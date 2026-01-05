Manchester United despide a Ruben Amorim tras una etapa turbulenta como entrenador

Por Ben Church, CNN

El Manchester United despidió al entrenador Ruben Amorim tras una etapa irregular en el gigante de la Premier League, según confirmó el club el lunes.

Un comunicado del club indica que la directiva de los Red Devils “tomó la decisión, a regañadientes, de que era el momento adecuado para hacer un cambio”.

“Esto le dará al equipo la mejor oportunidad de alcanzar el mejor puesto posible en la Premier League”, añadió el comunicado. “El club agradece a Ruben su contribución y le desea lo mejor para el futuro”.

Amorim recibió la tarea de reconstruir el equipo cuando asumió el cargo en noviembre de 2024, pero ha tenido dificultades para encontrar la consistencia necesaria durante sus 14 meses al mando.

El club se encuentra actualmente sexto en la Premier League tras otro empate decepcionante contra el Leeds United el domingo.

La tensión entre bastidores en Old Trafford era evidente, y Amorim insinuó el domingo su descontento con la interferencia de la directiva del club.

“Solo quiero decir que voy a ser el entrenador de este equipo, no solo el entrenador. Lo tuve muy claro”, declaró en la que resultó ser su última rueda de prensa en el United.

“Esto terminará en 18 meses y luego todos se irán. Ese fue el acuerdo. Ese es mi trabajo. No ser entrenador”.

Menos de 24 horas después, el club relevó a Amorim de su puesto.

Amorim fue anunciado como el nuevo entrenador del primer equipo tras el despido de Erik ten Hag.

Asumió el cargo a mitad de la temporada pasada y prometió implementar su estilo de juego distintivo en el equipo, algo que muchos creían que necesitaba un Manchester United sin rumbo.

Pero el progreso fue lento al principio, ya que Amorim les decía a los aficionados que las cosas empeorarían antes de mejorar.

Sin embargo, la paciencia comenzó a agotarse después de que los Diablos Rojos terminaran 15.º en la liga la temporada pasada y perdieran la final de la Europa League contra el Tottenham.

Se esperaba una mejora notable esta temporada, ya que Amorim tuvo toda una pretemporada para entrenar y moldear al equipo. Sin embargo, a pesar de las señales de desarrollo, los resultados siguieron siendo decepcionantes.

Termina con el peor promedio de victorias (32%) y el peor número de goles recibidos por partido (1,53) en la era de la Premier League de cualquier entrenador del Manchester United, según Opta.

Amorim asumió el control del club en noviembre de 2024, pero le ha costado mostrar un progreso real.

El propietario minoritario del Manchester United, Jim Ratcliffe, le había mostrado públicamente su apoyo en octubre, afirmando que se merecía tres años para demostrar su valía.

Pero las relaciones en el club se han deteriorado tanto que el United busca un nuevo entrenador permanente.

El club lleva 13 años sin ganar un título de liga, desde la última temporada del legendario Alex Ferguson al mando. Lo cierto es que el equipo nunca se ha recuperado de esa marcha y ha estado en constante cambio desde entonces.

El exjugador y entrenador de la cantera, Darren Fletcher, asumirá el cargo de forma interina para el próximo partido del equipo contra el Burnley el miércoles.

La plantilla está particularmente reducida en estos momentos, con jugadores clave lesionados y otros ausentes con sus selecciones nacionales en la Copa Africana de Naciones.

