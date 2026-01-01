Detienen en Culiacán a Pedro Insunza Noriega, alias “Sagitario”, acusado de narcoterrorismo en EE.UU.

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

Pedro Insunza Noriega, alias “Sagitario” o “El Señor de la Silla”, presunto operador del cártel de los Beltrán Leyva, una facción del Cártel de Sinaloa, señalada por las autoridades estadounidenses como la mayor red conocida de producción de fentanilo en el mundo, fue detenido el miércoles en Culiacán, Sinaloa, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de México.

La captura fue realizada en la colonia Guadalupe, en la capital sinaloense, en una operación encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR). Insunza Noriega fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República y se encontraba en traslado, según el registro oficial.

CNN contactó a la SSPC para conocer más detalles de la operación e intenta conocer si el detenido cuenta con representación legal.

Insunza Noriega, de 62 años, es señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como uno de los principales líderes de la Organización Beltrán Leyva, una “poderosa y violenta” facción del Cártel de Sinaloa. En una acusación formal presentada en el Distrito Sur de California, se le imputan cargos por narcoterrorismo, tráfico de drogas y lavado de dinero.

Las autoridades estadounidenses lo acusan, junto con su hijo Pedro Insunza Coronel abatido en México durante un operativo a principios de diciembre, de encabezar una de las redes de producción y tráfico de fentanilo más grandes del mundo, con envíos de “decenas de miles de kilogramos de drogas” a Estados Unidos.

“La Organización Beltrán Leyva, bajo el liderazgo de Inzunza Noriega, sería presuntamente responsable de traficar algunas de las mayores cargas de fentanilo y cocaína que fueron confiscadas en Estados Unidos”, según Houtan Moshrefi, agente especial interino a cargo del FBI en San Diego.

La acusación se sustenta en una orden ejecutiva del Gobierno del presidente Donald Trump que designa al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera, junto con otros grupos de la droga latinoamericanos.

Un elemento clave en el caso ante las cortes estadounidenses fue la operación realizada el 3 de diciembre de 2024 en Sinaloa, en la que las autoridades mexicanas intervinieron varias propiedades vinculadas a Pedro Insunza Noriega y su hijo en donde se confiscaron 1.500 kilogramos de fentanilo, según la Oficina del Fiscal de Estados Unidos del Distrito Sur de California.

El Departamento de Justicia sostiene que, bajo el liderazgo de Pedro Insunza Noriega, la Organización Beltrán Leyva ha sido responsable no solo de traficar grandes cantidades de droga a Estados Unidos, sino también de altos niveles de violencia en México.

Desde su creación, esta facción ha sido considerada “una de las organizaciones de narcotráfico más violentas que operan en México, participando en tiroteos, asesinatos, secuestros, tortura y cobranza violenta de deudas de drogas para sostener sus operaciones”, según documentos judiciales estadounidenses.

