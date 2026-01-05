La carrera global por los segundos pasaportes y la doble nacionalidad

Por Julia Buckley, CNN

Viajar de un país a otro sin restricciones. Filas más cortas en la frontera. El derecho a vivir y trabajar en el destino de tus sueños, o a reconectarte con tus raíces familiares. Todo eso, y más, es el sueño de quienes buscan la doble ciudadanía. Y eso incluye a monsieur George Clooney, quien celebró el final de 2025 adquiriendo la ciudadanía francesa para él y su familia.

La doble ciudadanía —la posibilidad de ser ciudadano de dos (o más) países— ha sido durante mucho tiempo popular entre viajeros, expatriados y soñadores. En un mundo con cada vez más trámites burocráticos, ¿quién no querría saltarse las largas filas en el control de pasaportes y pasar rápidamente junto a los locales? Para quienes, como Clooney, sueñan con vivir y trabajar en otro país pero no tienen un empleador que los patrocine, obtener otra ciudadanía podría ser la llave que abre esa puerta. Incluso para quienes no planean mudarse, puede ser transformador.

Pero en la política del siglo XXI, la tendencia podría estar cambiando en contra de la doble ciudadanía. En 2025, varios países europeos endurecieron los requisitos para la ciudadanía por descendencia y los llamados programas de “pasaporte dorado”, que otorgan la ciudadanía a grandes inversores. Y en Estados Unidos, el senador republicano de Ohio, Bernie Moreno, ha propuesto una “Ley de Ciudadanía Exclusiva” que prohibiría a los estadounidenses tener cualquier otra ciudadanía.

Esto es todo lo que necesitas saber:

No hay manera de saber las cifras exactas, dice Peter Spiro, profesor de derecho en la Universidad de Temple. Esto se debe a que la mayoría de los países no exige que los ciudadanos declaren si tienen múltiples nacionalidades.

Sin embargo, algo parece claro: la doble ciudadanía es cada vez más popular. En el censo de 2021 de la población del Reino Unido, el 2,1 % de los residentes del Reino Unido tenía múltiples pasaportes, aproximadamente el doble del resultado del censo de 2011, en el que el 1,1 % de la población se autodeclaró como doble ciudadano. Y en una encuesta reciente de YouGov a estadounidenses, el 6 % se autodeclaró como doble ciudadano.

Desde que existe la migración, muchos inmigrantes que se naturalizan en un nuevo país han querido conservar la ciudadanía de origen. En las últimas décadas, los más adinerados también han adoptado la doble ciudadanía como una forma de ampliar su movilidad global.

Ahora, a medida que el mundo se vuelve cada vez más volátil, el interés se está ampliando. Una encuesta de Gallup de noviembre reveló que uno de cada cinco estadounidenses quisiera emigrar, incluyendo al 40 % de las mujeres de 15 a 44 años, lo que representa un aumento del 400 % respecto a una encuesta similar realizada en 2014.

Ese deseo de comenzar una nueva vida en el extranjero se refleja en el creciente número de solicitantes de segundos pasaportes, dice Dominic Volek, jefe global de clientes privados de Henley & Partners, que ayuda a personas de alto patrimonio a obtener la doble ciudadanía en todo el mundo. En 2025, asistieron a clientes de 91 nacionalidades, pero los estadounidenses encabezaron la lista.

“Hace tres o cuatro años no teníamos una oficina en Estados Unidos y ahora tenemos nueve”, dice, y añade que ha habido un “gran aumento” en el número de estadounidenses que buscan la doble ciudadanía. Entre ellos hay personas descontentas con la política estadounidense (de ambos lados del espectro político) y personas ultrarricas que, durante las restricciones de viaje por la covid, se dieron cuenta de que un pasaporte estadounidense no abría tantas puertas como pensaban. Ahora, los clientes estadounidenses representan el 30 % del negocio de la firma, afirma.

Los ciudadanos británicos también han entrado en el top cinco de Henley, dice Volek, después de que el Brexit les quitara la libertad de movimiento por la Unión Europea. Añade que las políticas fiscales más estrictas propuestas por el actual Gobierno laborista han llevado a algunos británicos adinerados a buscar opciones en el extranjero.

