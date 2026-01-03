Trump afirma que EE.UU. gobernará Venezuela hasta una transición segura

Por Adam Cancryn, CNN

El presidente Donald Trump afirmó este sábado que Estados Unidos “gobernará” Venezuela inmediatamente después de la captura del presidente Nicolás Maduro.

“Gobernaremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”, declaró durante una conferencia de prensa desde su club Mar-a-Lago en Florida.

“No queremos tener que ver con la llegada de alguien más al poder y que se repita la misma situación que hemos vivido durante los últimos años. Así que vamos a gobernar el país”, agregó.

Trump no especificó cuánto tiempo anticipaba que tomaría dicha transición de poder.

El presidente Trump dijo que su Gobierno ha “superado” los principios establecidos en la Doctrina Monroe, que a veces, según él, se conoce como el “Documento Donroe”.

“Durante décadas, otras administraciones han descuidado o incluso contribuido a estas crecientes amenazas a la seguridad en el hemisferio occidental. Bajo la administración Trump, estamos reafirmando el poder estadounidense de una manera muy poderosa en nuestra región de origen”, dijo Trump.

Trump también ofreció una justificación para la intervención de Estados Unidos, afirmando que Venezuela estaba “albergando cada vez más adversarios extranjeros en nuestra región y adquiriendo armas ofensivas amenazantes que podrían poner en peligro los intereses y la vida de Estados Unidos”. Agregó que Venezuela usó esas armas anoche.

“Todas estas acciones fueron una flagrante violación de los principios fundamentales de la política exterior estadounidense, que se remontan a más de dos siglos”, dijo Trump. “Ya no más”.

Trump afirmó también que Estados Unidos estaba preparado para lanzar un segundo ataque contra Venezuela si fuera necesario, aunque sugirió que ya no sería el caso después de que el personal militar lograra capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa en un operativo nocturno.

“Estábamos preparados para lanzar una segunda oleada; de hecho, asumimos que sería necesaria, pero ahora probablemente no lo sea”, dijo Trump en declaraciones realizadas este sábado en Palm Beach, Florida, al relatar la operación.

“La primera oleada, si se le quiere llamar así, el primer ataque fue tan exitoso que probablemente no tengamos que hacer una segunda, pero estamos preparados para hacer una segunda oleada, una mucho mayor, de hecho”, continuó.

El presidente reiteró sus comentarios de que la operación llevada a cabo en la madrugada del sábado, en la que fuerzas de élite estadounidenses sacaron a Maduro y a su esposa de su dormitorio, fue una operación “precisa”.

Y añadió que las operaciones militares posteriores en Venezuela se encontraban en fase de planificación, pero que Washington “probablemente no tendrá que llevarlas a cabo”.

