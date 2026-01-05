EE.UU. recomendará menos vacunas para la mayoría de los menores en el país

Por Sarah Owermohle

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS, en inglés) recomendará menos vacunas para la mayoría de los niños estadounidenses, informaron el lunes las autoridades de salud.

Las autoridades de salud seguirán recomendando las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola, así como las inmunizaciones contra la polio, la varicela, el VPH y otras, pero restringirán las recomendaciones de vacunación contra la enfermedad meningocócica, la hepatitis B y la hepatitis A a los niños que, en general, tienen un mayor riesgo de infecciones.

Recomendarán que las decisiones sobre la vacunación contra la gripe, el covid-19 y el rotavirus se basen en una “toma de decisiones clínica compartida”, lo que significa que quienes deseen recibir alguna de estas vacunas deberán consultar con un proveedor de atención médica.

Los cambios propuestos llegan en medio de un fuerte aumento de los casos de gripe en todo el país. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, por su siglas en inglés) han informado de nueve muertes pediátricas por gripe en esta temporada.

El HHS dijo que todas las aseguradoras seguirán cubriendo estas vacunas sin costo adicional para los asegurados. Sin embargo, los cambios podrían suponer nuevos obstáculos para los padres que deban consultar con médicos sobre inmunizaciones que ya no están recomendadas para niños sanos.

El nuevo calendario de vacunas infantiles de EE.UU. se asemeja más al de otras naciones desarrolladas como Dinamarca, según informó CNN el mes pasado.

Actualmente, Dinamarca no recomienda la vacunación infantil contra el rotavirus, la hepatitis A, la meningitis meningocócica, la gripe, la varicela o el VSR.

Inicialmente, los funcionarios de salud de EE.UU. planeaban anunciar los cambios en diciembre, semanas después de que la Dra. Tracy Beth Hoeg, recientemente nombrada directora interina del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA, presentara el calendario de vacunas danés al panel de asesores en vacunas de los CDC.

El panel, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, fue reconstituido el año pasado con un nuevo grupo de miembros después de que el Secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., un escéptico de las vacunas desde hace mucho tiempo, destituyera a todos los nombramientos anteriores.

La revisión llega un mes después de que el presidente Donald Trump ordenara al departamento de salud revisar el calendario de vacunas infantiles.

“¡Es ridículo!” escribió Trump en una publicación en su red social en diciembre, después de su decreto. “Por eso acabo de firmar un memorando presidencial ordenando al Departamento de Salud y Servicios Humanos ‘ACELERAR’ una evaluación exhaustiva de los calendarios de vacunas de otros países del mundo, y alinear mejor el calendario de vacunas de EE.UU.”

En una publicación en X, Kennedy respondió: “Gracias, señor presidente. Estamos en ello”.

El nuevo calendario de vacunación es “mucho más razonable” y protege a los niños contra “11 de las enfermedades más graves y peligrosas”, escribió Trump en una publicación en Truth Social el lunes por la noche. “Los padres aún pueden elegir darles a sus hijos todas las vacunas, si así lo desean, y seguirán estando cubiertos por el seguro”.

En una publicación aparte, Trump señaló que todavía quería ver más cambios: en concreto, la separación de la vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola en tres inyecciones diferentes.

Varios expertos en salud pública advirtieron que los cambios podrían aumentar los brotes de enfermedades prevenibles.

“Creo que un calendario reducido va a poner en peligro a los niños y sentar las bases para un resurgimiento de enfermedades prevenibles,” dijo la Dra. Caitlin Rivers, epidemióloga y directora del Centro de Innovación en Respuesta a Brotes en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins.

Dinamarca no es un buen ejemplo para la política de vacunación de EE.UU., dijo Anders Hviid, quien lidera la investigación sobre seguridad y eficacia de vacunas en el Statens Serum Institut de Dinamarca.

“Son dos países muy diferentes. La salud pública no es igual para todos”, dijo Hviid a CNN por correo electrónico.

En Dinamarca, “todos tienen acceso a una excelente atención prenatal e infantil. Hasta donde entiendo, ese no es el caso para todos en EE.UU. Las vacunas previenen infecciones que pueden tener malos resultados para niños que no tienen acceso a una buena atención médica”.

El HHS dijo en un comunicado que reducir el número de vacunas recomendadas ayudaría a restaurar la confianza pública en las agencias de salud, y posiblemente la confianza en las propias vacunas. Argumentan que, a pesar de recomendar más inyecciones, EE.UU. no tiene tasas de vacunación más altas que los países pares que dependen de “la educación en lugar de los mandatos”.

