El envío de remesas a México cae por octavo mes consecutivo

Por CNN en Español

Las remesas —es decir, los envíos de dinero de connacionales desde un país extranjero a su país de origen— registraron nuevamente un retroceso durante noviembre en México, con lo cual el país lleva ocho meses seguidos a la baja en esta importante fuente de ingresos para millones de familias.

En noviembre del año pasado, las remesas a México sumaron US$ 5.125 millones, una caída de 5,7 % respecto al mismo mes de 2024, según cifras del banco central mexicano publicadas este viernes.

En tanto, el monto acumulado por remesas a México fue de US$ 56.469 millones en el periodo enero-noviembre de 2025, “inferior al de US$ 59.523 millones reportado en el mismo lapso de 2024 y que implicó una disminución anual de 5,1 %”, señaló el Banco de México (Banxico) en un comunicado.

Las remesas enviadas a territorio mexicano provienen principalmente de Estados Unidos, donde miles de inmigrantes han sido objetivo de la ofensiva migratoria del Gobierno de Donald Trump.

Según expertos, la ofensiva migratoria de Trump ha generado un impacto directo al envío de las remesas.

Mientras que en países centroamericanos las remesas aumentan, en México han disminuido. Esto, en parte, también se explica por el perfil demográfico del mexicano en EE.UU, según Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Inter-American Dialogue, un grupo de investigación con sede en Washington.

“La población migrante mexicana lleva básicamente 25 años viviendo fuera. Es una comunidad más asentada, con vínculos familiares y económicos que poco a poco se debilitan con el tiempo”, señaló Orozco a CNN.

El caso de Margarita, una mujer de 80 años que habló con CNN, refleja esta realidad. Sus hijos migraron hace dos décadas o más, formaron sus propias familias en Estados Unidos y, aunque aún mantienen el lazo con México, las prioridades económicas han cambiado.

“Ya no podían seguir enviando más como otras nacionalidades”, dijo Orozco. “Los mexicanos están más familiarizados con el problema de las deportaciones, pero su capacidad de envío ya llegó a un tope. Además, muchos de sus hijos ya están en EE.UU., lo que reduce la urgencia de enviar dinero constantemente”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Rocío Muñoz-Ledo, de CNN, y de la agencia Reuters.