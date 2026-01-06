Supercopa de España: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club buscan su primer título de 2026

Por Federico Leiva, CNN en Español

España entregará esta semana a su primer campeón del año. Lo hará a más de 4.500 kilómetros de distancia, en Arabia Saudita, nuevamente sede de la Supercopa que disputan los equipos más destacados de la pasada campaña. No será, sin embargo, el primer campeón del 2026 de las cinco principales ligas de Europa, ya que este jueves PSG y Olympique Marsella definirán la Supercopa de Francia.

El Atlético de Madrid, el Athletic Club de Bilbao, el FC Barcelona y el Real Madrid serán los protagonistas de un minitorneo que repite su formato: dos semifinales a un partido a jugarse miércoles y jueves, y una final que se disputará el domingo.

La Supercopa, que en algún momento enfrentaba únicamente al campeón de la pasada Liga de España con el ganador de la Copa del Rey, se ha ampliado desde hace algunos años para incluir a los subcampeones de ambas competencias y así formar un cuadrangular.

El conjunto culé llega tras haber levantado ambos trofeos en la temporada 2024/2025, y como el Merengue fue segundo en las dos competiciones, se incluyó a los equipos que terminaron en el tercer y cuarto escalón de LaLiga: el Colchonero y el conjunto vasco.

El primer duelo será entre el FC Barcelona y el Athletic Club. Los catalanes llegan en buena forma, con ocho triunfos consecutivos entre todas las competencias y cuatro encuentros seguidos sin recibir goles. Esos números lo catapultaron al liderato de la liga local con cuatro unidades de ventaja sobre el Madrid, aunque en la Champions League los culés corren desde atrás.

Los Leones no atraviesan un buen momento. Apenas lograron tres triunfos en sus últimas 10 presentaciones, están octavos en LaLiga (fuera de los puestos de clasificación a copas europeas) y en puestos de eliminación en la Champions League (puesto 28), con solo dos partidos más por jugar. Los últimos antecedentes directos con el FC Barcelona también le juegan en contra: se vieron las caras el 22 de noviembre, con paliza azulgrana por 4 a 0, y también en las semifinales de la Supercopa de 2025 (otra derrota por 0-2).

A los tumbos. Así llega el Real Madrid de Xabi Alonso a la segunda semifinal del torneo. Cuatro victorias en fila enfriaron un poco el asiento del DT, muy cuestionado por un noviembre y diciembre plagados de tropiezos que pusieron al Merengue en una situación apremiante. El Madrid está segundo en LaLiga y séptimo en la Liga de Campeones, con dos partidos trascendentales por jugar ante Monaco y Benfica. La lesión de Mbappé parecía golpear aún más a un equipo tambaleante, pero entonces los blancos jugaron mucho mejor sin el francés ante el Betis (goleada 5-1).

Ahora tendrán la oportunidad de confirmar esa levantada en el clásico de la ciudad ante el Atlético de Madrid. El Colchonero transita una campaña sumamente irregular. Ya prácticamente quedó afuera de la pelea por la Liga de España (está 11 puntos por detrás del FC Barcelona), aunque en Europa tiene buenas posibilidades de clasificar directamente a los octavos de final (está octavo, con dos partidos accesibles por jugar). Será una revancha de lo visto el 27 de septiembre, cuando los dirigidos por Diego Simeone golearon 5-2.

2 p.m. de Miami.

1 p.m. de Ciudad de México.

2 p.m. de Bogotá.

4 p.m. de Buenos Aires

8 p.m. de Madrid.

El partido podrá verse por ESPN, ESPN 2 y Fubo Sports (Estados Unidos), Movistar+ (España), Sky Sports (México y Centroamérica), FLOW (Argentina, Paraguay y Uruguay), Win Sports (Colombia) y ECDF (Ecuador).

2 p.m. de Miami.

1 p.m. de Ciudad de México.

2 p.m. de Bogotá.

4 p.m. de Buenos Aires

8 p.m. de Madrid.

El clásico estará en las pantallas de ESPN, ESPN 2 y Fubo Sports (Estados Unidos), Movistar+ (España), Sky Sports (México y Centroamérica), FLOW (Argentina, Paraguay y Uruguay), Win Sports (Colombia) y ECDF (Ecuador).

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.