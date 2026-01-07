Diosdado Cabello, el presunto poder en las sombras que se las ha arreglado para sobrevivir a todos en el chavismo

Por Germán Padinger, CNN en Español

Durante años, Diosdado Cabello Rondón fue para muchos el poder en las sombras en Venezuela. Al mismo tiempo, fue el eterno número dos del chavismo y quien quedó apartado del sillón presidencial cuando Hugo Chávez, entonces presidente y enfermo con cáncer, eligió a Nicolás Maduro para sucederlo. Esta aparente contradicción ha estado en el centro de quien es una de las figuras más emblemáticas y temidas en los últimos 25 años.

Maduro ya no está: el sábado el presidente de Venezuela y sucesor de Chávez fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, por un comando de Estados Unidos, que rápidamente se lo llevó a Nueva York para ser juzgado por presuntos crímenes de narcotráfico, los cuales niega.

Así, de un día para otro, Venezuela volvió a quedarse sin presidente, como aquel 5 de marzo de 2013 en el que murió Chávez. Actual ministro del Interior, Cabello tampoco saltó ahora al liderazgo tras el derrocamiento de Maduro: la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que junto a su hermano Jorge constituye otro polo de poder en el chavismo, alejado de Cabello, juró como presidenta encargada y conduce ahora el país en la incertidumbre posterior al ataque.

“Fue un ataque criminal, terrorista, contra nuestro pueblo”, dijo Cabello el sábado en una temprana aparición en Caracas pocas horas después del asalto con helicópteros de EE.UU., vestido con chaleco antibalas y casco, y rodeado de hombres armados que patrullaron las calles de la capital tras el ataque.

Dos días después, y luego de la juramentación de Delcy Rodríguez, Cabello volvió a aparecer y dijo que “sabe el imperialismo que tiene un prisionero de guerra en su territorio”, en referencia a la captura de Maduro.

Cabello, de 62 años, es uno de los últimos chavistas de la vieja guardia que aún quedan en el poder, junto al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Y como Padrino, a diferencia de Maduro, comparte el pasado militar con Chávez: llegó al grado de capitán antes de retirarse del Ejército, institución que cumple un rol clave en el poder en Venezuela.

Fueron precisamente Cabello y Maduro quienes acompañaron a Chávez en su última aparición pública en 2012, cuando atravesaba el cáncer por el cual luego murió.

Durante los inicios del chavismo en el poder, Cabello ocupó cargos diversos, entre ellos ministro de Obras Públicas y Viviendas, gobernador del estado de Miranda y presidente de la Asamblea Nacional. Incluso, llegó a oficiar como presidente interino —por apenas cinco horas— durante el caótico intento de golpe de Estado contra Chávez en 2002.

Tras el ascenso de Maduro en 2013, Cabello tardó varios años en volver al gabinete, forjando una imagen de poder en las sombras pero también de provocador público a través de su programa de televisión “Con el mazo dando”, que comenzó en 2014 y se convirtió en un vehículo propagandístico utilizado para intimidar a opositores.

Durante esos años, Cabello se dedicó a “la confrontación y persecución contra los y las defensoras de derechos humanos”, obligando a “disminuir el perfil público y tomar todo tipo de cuidados para la mayoría de las organizaciones”, de acuerdo con el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

Por su rol en el Gobierno, fue sancionado en 2018 por el Departamento del Tesoro de EE.UU. y en 2020 el Departamento de Estado puso una recompensa que asciende hoy a US$ 25 millones por su captura, tras ser acusado junto con otros líderes del chavismo (incluyendo a Maduro y Padrino, entre otros) de ser parte del presunto grupo criminal Cartel de los Soles. En noviembre de 2024, el Departamento del Tesoro también sancionó a José Alexis Rodríguez Cabello, su primo, por considerar que ha sido una de personas que contribuyeron a la inestabilidad política en Venezuela.

Cabello niega estas acusaciones y ha dicho que el Cartel de los Soles es un “invento” de Estados Unidos y “una gran mentira para manipular”.

Fue recién en 2024 cuando Cabello retornó al Gobierno formalmente como ministro del Interior, cargo que ocupa hasta ahora y que le ha permitido controlar a las fuerzas de seguridad en un país donde la represión ha sido una constante de las últimas décadas.

Cabello nació en 1963 en el estado de Monagas, una zona petrolera que forma parte de la Faja del Orinoco, y militó desde joven en agrupaciones políticas de izquierda, de acuerdo con la organización Insight Crime.

Se lo asocia con Chávez al menos desde 1992, cuando acompañó al futuro presidente en su fallido intento de golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Desde entonces, fue una figura leal primero a Chávez y luego al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), del cual es primer vicepresidente solo por detrás de Maduro, ahora capturado.

Al ataque nocturno de EE.UU. sobre Caracas le ha seguido, por ahora, una inesperada calma, y los hermanos Rodríguez se han apurado en hacerse con el control del Gobierno. Ahora resta esperar qué ficha jugará Cabello, quien se ha mostrado frontal frente a lo que Venezuela considera una agresión extranjera, con constantes declaraciones en medios y participaciones en protestas en favor de Maduro.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.