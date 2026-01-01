Trump pospone aumentos de aranceles sobre muebles y gabinetes de cocina por un año

Por John Liu, CNN

El presidente Donald Trump retrasó los nuevos aumentos de aranceles sobre muebles tapizados, gabinetes de cocina y tocadores por un año, aplazando su implementación hasta 2027, según un comunicado de la Casa Blanca.

Trump firmó una proclamación horas antes de finalizar el 2025, posponiendo los aumentos de aranceles sobre estos artículos, que originalmente debían entrar en vigor el jueves.

En septiembre, Trump ordenó nuevos aranceles del 25 % sobre gabinetes de cocina y muebles tapizados. Estos entraron en vigor en octubre, con tasas previstas para aumentar al 50 % y 30 %, respectivamente, para 2026.

La orden del miércoles retrasa el aumento significativo, dejando los aranceles sobre estos productos en 25 % por el momento.

“Estados Unidos continúa participando en negociaciones productivas con sus socios comerciales para abordar la reciprocidad comercial y preocupaciones de seguridad nacional respecto a las importaciones de productos de madera”, dice el comunicado.

El Gobierno de Trump ha recibido crecientes críticas por no lograr estabilizar los precios, en parte debido a los aranceles impuestos a diversos productos desde que el presidente asumió el cargo a principios de 2025. Incluso antes de los aranceles del 25 % sobre muebles, los precios ya habían aumentado debido a los gravámenes sobre la mayoría de los productos provenientes de China y Vietnam, las dos principales fuentes de muebles importados.

A pesar de la creciente preocupación por la asequibilidad entre los hogares estadounidenses, Trump ha culpado al Gobierno de Biden por la inflación, mientras argumenta en discursos recientes que los aranceles podrían, en última instancia, reducir los costos para los estadounidenses.

El comunicado del miércoles no abordó directamente la razón del retraso en el aumento de los aranceles.

En septiembre, Trump justificó sus aranceles sobre estos productos de madera, así como sobre madera en bruto y aserrada, por motivos de seguridad nacional y la necesidad de proteger la industria maderera nacional.

Anunció los aranceles tras la conclusión de una investigación que ordenó al Departamento de Comercio realizar sobre la madera importada bajo la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial.

En los meses previos a la decisión de septiembre, criticó repetidamente a Canadá por sus grandes exportaciones de madera a Estados Unidos, argumentando que representaban posibles amenazas a la seguridad nacional, dado que la mayor parte de la madera importada proviene del vecino del norte de Estados Unidos.

