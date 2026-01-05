Delcy Rodríguez asume formalmente como presidenta encargada y rechaza “agresión militar ilegítima” contra Venezuela

Por Germán Padinger y Mauricio Torres, CNN en Español

La vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió este lunes formalmente como presidenta encargada de Venezuela, luego de la captura del presidente Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos.

La juramentación se dio en una ceremonia en la Asamblea Nacional, encabezada por el diputado Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada y presidente de la cámara.

“Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a prestar juramento”, comenzó diciendo Rodríguez, una abogada de 56 años que lleva más de dos décadas como cuadro clave dentro del chavismo, durante la ceremonia.

“Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente y primera dama de este país, Cilia Flores”, agregó.

La figura de Delcy Rodríguez, una de las piezas más importantes del gobierno de Nicolás Maduro, quien se encuentra ahora en Nueva York tras haber sido capturado el sábado en un operativo militar de Estados Unidos, cobró aún más importancia luego de que Donald Trump, presidente de EE.UU., manifestara que su Gobierno estaba preparado para trabajar con la entonces vicepresidenta en una eventual transición.

Horas después del ataque, Trump dijo en entrevista: “Hay una vicepresidenta que fue designada por Maduro, ella tuvo una conversación con Marco (Rubio, secretario de Estado). Ella dijo: ‘Vamos a hacer lo que ustedes necesiten’. Creo que fue bastante cortés. Vamos a hacer esto bien”.

En esa misma entrevista, Trump dijo que Estados Unidos iba a “administrar” Venezuela en el contexto de una transición, sin dar más precisiones.

El domingo, sin embargo, el presidente de EE.UU. también lanzó una advertencia a Rodríguez: “Si ella no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro”.

En su primera aparición desde la captura de Maduro y tras los dichos de Trump, Delcy Rodríguez exigió el sábado “una prueba de vida” sobre el presidente venezolano y dijo que desconocía su paradero. El domingo, en cambio, Rodríguez dijo que invitaba a Trump a “trabajar conjuntamente”.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo ese mismo día que apoyaba a Rodríguez como presidenta encargada.

Delcy Rodríguez fue ministra de Comunicación e Información de 2013 a 2014 y, luego asumió el cargo de canciller de 2014 a 2017, antes de ser nombrada por Maduro como vicepresidenta en 2018. En la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013) fue también vicecanciller, coordinadora general de la vicepresidencia y ministra para el Despacho de la Presidencia.

Además, fue ministra de Economía entre 2020 y 2024, y ese año se convirtió en ministra de Petróleo, cargo que aún ocupa.

María Corina Machado, líder del movimiento de oposición venezolano y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, había dicho el sábado que la “hora de la libertad” había llegado a Venezuela y aseguró que junto a Edmundo González, candidato presidencial en 2024 y, según la oposición, ganador de esa contienda electoral (el gobierno de Maduro también se atribuyó la victoria, sin presentar actas), estaban “preparados para hacer cumplir nuestro mandato y tomar el poder”.

Pero Trump no solo se refirió a los contactos de su Gobierno con Delcy Rodríguez, también dijo que Machado “no tiene el apoyo ni el respeto del país”, y que sería “muy difícil” para ella ser la líder.

CNN ha intentado contactarse tanto con María Corina Machado como con Edmundo González para obtener comentarios sobre los dichos de Trump, pero al momento no han respondido.

El lunes, González dijo en un video en redes sociales que se asumía “presidente de los venezolanos”, pero no se refirió a las palabras de Trump ni a la juramentación de Rodríguez.

Y este martes Machado dijo en su cuenta de X que “agradecemos al presidente Donald Trump y a su administración por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley”. “La libertad de Venezuela está cerca”, agregó.

