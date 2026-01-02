Rusia presenta solicitud diplomática pidiendo a EE.UU. que deje de perseguir petrolero que se dirigía a Venezuela

Por Jennifer Hansler, CNN

Rusia presentó una solicitud diplomática formal para que Estados Unidos deje de perseguir un petrolero que originalmente se dirigía a Venezuela y que ha eludido la custodia estadounidense durante casi dos semanas, dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con el asunto.

La nota diplomática enviada al Departamento de Estado en la víspera de Año Nuevo se produce cuando el buque, llamado Bella 1, apareció en el registro oficial de barcos de Rusia bajo un nuevo nombre.

No está claro si la solicitud diplomática, reportada por primera vez por The New York Times, detendrá los esfuerzos de Estados Unidos para interceptar el petrolero. El barco inicialmente se dirigía a Venezuela antes de dar la vuelta para evitar ser incautado por la Guardia Costera de EE.UU. El presidente Donald Trump declaró el mes pasado un bloqueo total de los petroleros sancionados que transitan hacia o desde Venezuela.

La solicitud de Rusia se produce mientras el Gobierno de Trump continúa intensos esfuerzos para poner fin a la guerra de Moscú en Ucrania. Trump ha hablado dos veces con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la última semana.

La Casa Blanca, el Departamento de Estado y la Embajada de Rusia en Washington no respondieron a las solicitudes de comentarios.

