Cuba se tambalea tras el ataque de EE.UU. contra Venezuela

Análisis de Patrick Oppmann

Durante meses, mientras las Fuerzas Armadas de EE.UU. se preparaban para atacar Venezuela, muchos cubanos me han hecho una pregunta simple, aunque inquietante: “¿Seremos los próximos?”

Tras los devastadores ataques contra bases militares venezolanas y la detención precisa del líder Nicolás Maduro por parte de las Fuerzas Especiales de EE.UU., Cuba parece estar muy presente en la mira del Gobierno de Trump.

La captura de Maduro es un giro sísmico para el gobierno comunista de Cuba, que durante décadas ha dependido de enormes paquetes de ayuda de su aliado suramericano rico en petróleo para la propia supervivencia de la isla.

En una protesta el sábado frente a la embajada de EE.UU. en La Habana, el desafiante presidente cubano Miguel Díaz-Canel prometió no dejar que la alianza Cuba-Venezuela caiga sin luchar.

“Por Venezuela, por supuesto por Cuba, estamos dispuestos a dar incluso la vida, pero a un alto costo”, proclamó Díaz-Canel.

Pero, si acaso, los cubanos con los que he hablado desde los ataques parecían sorprendidos por lo fácil que fue para los militares de EE.UU. capturar a Maduro sin ninguna baja estadounidense.

“Durante décadas, primero (el exlíder de Venezuela Hugo) Chávez y luego Maduro advirtieron sobre una intervención de EE.UU.”, dijo un residente de La Habana que no quiso dar su nombre. “Pero cuando finalmente ocurrió, nadie estaba preparado. Los venezolanos tenían miles de millones de dólares para equipar a su ejército. Nosotros no”.

El ataque contra Venezuela parece haber tenido ya un alto costo para Cuba, como dijo el presidente Donald Trump al New York Post el sábado: “Sabes, muchos cubanos perdieron la vida anoche. … Estaban protegiendo a Maduro. Eso no fue una buena decisión”.

Las autoridades cubanas confirmaron que 32 de sus ciudadanos murieron por la operación, y esa pudo ser la primera vez en décadas que los antiguos enemigos de la Guerra Fría combaten directamente.

Los comentarios de Trump habrían confirmado lo que se sospechaba desde hace tiempo: el círculo íntimo de guardaespaldas de Maduro era cubano. Diplomáticos extranjeros destinados en Caracas me informaron durante años que la seguridad personal de Maduro hablaba español con acento cubano y que Maduro, quien estudió en La Habana en su juventud, a menudo confiaba más en asesores cubanos que en su propia gente.

Ahora, la captura de Maduro pone en riesgo una alianza de décadas que salvó a Cuba de la ruina económica total tras el colapso de su antiguo patrón económico, la Unión Soviética.

Durante años, primero Chávez y luego Maduro enviaron miles de millones de dólares en petróleo para apuntalar al Gobierno cubano a cambio de un flujo aparentemente interminable de asesores cubanos en inteligencia y economía, además de profesionales de la salud.

Chávez, antes de su muerte por cáncer en 2013 tras meses de tratamiento en hospitales cubanos, afirmó que Cuba y Venezuela no eran dos naciones sino la gran patria: la única patria.

A lo largo de los años, mientras viajaba regularmente entre Cuba y Venezuela, era difícil saber dónde terminaba una nación y comenzaba la otra. Una vez me encontré con un destacamento de soldados venezolanos construyendo un puente en la provincia cubana de Guantánamo. Cuando pregunté cuánto tiempo llevaban allí, el funcionario venezolano a cargo, frustrado por la falta de suministros, me gritó “¡Demasiado tiempo!”

Más a menudo de lo que no, cuando visitaba clínicas en los barrios más pobres de Caracas, encontraba a médicos cubanos trabajando allí. Una vez, mientras cubría la agitación política en Venezuela, mi camarógrafo y yo fuimos detenidos durante cuatro horas bajo el sol ardiente por la temida policía secreta de Venezuela, el Sebin.

Amenazaron con interrogarnos y maltratarnos por ser espías estadounidenses, pero luego nos dejaron ir abruptamente al encontrar mi carné de residente cubano.

Tras la muerte de Chávez, se declaró duelo oficial en toda Cuba al grado que se prohibió cantar ese día en el preescolar de mi hija, que entonces tenía 2 años, en La Habana.

Cuba declaró entonces a Chávez como el aliado más firme de la isla desde la revolución cubana y le otorgó la ciudadanía cubana, convirtiéndolo en el único extranjero en recibir esa designación desde el revolucionario argentino Ernesto “Che” Guevara.

Pero la asociación simbiótica entre Venezuela y Cuba enfrenta una presión sin precedentes en el segundo Gobierno de Trump y pronto podría estar al borde de la ruptura. Invocando una nueva Doctrina Monroe, Trump ha prometido no tolerar países en el Hemisferio Occidental con intereses y objetivos contrarios a los de EE.UU.

“El rápido éxito de las operaciones militares de EE.UU. para derrocar a Maduro solo puede empoderar a los promotores del cambio de régimen en el Gobierno de Trump para poner a otras naciones latinoamericanas en la mira, empezando por Cuba”, dijo a CNN Peter Kornbluh, coautor del libro “Back Channel to Cuba: The Hidden History of Negotiations Between Washington and Havana”.

El aumento de la belicosidad no podría llegar en un peor momento para los cubanos.

Ya, en la mayoría de los días, gran parte de la isla se sumerge en apagones prolongados debido a la falta de combustible y a plantas eléctricas envejecidas que se averían con mayor frecuencia. En cada noticiero televisivo estatal, aparece un funcionario para hablar sobre el panorama de la situación energética, que empeora, como si estuviera pronosticando el clima. La escasez de alimentos, antes garantizados por un sistema de racionamiento estatal, amenaza con empujar a millones de cubanos más cerca de la desnutrición.

En diciembre, un comentarista del gobierno en la televisión estatal provocó la indignación de muchos en la isla cuando aconsejó a los cubanos dejar de comer arroz.

“Vivimos en un estado de guerra sin guerra”, me dijo un amigo cubano hace semanas.

Pero la amenaza real de una intervención militar podría llegar pronto, debido a que el fin de la alianza con Venezuela dejaría a Cuba tan aislada como no lo ha estado desde la caída de la Unión Soviética.

Para los promotores del cambio de régimen en el Gobierno de Trump, la oportunidad de eliminar finalmente a un enemigo a solo 145 kilómetros de EE.UU. podría resultar irresistible.

Se desconoce si solo las amenazas serán suficientes para obligar a La Habana a ceder ante la presión de EE.UU. y liberar a los presos políticos y celebrar elecciones multipartidistas.

“Nunca ha habido un momento en que no hayamos enfrentado la posibilidad de una invasión”, me dijo recientemente un funcionario cubano con rostro serio.