Estos cambios marcan una reversión de los patrones previos a la pandemia, cuando la demanda provenía principalmente de residentes de países emergentes que enfrentaban inestabilidad política o económica, señala Volek. Hoy, los cinco principales mercados de Henley son Estados Unidos, India, Turquía, China y el Reino Unido.

Volek dice que la tendencia ya no se trata principalmente de mudarse. En tiempos turbulentos, tener un segundo (o tercer, o cuarto) pasaporte se convierte en una “póliza de seguro”.

“Hay muchas ventajas y ningún inconveniente”, dice Spiro, quien ha escrito varios libros sobre ciudadanía. “Y las ventajas, sin duda, se han comprendido mejor tras la turbulencia política en Estados Unidos”.

La mayoría de las personas califican a través de una de tres vías: descendencia, inversión o naturalización. La ciudadanía por descendencia generalmente requiere demostrar que tus antepasados provienen de un país en particular, con reglas que varían según la nación sobre cuántas generaciones atrás pueden calificar y si el hecho de que un antepasado se haya naturalizado en otro país rompe la línea.

La ciudadanía por naturalización implica residir legalmente en un país durante un período determinado —generalmente entre cinco y diez años— antes de solicitarla. Los requisitos suelen incluir verificaciones de antecedentes penales, dominio del idioma, exámenes de historia y cultura, o pruebas de buena conducta. Incluso después de cumplir con los criterios, la aprobación no está garantizada y el proceso puede llevar años. Tampoco es barato: por ejemplo, la tarifa para naturalizarse como ciudadano británico es de US$ 2.335.

La ciudadanía por inversión es diferente, creada para personas de alto patrimonio que pueden inyectar dinero en la economía local. Los solicitantes invierten en el país y reciben un pasaporte o una residencia que eventualmente puede conducir a la ciudadanía.

Son muchos. La doble ciudadanía puede permitir a las personas mudarse a otro país, abrir la puerta a oportunidades laborales y ofrecer nuevas opciones educativas para sus hijos. “Si tus hijos están interesados en trabajar o estudiar en la UE, puedes hacerlo sin complicaciones”, dice Spiro sobre las siempre populares ciudadanías europeas.

Dependiendo del pasaporte, también puede facilitar los viajes sin visa o la posibilidad de comprar propiedades o iniciar un negocio en el extranjero. “Es una decisión obvia para quienes son elegibles”, dijo Spiro.

A nivel emocional, obtener una segunda ciudadanía puede fortalecer los lazos con la tierra de los antepasados o brindar una conexión con un país admirado desde hace tiempo. Algunas diásporas, como las de Irlanda e Italia, han ayudado a mejorar la reputación de sus países de origen en todo el mundo. “Ha fomentado una identidad cultural italiana transnacional y reforzado el valor duradero que Italia otorga a la conexión familiar”, dice la abogada Adriana Coco Ruggeri, especialista en casos de ciudadanía italiana, sobre la diáspora italiana.

Sorprendentemente pocas, aunque pueden ser importantes. Estados Unidos y Eritrea gravan a sus ciudadanos sin importar dónde vivan, lo que significa que los ciudadanos con doble nacionalidad tienen obligaciones fiscales incluso después de mudarse al extranjero. Otros países aplican impuestos según la residencia, lo que aún puede resultar en facturas fiscales más altas.

Los riesgos no terminan ahí. Italia, que restringió drásticamente la ciudadanía por descendencia en 2025, ha propuesto cobrar a los italianos que viven en el extranjero una tarifa anual de 2.000 euros (US$ 2.350) para acceder al sistema de salud del país. Los ciudadanos pueden optar por no pagar, pero quienes busquen atención médica más adelante tendrían que pagar los años no utilizados. La propuesta refleja una política de 2024 que exige a los residentes no pertenecientes a la UE en Italia pagar la misma tarifa anual.

