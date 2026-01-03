En imágenes: Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Maduro

CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la madrugada de este sábado que Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa tras llevar a cabo un “ataque a gran escala” en el país sudamericano.

La redada, ejecutada por la Fuerza Delta del Ejército de los Estados Unidos, no dejó bajas estadounidenses, según informó un funcionario de Estados Unidos.

El Gobierno de Trump ha sostenido durante años que Maduro es un criminal y ha buscado procesarlo a través del sistema judicial estadounidense. En 2020, durante el primer mandato de Trump, Maduro fue acusado en el Distrito Sur de Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y otros cargos relacionados.

En las últimas semanas, Trump había advertido reiteradamente que Estados Unidos se preparaba para tomar nuevas medidas contra presuntas redes de narcotráfico en Venezuela y que los ataques terrestres comenzarían “pronto”. La campaña de presión de Trump contra Maduro incluyó ataques que destruyeron más de 30 embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, en lo que Estados Unidos describió como una campaña antinarcóticos. El mes pasado, Trump ordenó el bloqueo de los petroleros sancionados que entraban y salían de Venezuela.

Trump dijo este sábado que Estados Unidos “va a administrar” Venezuela por tiempo indefinido hasta que se produzca una “transición adecuada y prudente”.

