El “lunes negro” de la NFL se cobró cuatro víctimas

El primer lunes de cada año se ha convertido en una tradición notoria en la NFL.

Es la fecha elegida por varios equipos de bajo rendimiento en la liga que deciden separarse de su coordinador en jefe, y en este primer lunes del 2026 varios se han quedado sin trabajo.

El entrenador de 74 años solo duró un año al mando de los Raiders de las Vegas. El ganador de un Super Bowl apenas registró tres victorias y sufrió 14 derrotas en su única campaña con el equipo.

Entre sus acciones más destacas al frente de los Raiders está el fichaje del quarterback Geno Smith, el cual no dio fruto para la ofensiva del equipo de Nevada.

Los Raiders consiguieron la primera selección para el próximo Draft de la NFL, lo que significa que el próximo entrenador del equipo podrá tener un rol central en la reconstrucción de la franquicia.

Arizona despidió a Gannon después de tres temporadas con el equipo, en las que terminó dejando una marca perdedora de 15 triunfos y 36 reveses, incluyendo además la última campaña, donde apenas obtuvo tres triunfos y 14 derrotas.

Es cierto que le jugó en contra estar en la división más difícil de toda la NFL, el oeste de la NFC, donde la recuperación de los Rams de Los Ángeles, el buen momento de los Seahawks de Seattle y la vigencia de los 49ers de San Francisco le impidieron tomar vuelo.

Stefanski no pudo elevar al siguiente nivel al proyecto de los Browns a pesar de contar con la histórica campaña de Myles Garrett, con récord de capturas al quarterback en una temporada de la liga.

El equipo apenas pudo ganar cinco partidos, y su ofensiva siempre lució en desventaja ante las defensas rivales.

Morris termina pagando los platos rotos de una serie de malas decisiones gerenciales, como la renovación de contrato de Kirk Cousins para luego tomar en el draft a Michael Penix Jr., otro mariscal de campo.

El terminar en dos temporadas consecutivas con marca de 8 victorias y 9 derrotas, sin opciones de entrar a los playoffs, y la falta de estructuras para un plan ofensivo del equipo, terminaron con el ciclo de Morris y del gerente general, Terry Fontenot, en el equipo.

Si bien Daboll no fue despedido en medio de la vorágine del “lunes negro”, su cargo está vacante hasta la fecha (sigue al mando el coach interino Mike Kafka, quién aún no ha sido ratificado).

En tres años con el equipo, solo pudo concretar una aparición en postemporada, al tiempo que los Giants terminaron con récord de 20 victorias, 40 derrotas y un empate.

Callahan fue el primero en salir del cargo en la temporada, en un caso similar al de Daboll en Nueva York.

Callahan llegaba para renovar al equipo tras las dolorosas salidas de Derrick Henry y el coach Mike Vrabel, pero terminó sacando apenas cuatro victorias y cargó con 19 derrotas en su paso de dos años por Tennessee.

