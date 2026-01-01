Maduro promete afianzar en 2026 el desarrollo militar de Venezuela: “La patria está segura y protegida”

Por CNN en Español

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el país está “seguro y protegido” frente a “amenazas imperiales” y prometió que en 2026 afianzará el desarrollo técnico y militar hacia una “independencia irreversible”, en un mensaje de fin de año transmitido por el canal estatal VTV.

El mandatario proclamó al 2026 como el Año del Reto Admirable, y también pronunció unas palabras en inglés. “The challenge admirable, 2026, victory forever, ya que me están viendo por allá”, dijo, en referencia a Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el Caribe desde agosto y en las últimas semanas anunció un bloqueo a embarcaciones que trasladen petróleo venezolano.

“Es el año de afianzar el desarrollo técnico y militar que garantice la protección de la patria y una independencia irreversible frente a las amenazas y doctrinas imperiales”, afirmó Maduro. “La patria está segura y protegida con la unión perfecta, con la fusión popular, militar, policial”, agregó.

Maduro, que cumple el primer año de su tercer mandato presidencial, tras unas elecciones que no fueron reconocidas por buena parte de la comunidad internacional, consideró que 2025 fue “el año del consenso más amplio y firme” en la historia republicana de Venezuela. “Es un consenso nacional para la vida, para la paz y para garantizar el futuro”, expuso.

El presidente señaló que hubo una “consagración de la identidad nacional” que “se manifestó con firmeza ante las amenazas imperiales de despojo de nuestras riquezas de las últimas semanas”.

En el plano económico, declaró que su gestión da “pasos firmes hacia una economía diversificada, productiva y exportadora” para superar el rentismo y la dependencia en el petróleo. Además, mencionó las restricciones que enfrenta la economía venezolana por las sanciones de EE.UU.: “Estamos superando el cerco impuesto hace una década y estamos en condiciones óptimas de enfrentar todos los nuevos retos con más preparación, más trabajo, más creatividad, más experiencia y la unión perfecta de todo un país que produce y trabaja”.

