Trump muestra un nuevo nivel de poder global sin restricciones con la captura de Maduro

Análisis por Nick Paton Walsh, CNN

No hay expresión más clara de poder desenfrenado que secuestrar a un presidente en funciones de su capital en plena madrugada.

El presidente Donald Trump ha demostrado en una publicación de 74 palabras en redes sociales que puede actuar de manera decisiva, repentina y quizá temeraria para alcanzar sus diversos y cambiantes objetivos de política exterior, con escasa consideración por los precedentes, las consecuencias o, al parecer, el derecho internacional.

La operación para sacar al presidente de Venezuela Nicolás Maduro y a su esposa de su ubicación fuertemente custodiada en Caracas para, presumiblemente, enfrentar al sistema judicial estadounidense sigue un patrón predecible, aunque extremo, para lo que Estados Unidos considera un fugitivo, con una recompensa de US$50 millones por su captura.

Pero hay una grave excepción: Maduro es un jefe de Estado, cuyo país es centro de múltiples objetivos políticos estadounidenses en curso. Más allá de lo que digan las acusaciones, esto siempre se percibirá como algo político.

Las sucesivas administraciones de la Casa Blanca han querido remover al régimen venezolano, de tendencia izquierdista, pero autocrático y en ocasiones violento, ya sea por la lucha contra el narcotráfico, por su petróleo o por la alineación regional.

El segundo mandato de Trump promovió como elemento clave de su justificación poner fin al papel de Maduro como presunto cabecilla de una vasta red regional de narcotráfico. Pero se topó con una paradoja al sugerir que Maduro simplemente dejará el poder: no podía ser al mismo tiempo el gran capo y un hombre que pudiera abandonar su cargo de un momento a otro.

Las pruebas de que Maduro lideraba las operaciones en la región tampoco eran tan sólidas como la Casa Blanca hubiera deseado. Sí, Venezuela permitió sin duda el tráfico de drogas desde su espacio aéreo y sus costas, con Colombia, el principal productor mundial de cocaína, justo al otro lado de la frontera. Pero los cárteles de México y Colombia eran actores mayores, y aun así parecían atraer menos atención militar estadounidense.

En el fondo de esta acción se encuentran las ambiciones más amplias de Washington por ejercer un mayor control sobre sus países vecinos, en lo que han denominado una Doctrina Monroe actualizada.

Una Venezuela dócil favorece a los mercados estadounidenses de hidrocarburos, pero lo más importante es que proporciona un lugar al que pueden regresar los millones de venezolanos que actualmente buscan refugio en Estados Unidos.

Pero, tal y como están las cosas, no está claro qué vendrá después, ni si hay un sucesor inmediato dispuesto a asumir el mismo riesgo de secuestro. Tampoco se sabe si esto desatará una ola de furia antiestadounidense o si dará paso a días de celebración por el fin de un régimen autocrático que ha llevado a la economía venezolana al colapso.

La salida de Maduro es una victoria para Trump, pero el caos o el colapso posterior serían una derrota en cascada. El plan para “lo que viene después” es más importante que la impresionante demostración de poderío estadounidense sobre los cielos de Caracas en la madrugada del sábado.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.