ser un lugar discreto donde las celebridades van a esquiar, jugar al golf y cenar.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