El servicio militar también puede presentar complicaciones. Cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, Volek dice que tenía clientes de ambos países viviendo en el extranjero. “Si su pasaporte vencía, se les pedía regresar a casa para renovarlo”, comenta. Eso, por supuesto, implicaba el riesgo de ser llamados a combatir.

“Pero si tenías un pasaporte caribeño, podías dejar que tu pasaporte ruso o ucraniano caducara y aún así viajar, hacer negocios y hacer lo que necesitabas con tu segunda ciudadanía”.

Otro riesgo es la posibilidad de renunciar a la ciudadanía. Algunos países, como Argentina e Irán, no reconocen la renuncia. Turquía la permite, pero para los hombres solo después de completar el servicio militar o pagar una tasa de exención. Los hombres menores de 45 años que no cumplen estos requisitos son criminalizados como evasores del servicio militar y no pueden renunciar a la ciudadanía.

Por último, el valor de un segundo pasaporte no es fijo. El programa de ciudadanía por inversión de Grenada ha sido durante mucho tiempo popular, ya que los ciudadanos de Grenada pueden obtener una visa de inversionista E-2 para Estados Unidos, que permite la residencia. Pero en 2025, Washington endureció las reglas, exigiendo que los solicitantes hayan vivido en Grenada durante tres años. “Los países receptores se están dando cuenta de estos usos calculados de la ciudadanía”, advierte Spiro.

En diciembre, el senador Bernie Moreno, republicano de Ohio, propuso la Ley de Ciudadanía Exclusiva de 2025. Moreno, quien nació en Colombia y se naturalizó como ciudadano estadounidense a los 18 años, ha argumentado que los estadounidenses deben tener “lealtad única y exclusiva a Estados Unidos”.

“Si quieres ser estadounidense, es todo o nada”, dijo en un comunicado al anunciar el proyecto de ley.

Spiro descarta la propuesta como mayormente simbólica. “Esto no tiene futuro por todo tipo de razones”, afirma, prediciendo una oposición “enérgica” de ambos partidos políticos. “Mucha gente tiene doble ciudadanía, incluida la esposa y el hijo de Donald Trump. Nunca se va a aprobar”, dice. ¿Y si llegara a aprobarse? “Es bastante claro que sería inconstitucional”.

Spiro señala que lo más interesante de la propuesta de Moreno es la atención que ha recibido, lo que él atribuye en parte al número de estadounidenses con doble ciudadanía. “Ya no es algo marginal”, comenta.

La respuesta ha sido mixta. Una encuesta de YouGov realizada tras el anuncio de Moreno encontró que el 45 % de los encuestados cree que las personas no deberían tener que renunciar a su ciudadanía original al naturalizarse como estadounidenses, mientras que el 31 % está de acuerdo con el senador. Sin embargo, las actitudes cambiaron cuando los encuestados consideraron su propio estatus: el 56 % dijo que los estadounidenses que adquieren otra ciudadanía no deberían verse obligados a renunciar a su pasaporte estadounidense, y el 65 % dijo que no renunciaría a la ciudadanía estadounidense si ellos mismos adquirieran otra nacionalidad.

Normalmente, los ciudadanos con doble nacionalidad usan el pasaporte del país al que están entrando o saliendo. Por ejemplo, George Clooney saldría de Estados Unidos con un pasaporte estadounidense, entraría a la Unión Europea con uno francés y haría el proceso inverso al regresar.

Sí. Si el proyecto de ley de Moreno se aprobara, Estados Unidos se uniría a un pequeño grupo de países que prohíben la doble ciudadanía de manera absoluta, como Irán, Cuba y Corea del Norte. Más de una decena de países siguen políticas similares, incluido Singapur, que Henley clasifica como el país con el pasaporte más poderoso del mundo.

China, India y Japón no reconocen la doble ciudadanía, aunque India permite que los ciudadanos que adquieren otra nacionalidad conserven un estatus limitado conocido como Ciudadanía de la India en el Extranjero.

