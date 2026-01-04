La comunidad somalí de Minneapolis se encuentra bajo asedio tras la difusión de un video viral en redes sociales

Por Nicquel Terry Ellis

El ambiente de hospitalidad en el restaurante Albi Kitchen, en Minneapolis, ha sido fracturado por el miedo. Fardowsa Ali, propietaria del establecimiento, denunció que el flujo constante de clientes que buscaban sus tradicionales sambusas ha desaparecido, siendo reemplazado por una ola de llamadas telefónicas violentas y amenazas de vandalismo.

La hostilidad contra este negocio local estalló tras la publicación de un video del creador de contenido conservador Nick Shirley, quien lanzó acusaciones de fraude contra centros de cuidado infantil de la comunidad somalí. “Es realmente triste; llamé a la Policía porque un hombre amenazó con venir y romperlo todo”, relató Ali, cuyo restaurante comparte edificio con una de las guarderías señaladas en el video. Esta situación ha provocado no solo un desplome en las ventas, sino un clima de inseguridad para la comunidad somalí en la zona.

Desde que el video fue publicado, Ali y otros propietarios de negocios y familias en la arraigada comunidad somalí del estado han dicho que han sido amenazados, acosados e intimidados en las redes sociales. Una guardería fue vandalizada y los padres tienen miedo de enviar a sus hijos a la escuela. Restaurantes y cafeterías somalíes que antes estaban llenos de clientes estuvieron casi vacíos la semana pasada y la gente tiene miedo de ir a sus trabajos.

La reacción contra el video de Shirley ha exacerbado la ansiedad que los residentes de ascendencia somalí en Minnesota ya sentían después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, calificó a la comunidad de “basura” y envió agentes de inmigración al estado en diciembre, haciendo de las llamadas Ciudades Gemelas el último objetivo de su campaña de deportaciones, que antes se había visto en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Charlotte y Nueva Orleans.

“Este clima de miedo está interrumpiendo los medios de vida, separando familias y minando la sensación de seguridad y pertenencia para toda una comunidad”, dijo Jaylani Hussein, director ejecutivo del capítulo de Minnesota del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas, sobre cómo se ha sentido la diáspora somalí más grande de la nación en las últimas semanas.

Algunos proveedores de guarderías dicen que el video de Shirley ha interrumpido su vida diaria mientras cuidan niños, algunos de los cuales provienen de familias trabajadoras que dependen mucho del cuidado infantil. Ahora están recibiendo una avalancha de llamadas telefónicas, amenazas y atención mediática, al tiempo que tratan de calmar a padres y niños asustados.

Las llamadas telefónicas a la guardería del propietario y consultor Kassim Busuri, cerca de Minneapolis, se han disparado con personas haciendo preguntas sobre inscripciones, horarios de operación y disponibilidad, dijo.

Las personas que llaman, dijo, no parecen ser padres genuinamente interesados y son una distracción del trabajo que su equipo necesita hacer. CNN evita nombrar la guardería de Busuri porque él teme que su centro pueda ser un objetivo de nuevas amenazas.

“Son solo llamadas al azar, cosas adicionales en las que no necesitamos enfocarnos”, dijo Busuri. “Necesitamos enfocarnos en los niños de los que cuidamos”.

El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Minnesota dijo el viernes que sus investigadores visitaron los centros de cuidado infantil en el centro de las acusaciones de fraude y encontraron que estaban operando como se espera, con la excepción de uno, que “aún no estaba abierto para familias”.

Las acusaciones de fraude han traído atención no deseada a una comunidad que se enorgullece de ser propietarios de pequeños negocios, familias unidas y una rica cultura, y que ha estado creciendo en Minnesota durante unos 30 años.

Minnesota se convirtió en un epicentro para los somalíes a principios de la década de 1990 cuando el Gobierno somalí colapsó y el país del este de África estalló en violencia. Millones de personas fueron desplazadas o huyeron a docenas de países alrededor del mundo.

Muchos inmigrantes encontraron Minnesota atractiva debido a las oportunidades de trabajo en plantas procesadoras de carne en áreas rurales donde la demanda de trabajadores superaba con creces la oferta, dijo previamente Ahmed Ismail Yusuf, autor, escritor y dramaturgo de Minnesota, a CNN.

Ahora, el área de Minneapolis-St. Paul alberga a unas 84.000 personas de ascendencia somalí, lo que la convierte en la población más grande de este grupo en Estados Unidos, y casi el 58 % de los somalíes en Minnesota nacieron en el país, según la Oficina del Censo de EE.UU.

Activistas en la comunidad somalí han sido enfáticos en proteger la imagen de las personas somalíes, quienes recalcan que no están más involucradas en conductas delictivas o fraudes que cualquier otro grupo. Afirman que los malos elementos son una minoría.

Si bien las afirmaciones de Shirley no pudieron ser verificadas de inmediato, las autoridades han estado investigando esquemas en Minnesota durante años. El gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, ha pasado el último año lidiando con reacciones negativas por esquemas de fraude que involucran a algunos residentes somalíes.

En un caso, se presentaron cargos federales contra decenas de personas —la gran mayoría de ellas somalíes— vinculadas a Feeding Our Future, una organización sin fines de lucro que los fiscales dicen que falsamente afirmó estar proporcionando alimentos a niños necesitados durante la pandemia de covid-19. Treinta y siete acusados se han declarado culpables, informó Associated Press, pero no está claro cuántos de ellos son somalíes.

Khalid Omar, organizador comunitario de la organización sin fines de lucro ISAIAH, que aboga por la justicia racial y económica en Minnesota, cree que el video de Shirley solo ha incitado al odio y ha “utilizado como chivo expiatorio” a la comunidad somalí, ya que ahora están siendo atacadas guarderías que no fueron nombradas. También señaló que confía en que los funcionarios estatales investigarán completamente las denuncias de fraude.

“Si alguien comete fraude, debe rendir cuentas, punto”, dijo Omar. “Pero inculpar a toda una comunidad es incorrecto, y es antiestadounidense, porque no creemos en el castigo colectivo”.

Edward Ahmed Mitchell, subdirector nacional del Consejo de Relaciones Estadounidense-Islámicas, dijo que condenar y atacar a toda una comunidad por la supuesta conducta delictiva de un pequeño grupo es “puro racismo”.

“Es un racismo que nunca se toleraría contra ninguna otra comunidad”, dijo Mitchell.

Hussein dijo que la mayoría de los residentes somalíes en las Ciudades Gemelas son “familias trabajadoras, pequeños empresarios, trabajadores de la salud, estudiantes y contribuyentes que aportan todos los días a la economía y la vida cívica de Minnesota”.

“Cuando se estigmatiza a toda una comunidad, el impacto es inmediato”, dijo Hussein. “Las familias viven con miedo, los negocios sufren y la confianza en las instituciones públicas se erosiona”.