La divulgación y el mensaje del gobierno sobre las vacunas han sido ampliamente reformulados bajo Kennedy, quien ha cuestionado la seguridad de las vacunas durante décadas.

Es un “momento confuso” para los médicos y padres, dijo el lunes el Dr. Sean O’Leary, presidente del Comité de Enfermedades Infecciosas de la Asociación Estadounidense de Pediatría.

“Lo que se anunció hoy es parte de un esfuerzo de décadas por parte del secretario de salud para difundir miedo y falsedades sobre las vacunas, y este es otro paso en la labor del secretario por desmantelar el sistema de vacunación de EE.UU.”, dijo O’Leary.

Al mismo tiempo, la información pública sobre las tasas de vacunación está fallando.

La semana pasada, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS por sus siglas en inglés) eliminaron los requisitos para que los estados informen el estado de vacunación infantil de los beneficiarios, medida que según los expertos puede aumentar dudas innecesarias sobre la importancia de las vacunas. Los CMS envió una carta a los funcionarios de salud estatales el 30 de diciembre, indicando que los datos de vacunación ya no necesitan ser enviados a la agencia que supervisa Medicaid y Medicare.

“Este es otro mensaje que podría crear dudas en la mente de las personas sobre la necesidad de las vacunas, y eso no es algo respaldado por la ciencia actual”, dijo la Dra. Michelle Fiscus, pediatra y directora médica de la Asociación de Administradores de Inmunización.

El requisito de CMS para informar el estado de inmunización infantil era relativamente nuevo —se implementó en 2024— y existen otros sistemas federales para rastrear las tasas de inmunización. Pero más del 40 % de los niños en EE.UU. están cubiertos por Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños, o CHIP, y la vigilancia de inmunización ofrece información importante.

Los CMS indicaron que planean “explorar opciones para facilitar el desarrollo de nuevas medidas de vacunas” tras eliminar este requisito. Estas nuevas medidas pueden incluir el seguimiento de la frecuencia con la que se informa a los padres sobre la seguridad y los efectos secundarios de las vacunas y los calendarios alternativos de vacunación, así como cómo captar “preferencias relacionadas con las vacunas” y cómo se pueden contabilizar las exenciones religiosas.

Es posible que los estados continúen informando voluntariamente los datos de vacunación infantil a CMS, pero Fiscus dice que eso puede depender del partido político de los líderes locales.

“Creo que esto va a contribuir a esta división entre los estados según su partido de gobierno”, expresó. “Veremos más este mosaico de políticas estatales en torno a las inmunizaciones, y eso es desafortunado, porque estas enfermedades realmente no se preocupan tanto por las fronteras estatales”.

Los cambios generaron críticas del senador republicano de Louisiana Bill Cassidy, médico que votó a favor de Kennedy como secretario de Salud solo después de recibir garantías de que “trabajaría dentro” de los sistemas actuales de aprobación y monitoreo de la seguridad de las vacunas.

“Cambiar el calendario de vacunación pediátrica sin aportes científicos sobre los riesgos para la seguridad y con poca transparencia generará miedo innecesario en pacientes y médicos, y hará que Estados Unidos esté más enfermo”, escribió Cassidy en una publicación en X, en la que también señaló los brotes actuales de sarampión y tos ferina.

Cassidy, quien preside la Comisión de Salud, Educación, Pensiones y Trabajo del Senado, pidió hace meses a Kennedy que testificara ante la comisión. La solicitud se produjo después de una audiencia en septiembre con la destituida directora de los CDC, la doctora Susan Monarez, quien alegó que Kennedy intentó anular decisiones sobre vacunas.

Funcionarios de salud dijeron el lunes que consultaron con el personal de carrera de los CDC y la FDA sobre los cambios en el calendario de vacunación.

Los funcionarios también insistieron en que estos cambios no dejan de lado al ACIP, el panel de asesores en vacunas que se reúne varias veces al año en sesiones públicas para discutir y votar recomendaciones.

Un alto funcionario señaló que el ACIP continuará reuniéndose varias veces al año y que los CDC actualizarán el calendario de vacunación según sus consejos.

Pero un cambio repentino y generalizado en el calendario sin debate público no generará confianza, dijeron expertos en salud pública, incluido el exmiembro del ACIP, el doctor Noel Brewer, profesor de salud pública y comportamiento de la salud en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

“No podemos improvisar la salud de la nación con una serie de cambios repentinos y mal considerados en las políticas de salud”, añadió Brewer.

Deidre McPhillips, Adam Cancryn, Brenda Goodman, Jen Christensen y Nadia Kounang de CNN contribuyeron a este informe.