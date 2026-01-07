Apenas cae el sol, las calles de Caracas se vacían: así cambió la rutina nocturna de los venezolanos tras el ataque de EE.UU

Por CNN Español

Cuando apenas han pasado cinco días del ataque de Estados Unidos a Caracas y la captura de Nicolás Maduro, los venezolanos intentan recuperar cierto grado de normalidad. Pero hay algo que refleja la tensión latente: aunque durante el día la circulación va recuperando el ritmo usual, en la noche el panorama es bien diferente.

Un conductor de Ridery, una aplicación para servicios de traslado, dijo a CNN que una vez que oscurece disminuye drásticamente el número de conductores en línea ofreciendo el servicio. “Está todo muy solitario y es mejor evitar contratiempos”, detalla el ciudadano, que que no quiso ser identificado por temor a represalias.

En el este de Caracas, un local de hamburguesas y perros calientes que usualmente abre hasta las 10:00 pm informa que trabajarán hasta las 06:00 pm “mientras se estabiliza la situación”, explica un empleado a cargo de la caja.

Las calles caraqueñas se vacían al bajar el sol. La gente no sale de sus casas. Los bares y restaurantes están cerrados o vacíos. No hay transeúntes paseando a sus perros, ni caminando. No se ven muchos autos particulares circulando. Un escenario muy diferente al de una semana atrás, cuando los venezolanos celebraban el año nuevo y las calles estaban inundadas de gente.

En cambio, ahora, el silencio y la oscuridad solo se ven interrumpidos por la fuerte presencia de personal de seguridad armado. No son militares, sino policías y miembros de la contrainteligencia. Algo similar a lo que ocurrió luego de las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024.

Hay patrullajes permanentes, hombres encapuchados, vestidos de negro, con armas larga recorren las calles en largas caravanas de vehículos. Transitan lento, vigilando lo que pasa en la ciudad, aunque es casi nulo el movimiento civil.

Las pocas personas que circulan son interrogadas por estas fuerzas de seguridad sobre los motivos por los que están en la calle. También se ven policías y civiles armados a las afueras de los supermercados desde que ocurrieron los ataques de EE.UU. en la madrugada del sábado.

La situación se extiende hacia las afueras de la capital. Anoche, frente a la plaza Altamira, en el municipio de Chacao, al este de Caracas, se podía observar un contingente de entre 40 o 50 miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), apostados con autos y motos.

En la urbanización las Mercedes había otro contingente de la PNB apostado en una de las entradas.

Así, mientras crece la incertidumbre de lo que pasará de aquí en más en Venezuela, la aparente normalidad del día contrasta con el rotundo cambio de la rutina nocturna de los ciudadanos.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.