NFL: Tras el fracaso de no llegar a los playoffs, se terminó la era de John Harbaugh en los Baltimore Ravens

Tras 18 temporadas en Baltimore, John Harbaugh deja el cargo de entrenador en jefe, anunció el equipo el martes.

“Esta fue una decisión increíblemente difícil, dados los tremendos 18 años que hemos pasado juntos y el profundo respeto que siento por John como entrenador y, sobre todo, como una gran persona íntegra”, declaró el dueño de los Ravens, Steve Bisciotti. “A lo largo de lo que considero una carrera como entrenador digno del Salón de la Fama, John ha entregado un campeonato del Super Bowl a Baltimore y ha sido un firme pilar de humildad y liderazgo”.

Añadió: “Nuestro objetivo siempre ha sido y siempre será ganar campeonatos. Nos esforzamos por rendir al máximo nivel en el campo y ser un equipo y una organización de los que nuestros aficionados se enorgullezcan”.

Los Ravens eran favoritos en la pretemporada para participar en el Super Bowl el próximo mes en Santa Clara, California, pero el equipo ni siquiera llegó a la postemporada tras una desgarradora derrota el domingo ante sus rivales divisionales, los Pittsburgh Steelers, por 26-24.

Harbaugh llevó a los Ravens a un título de Super Bowl después de la temporada 2012. Allí, Baltimore derrotó a los San Francisco 49ers, que eran entrenados por su hermano, Jim Harbaugh, 34-31, en Nueva Orleans.

“Esperaba un mensaje diferente en mi último día aquí, algún día, pero ese día ha llegado hoy. 😊 Sin duda, viene con decepción, pero sobre todo con GRATITUD Y APRECIACIÓN”, declaró Harbaugh en un comunicado.

“Agradezco al dueño y a la organización que estuvieron dispuestos a traer a un entrenador jefe que dejó su huella con éxito en los Equipos Especiales. Algo difícil de hacer… y aprecio por todos los momentos, todos estos años, que quedarán grabados para la eternidad”.

Harbaugh compiló un récord de 180-113 en la temporada regular y 13-11 en la postemporada. Guió a los Ravens a 12 apariciones en playoffs y cuatro juegos por el título de la AFC.

Baltimore se convierte en la séptima franquicia en busca de un nuevo entrenador jefe después de que cuatro fueran despedidos tras los últimos juegos regulares del domingo. Además, a principios de esta temporada, los Tennessee Titans (Brian Callahan despedido el 13 de octubre) y los New York Giants (Brian Daboll despedido el 10 de noviembre) cortaron relaciones con sus respectivos entrenadores jefe.

