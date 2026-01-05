Cómo los medios de derecha inspiraron la “Doctrina Donroe” de Trump

Por Brian Stelter, CNN

Al describir la operación militar estadounidense en Venezuela el sábado, el presidente Trump hizo referencia a una frase de dos palabras para expresar su determinación de dominar el hemisferio occidental.

“Ahora lo llaman la ‘Doctrina Donroe’”, dijo Trump, atribuyendo la frase a personas no identificadas.

Como muchos de los argumentos de Trump, este tiene sus raíces en los medios de comunicación de derecha.

El New York Post, una de sus publicaciones favoritas, parece haber acuñado la expresión “Doctrina Donroe” hace aproximadamente un año. El periódico la publicó en su portada el 8 de enero de 2025, cuando las ambiciones de Trump respecto a Groenlandia eran noticia.

La frase, con su aliteración, se fue abriendo paso gradualmente en las conversaciones geopolíticas y apareció en Fox News el día anterior al ataque: Griff Jenkins la mencionó en “Fox & Friends”, uno de los programas favoritos de Trump.

“Lo que se ha descrito como la ‘Doctrina Donroe’ —¿recuerdan la Doctrina Monroe?— ejercer el dominio de Estados Unidos sobre, en este caso, nuestro hemisferio occidental”, dijo Jenkins.

De hecho, probablemente aprendiste sobre la Doctrina Monroe en la clase de historia de la escuela secundaria. La declaración de 1823 advertía a las potencias europeas que respetaran la esfera de influencia de Estados Unidos en Occidente.

“La Doctrina Monroe es muy importante, pero la hemos superado con creces, con muchísima diferencia”, dijo Trump en su conferencia de prensa del sábado, antes de pronunciar por primera vez la frase “Doctrina Donroe”.

Algunos oyentes buscaron de inmediato el origen de la frase y encontraron la portada del New York Post.

La portada de enero pasado también hacía referencia al decreto de Trump para renombrar el Golfo de México como “Golfo de Estados Unidos” y a su idea de que Canadá se convirtiera en el estado número 51.

El artículo principal, escrito por la periodista del Post Caitlin Doornbos, citaba a una fuente que decía que Trump estaba “sentando las bases de la ‘Doctrina Trump’”.

La frase “Doctrina Donroe” no tuvo mucha repercusión al principio. Pero comenzó a circular más ampliamente en el otoño boreal pasado, con titulares en el Financial Times, el New York Times y otros medios. También fue citada varias veces en Fox News.

El corolario de Trump “básicamente dice que nos arrogamos el derecho de intervenir en cualquier país cuyos problemas internos representen una amenaza para nosotros en la región. Y ese es un mandato bastante amplio”, dijo David Sanger, corresponsal jefe del New York Times en Washington, en el programa “Inside Politics” de CNN.

Trump volvió a usar la frase el domingo por la noche cuando habló con los periodistas a bordo del Air Force One, argumentando que la intervención en Venezuela difiere de las intervenciones estadounidenses en Iraq y Afganistán porque “está en nuestra área. La Doctrina Donroe”.

Un portavoz del Post no quiso hacer comentarios sobre quién ideó el titular. Se sabe que el editor en jefe del Post, Keith Poole, suele decir internamente que “todos nuestros titulares son un esfuerzo colectivo”.

Trump ha tenido una relación compleja con el Post, el tabloide de su ciudad natal, durante décadas. Ha sido fuente de información para el periódico, protagonista de sus noticias, admirador, adversario, etc. Habló por teléfono con periodistas del Post tanto el sábado como el domingo para hablar sobre la intervención en Venezuela y los próximos pasos en el país.

El domingo, Trump dijo que Estados Unidos “debería gobernar el país con ley y orden. Deberíamos gobernar el país de manera que podamos aprovechar sus recursos económicos, que son petróleo valioso y otras cosas valiosas”.

