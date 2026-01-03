Tras la captura de Maduro, Tump advierte a Petro, presidente de Colombia: “Tiene que cuidar su trasero”

Por Alejandra Jaramillo, CNN

El presidente Donald Trump lanzó este sábado una dura advertencia al presidente de Colombia, Gustavo Petro, al citar la preocupación por el narcotráfico tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en una operación militar a gran escala.

Cuando se le preguntó sobre las recientes declaraciones de Petro, en las que afirmaba que no le preocupaban las consecuencias de la operación, Trump dio una respuesta directa durante una conferencia de prensa en Mar-a-Lago.

“Tiene fábricas donde hace cocaína”, dijo Trump. “Está haciendo cocaína y la están enviando a Estados Unidos”, y agregó: “Así que tiene que cuidar su trasero”.

Semanas atrás, Trump ya había lanzado amenazas similares a Colombia. Al ser consultado por la prensa en la Casa Blanca sobre si planeaba hablar con Petro, el republicano lo descartó, y argumentó que el mandatario colombiano “ha sido bastante hostil con Estados Unidos”.

“Espero que me esté escuchando. Será el siguiente”, expresó Trump.

Petro fue uno de los primeros líderes de la región en pronunciarse este sábado, al expresar que su Gobierno “rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina” y pedir paz y diálogo. “Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz”, agregó.

Maduro fue capturado este sábado durante un ataque a gran escala de Estados Unidos en Caracas, anunció el presidente Donald Trump. Será trasladado a Nueva York, donde enfrentará cargos en un tribunal federal de Manhattan, según personas informadas sobre el asunto.

