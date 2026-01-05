Trump planea una gran ofensiva de control inmigratorio en Minnesota en medio de un escándalo de fraude de asistencia social

Por Zoe Sottile y Priscilla Alvarez, CNN

El Gobierno de Donald Trump está desplegando alrededor de 2.000 agentes federales en Minneapolis como parte de una ofensiva de control inmigratorio tras un escándalo de fraude de asistencia social en Minnesota, según informaron dos funcionarios.

Altos funcionarios de Trump se han enfocado en Minnesota y su comunidad somalí tras acusaciones de presunto fraude por parte de miembros de la comunidad. El mes pasado, el presidente Donald Trump calificó a la comunidad de “basura” y envió autoridades federales de inmigración al estado.

La más reciente movilización marca una escalada en el impulso de aplicación de la ley migratoria. Agentes de Inmigración y Control de Aduanas, así como otros de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., están siendo desplegados en Minnesota. Se espera también que el comandante de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., Gregory Bovino, cuyas polémicas tácticas han sido objeto de un mayor escrutinio en varias ciudades, sea desplegado en Minneapolis.

En respuesta a preguntas sobre el despliegue, la subsecretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo a CNN: “por la seguridad de nuestros oficiales no entramos en detalles sobre la presencia de las fuerzas del orden, pero el DHS ha reforzado la presencia policial y ya ha realizado más de 1.000 arrestos de asesinos, violadores, pedófilos y miembros de pandillas”.

Los agentes federales ya se encuentran en el terreno y su presencia en la ciudad ya está en marcha mientras las autoridades intensifican la ofensiva de la administración.

El despliegue se produce tras un escándalo de fraude que ha llevado a la congelación de fondos federales para el cuidado infantil en Minnesota y a que el gobernador Tim Walz abandonara su candidatura a la reelección.

Durante años, los investigadores han estado examinando el fraude de fondos estatales en el estado. En 2022, decenas de personas —la gran mayoría de ellas somalíes, aunque el líder no lo era— fueron acusadas después de que los fiscales dijeran que afirmaron falsamente estar proporcionando comidas a niños necesitados durante la pandemia de covid-19 a través de una organización sin fines de lucro llamada Feeding Our Future. En total, 37 acusados se han declarado culpables, informó Associated Press, pero no está claro cuántos de ellos son somalíes.

El escándalo sirvió de alimento para la retórica dirigida de Trump contra los somalíes, a quienes ha acusado de “estafar a nuestro país y destrozar ese estado que alguna vez fue grandioso” de Minnesota.

El día después de Navidad, la controversia resurgió con un video viral del youtuber conservador de 23 años Nick Shirley, quien afirmó que centros de cuidado infantil dirigidos por somalíes estaban cometiendo fraude usando fondos federales. Su video, que recibió millones de vistas y fue impulsado por Elon Musk y el vicepresidente J. D. Vance, lo mostró intentando ingresar a centros de cuidado infantil en Minneapolis y diciendo que quería inscribir a un niño.

El video desató una tormenta —aunque incluía pocas pruebas para sus afirmaciones, que también han sido refutadas por los propietarios de varios de los centros. Funcionarios estatales han dicho desde entonces que los investigadores visitaron cada uno de los centros presentados en el video y encontraron que todos operaban como se esperaba.

Pero incluso esos hallazgos no han disminuido el impacto explosivo del video. Walz anunció que no buscaría la reelección, citando en parte “un grupo organizado de actores políticos que buscan aprovechar la crisis”. La financiación para el cuidado infantil en Minnesota sigue congelada mientras los funcionarios estatales enfrentan una fecha límite para proporcionar al Gobierno federal información sobre los beneficiarios de dichos fondos.

En los días posteriores a la viralización del video, el DHS anunció que enviaba investigadores de Seguridad Nacional al estado y publicó videos de algunos de ellos visitando lo que llamaron “sitios sospechosos de fraude”.

Esta no es la primera vez que las autoridades federales de inmigración apuntan a Minnesota. En diciembre, tras los comentarios despectivos de Trump sobre los somalíes y sus llamados para que abandonen el país, agentes federales llegaron a Minneapolis y St. Paul, como parte de la amplia campaña de deportación del presidente.

La operación provocó miedo y ansiedad en la comunidad somalí de la zona, la gran mayoría de los cuales son ciudadanos estadounidenses. Estadounidenses de ascendencia somalí dijeron a CNN que comenzaron a llevar consigo sus pasaportes y tarjetas de identificación, temerosos de ser detenidos por agentes federales.

Un agente federal enmascarado derribó a un ciudadano estadounidense de ascendencia somalí de 20 años y lo mantuvo en una llave de estrangulamiento antes de detenerlo a principios de diciembre.

Esa operación de ICE provocó protestas y tensos enfrentamientos con los agentes. En un incidente que atrajo críticas del jefe de policía de Minneapolis, un agente se arrodilló sobre la espalda de una mujer mientras ella yacía sobre un banco de nieve y luego intentó arrastrarla hacia un coche. El episodio tuvo lugar en los alrededores de donde George Floyd fue asesinado por un agente de policía de la ciudad que se arrodilló sobre su cuello en 2020.

Bovino, un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza que, según fuentes, llegará a Minneapolis, anteriormente dirigió operaciones de control de inmigración dirigidas en Nueva Orleans, Chicago, Los Ángeles y Charlotte, todas ciudades gobernadas por demócratas.

El número exacto de inmigrantes indocumentados en Minneapolis no está claro. La zona alberga la mayor diáspora en Estados Unidos proveniente de Somalia, una pequeña nación de mayoría musulmana en el Cuerno de África que ha sido desgarrada por décadas de guerra civil y pobreza. Casi el 58 % de los somalíes en Minnesota nacieron en Estados Unidos, según la Oficina del Censo de EE.UU. De los somalíes nacidos en el extranjero en Minnesota, una abrumadora mayoría —el 87 %— son ciudadanos estadounidenses naturalizados.

El escándalo de fraude en el cuidado infantil ha reavivado la persistente hostilidad del presidente hacia los somalíes. Durante años, ha atacado a los somalíes que viven en Estados Unidos, a Somalia misma y a líderes somalíes como la representante Ilhan Omar, de quien ha dicho que no debería poder servir en el Congreso.

Continuó con los ataques el domingo, cuando le preguntaron sobre el escándalo de fraude en Minnesota, insultando a Omar y divagando sobre piratas somalíes, mientras criticaba el “robo astronómico” de fondos públicos.

Los somalíes y sus defensores señalan que el pequeño grupo de personas acusadas de fraude no representa a su comunidad de miles de personas.

Jaylani Hussein, director ejecutivo del capítulo de Minnesota del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas, dice que hay una motivación clara cuando casos aislados de mala conducta se utilizan para convertir a toda una población en chivo expiatorio.

“La comunidad somalí en la zona de las Ciudades Gemelas está compuesta abrumadoramente por familias trabajadoras, pequeños empresarios, trabajadores de la salud, estudiantes y contribuyentes que aportan cada día a la economía y la vida cívica de Minnesota”, agregó.

“Cuando se estigmatiza a toda una comunidad, el impacto es inmediato: las familias viven con miedo, los negocios sufren y la confianza en las instituciones públicas se erosiona”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.