Otros países restringen la doble ciudadanía. España exige a los extranjeros renunciar a su nacionalidad existente, a menos que sean de una excolonia española o de algunos otros países, como Portugal o Francia. Los españoles que adquieren una segunda ciudadanía (que no sea de la lista anterior) verán cancelada su nacionalidad española.

Países Bajos también desincentiva la doble ciudadanía, exigiendo a menudo la renuncia y, en algunos casos, revocando automáticamente la ciudadanía neerlandesa cuando se adquiere otra.

Sí, para las tres vías de obtención de la ciudadanía. “La demanda es imparable, simplemente crece”, dice Volek. “Pero del lado de la oferta, hay un endurecimiento claro”.

Varios países, especialmente en Europa, endurecieron sus criterios en 2025.

Italia emitió un decreto de emergencia en 2025 que limita la ciudadanía por descendencia a dos generaciones, exigiendo que el antepasado más reciente de la línea haya nacido en Italia y haya muerto como ciudadano italiano. Varios jueces ya han remitido la ley al Tribunal Constitucional de Italia, que ha programado una audiencia para marzo de 2026.

“La Corte probablemente la anule o la modifique, ya que constituye en la práctica una revocación general de la ciudadanía adquirida por nacimiento, algo que solo se permite bajo condiciones específicas (como lo confirman fallos del Tribunal de la UE), que no se dan en este caso”, predice la abogada Adriana Coco Ruggeri.

“Viola principios constitucionales al revocar retroactivamente derechos ya adquiridos y protegidos por la Constitución italiana, como la ciudadanía, la unidad familiar y la identidad tanto individual como colectiva, carece de proporcionalidad y fue promulgada mediante un decreto de emergencia sin urgencia real, eludiendo el debido escrutinio legislativo”.

Portugal también ha intentado endurecer sus reglas, proponiendo aumentar el requisito de residencia para la naturalización de cinco a diez años. La medida fue bloqueada por el Tribunal Constitucional del país, que señaló elementos inconstitucionales y devolvió la ley para su revisión. Suecia ha anunciado planes para aumentar su requisito de residencia de cinco a siete años, mientras que Polonia ha propuesto elevarlo de tres a ocho.

Algunas vías tradicionales se están cerrando. La vía rápida de Portugal para descendientes de judíos sefardíes expulsados en el siglo XV fue cerrada, mientras que el programa similar de España ha expirado. España aún ofrece una vía de naturalización abreviada —dos años en lugar de diez— para quienes puedan demostrar ascendencia sefardí.

Para los afectados por el Holocausto y el fascismo, Alemania tiene una vía separada para quienes perdieron su ciudadanía bajo el régimen nazi. Italia, que despojó a los judíos de sus derechos civiles en 1938, no tiene nada similar para quienes huyeron del fascismo.

Las autoridades europeas han actuado con firmeza para frenar los llamados programas de “pasaportes dorados”, argumentando que reducen la ciudadanía a una transacción comercial. Malta abolió su programa en 2025 tras un fallo del máximo tribunal de la Unión Europea. Chipre y Bulgaria ya lo habían hecho, y España puso fin a su esquema de “visados dorados” el mismo año, siguiendo los pasos de Irlanda y el Reino Unido.

Pero otros países continúan. Varias naciones del Caribe, como Antigua y Barbuda, Dominica, Santa Lucía, Grenada y San Cristóbal y Nieves, ofrecen la ciudadanía a cambio de inversión, otorgando acceso sin visa a gran parte de Europa y Estados Unidos. Volek dijo que muchos inversores son estadounidenses que buscan obtener un documento de viaje políticamente neutral.

Como bien saben George y Amal Clooney, ayuda tener amigos en las altas esferas. La pareja y sus hijos recibieron la ciudadanía francesa a petición del ministro de Asuntos Exteriores del país bajo una disposición de “ciudadano distinguido”. Ocurrió a finales de 2025, pocos días antes de que se endurecieran los requisitos de idioma y civismo.

Tom Hanks, Rita Wilson y sus hijos recibieron la ciudadanía griega en 2020. Los actores poseen propiedades en el país y divulgaron en redes sociales los devastadores incendios forestales de 2018, según contó anteriormente el ministro del Interior de Grecia a CNN.

