Sismo de magnitud 6,5 con epicentro en Guerrero sacude la capital y varios estados de México

Un sismo de magnitud 6,5 con epicentro en el estado de Guerrero, en el sur de México, estremeció este viernes la capital mexicana y varios estados del país, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El epicentro se registró a 4 kilómetros al suroeste del municipio guerrerense de San Marcos. El sismo se percibió fuerte en la zona costera de Guerrero.

El evento hizo sonar la alerta sísmica en la capital y el Estado de México, y cientos de personas evacuaron edificios e inmuebles.

El sismo se sintió también en estados más alejados del centro del país, como Aguascalientes o Guanajuato. En Veracruz, estado en el oriente del país cercano al golfo de México, se percibió “fuerte en varias partes”. En Puebla, en el centro de México, autoridades realizan recorridos para descartar daños. En Hidalgo también fue percibido en varias partes del estado.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, así se percibió el sismo en los estados:

Asimismo, Protección Civil agregó que “se podrían producir variaciones menores en el nivel del mar en la zona de generación del sismo”, por lo que instó a embarcaciones y población en zonas costeras a mantenerse alerta.

En la Ciudad de México se registró un incendio por la explosión de una subestación eléctrica y la caída de un poste y un árbol. La jefa de Gobierno de la capital mexicana, Clara Brugada, aseguró que funcionaron correctamente el 97 % de los altavoces donde suena la alerta sísmica.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) señaló que revisa y monitorea el sistema eléctrico “para atender cualquier eventualidad”. Si observas daños o afectaciones, puedes reportarlos por teléfono al 071.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evacuó en medio de su primera conferencia matutina de 2026.

Minutos después, Sheinbaum aseguró que, tras los primeros reportes y revisiones, no hay daños graves ni víctimas en la capital y en Guerrero.

“Hablé con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Ellos están citando al Consejo de Protección Civil y hasta ahora parece que no hay daños graves, pero vamos a esperar el reporte de Guerrero. Y en el caso de la Ciudad de México, en el primer sobrevuelo que hicieron los helicópteros como protocolo, se informa que tampoco hay daños”, dijo Sheinbaum en su conferencia.

Salgado informó en X que hasta ahora se reportan “afectaciones menores”. Protección Civil de Guerrero indicó que se han atendido reportes de fugas de gas; derrumbes de tierra y rocas; daños en cristales, plafones y acabados en inmuebles; derrumbes menores en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, entre otros.

El sismo de magnitud 6,5 se registró a las 7:58 am (hora local). Unos minutos después, a las 8:17 am, se registró una réplica de magnitud 4,2. Esta réplica no ameritó la activación de la alerta sísmica en la capital mexicana. Luego de sismos fuertes, es habitual que se registren réplicas.

Hasta las 9 am, se han registrado más de 150 réplicas del sismo de magnitud 6,5. La réplica de 4,2 ha sido la más fuerte, según el SSN.

