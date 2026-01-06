Trump afirma que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a EE.UU.

Por Kit Maher, Kaitlan Collins y David Goldman, CNN

El presidente Donald Trump afirmó este martes por la noche que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, que se venderán a precio de mercado y cuyos ingresos serán controlados por EE.UU.

“Me complace anunciar que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo sancionado de alta calidad a los Estados Unidos de América”, dijo Trump en Truth Social.

“Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos de América, para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”.

Trump afirmó que ordenó al secretario del Departamento de Energía, Chris Wright, que “ejecute este plan de inmediato” y que los barriles “serán transportados por buques de almacenamiento y llevados directamente a los muelles de descarga de Estados Unidos”.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para obtener más información.

Un alto funcionario del Gobierno, que habló bajo condición de anonimato, dijo a CNN que el petróleo ya se ha producido y se ha almacenado en barriles. La mayor parte se encuentra actualmente en barcos y ahora se trasladará a instalaciones estadounidenses en el golfo para su refinación.

Aunque entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo parece una cantidad considerable, Estados Unidos consumió poco más de 20 millones de barriles diarios durante el último mes.

Esa cantidad de petróleo puede bajar un poco los precios, pero probablemente no reducirá tanto los precios de la gasolina para los estadounidenses: el expresidente Joe Biden liberó entre cuatro y seis veces más —180 millones de barriles de petróleo— de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos en 2022, lo que redujo los precios de la gasolina entre 13 y 31 centavos por galón en el transcurso de cuatro meses, según un análisis del Departamento del Tesoro.

El petróleo estadounidense cayó alrededor de US$ 1 por barril, o algo menos del 2 %, hasta los US$ 56, inmediatamente después de que Trump hiciera su anuncio en Truth Social.

La venta de hasta 50 millones de barriles podría generar ingresos considerables: el petróleo venezolano se cotiza actualmente a US$ 55 por barril, por lo que, si Estados Unidos logra encontrar compradores dispuestos a pagar el precio de mercado, la operación podría recaudar entre US$ 1.650 millones y US$ 2.750 millones.

Venezuela ha acumulado importantes reservas de crudo desde que Estados Unidos impuso un embargo petrolero a finales del año pasado. Sin embargo, entregar tal cantidad de petróleo a Estados Unidos podría agotar las propias reservas petroleras de Venezuela.

Es casi seguro que el petróleo proviene tanto de sus almacenes en tierra como de algunos de los petroleros incautados que transportaban petróleo: el país tiene una capacidad de almacenamiento de unos 48 millones de barriles y estaba casi lleno, según Phil Flynn, analista senior de mercado de Price Futures Group. Los petroleros transportaban entre 15 y 22 millones de barriles de petróleo, de acuerdo con estimaciones de la industria.

No está claro en qué plazo Venezuela entregará el petróleo a Estados Unidos.

El alto funcionario del Gobierno señaló que la transferencia ocurrirá rápidamente porque el crudo de Venezuela es muy pesado, lo que significa que no se puede almacenar durante mucho tiempo.