Estos casos pueden generar críticas, pero Volek dijo que los gobiernos están formalizando cada vez más vías para solicitantes excepcionales a medida que desaparecen los programas tradicionales de inversión. “Los programas están desapareciendo, pero están siendo reemplazados por marcos de mérito”, señala.

Existe una diferencia entre lo que dicen las reglas y lo que las personas pueden hacer en la práctica. Algunas personas logran tener múltiples ciudadanías, incluso en circunstancias en las que no debería estar permitido, tal vez porque un país lo reconoce y otro no. La aplicación de las normas también puede ser inconsistente.

Los gobiernos no siempre publicitan todas las vías disponibles. En Italia, por ejemplo, durante mucho tiempo la orientación oficial indicaba que la ciudadanía no podía transmitirse a través de madres antes de 1948, una postura que los tribunales italianos han revocado repetidamente desde 2009.

Por esa razón, si tienes algún tipo de vínculo con otro país, siempre vale la pena consultar con un especialista para evaluar tus opciones.

Los gobiernos citan diferentes motivaciones. Italia ha señalado la influencia política de su vasta diáspora, mientras que España mencionó la presión sobre la vivienda al poner fin a su programa de “visados dorados”. Otros destacan beneficios económicos o demográficos.

Estados pequeños o vulnerables están experimentando con modelos de inversión específicos. Nauru, la tercera república más pequeña del mundo en Micronesia, lanzó en 2024 su Programa de Ciudadanía por Resiliencia Económica y Climática, que exige una contribución mínima de US$ 105.000 al fondo de resiliencia climática de la isla. Un pasaporte de Nauru permite viajar sin visa a 85 países, incluidos Hong Kong, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos.

Volek, cuya empresa trabajó en el proyecto, predice que los nuevos ciudadanos de Nauru recaudarán alrededor de US$ 50 millones para “literalmente salvar al país… trasladando a la gente al centro de la isla y poniendo en marcha mecanismos contra el cambio climático”.

Algunas naciones están perfeccionando los esquemas de ciudadanía por inversión en lugar de abandonarlos. Se espera que Argentina lance un programa que exige una inversión mínima de US$ 500.000 este año, mientras que El Salvador introdujo una vía de ciudadanía vinculada a la inversión en Bitcoin. Ninguno de los dos requiere residencia y un pasaporte argentino permite el acceso al poderoso bloque Mercosur de países sudamericanos.

Volek predice que los gobiernos seguirán restringiendo la elegibilidad mientras diseñan programas que dirijan el dinero hacia sectores prioritarios.

Y aunque Spiro dice que los pasaportes de la UE, EE.UU., Australia y Nueva Zelandia suelen ser los más codiciados, su recomendación actual para la doble ciudadanía sería un país del Golfo.

Absolutamente, según los expertos. Spiro tiene la ciudadanía alemana por descendencia, lo que significa que, aunque no planea emigrar, su hijo pudo estudiar en Berlín. “Si quiere trabajar en cualquier lugar de la UE, podrá hacerlo”, dijo.

Para Volek, se trata de tener un “plan B” en un mundo cada vez más incierto. Nacido en Sudáfrica, también tiene pasaporte montenegrino por inversión (lo que debería convertirlo en ciudadano de la UE en 2028), una visa dorada para Dubai y residencia en Singapur.

“Solo hay que mirar las noticias: es una época volátil y no va a cambiar realmente”, dice Volek.

Y cuanto antes, mejor, aseguran.

“Las reglas cambiarán y los programas serán más caros y un poco más exigentes”, dijo Volek. “Independientemente de la capacidad financiera, si puedes hacerlo por descendencia o tienes el dinero y puedes hacerlo, deberías hacerlo al 100 %.”

Spiro está de acuerdo. “La medida de Italia ha dado un nuevo sentido de urgencia. Hay que entender que, aunque seas elegible hoy, puede que mañana no lo seas. La elegibilidad no está garantizada”.

“Agarra lo que puedas”.

