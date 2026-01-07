El Gobierno de Trump le exige a Venezuela cortar lazos con adversarios de EE.UU. para reanudar la producción petrolera

Por Alayna Treene, Kristen Holmes y Jennifer Hansler, CNN

El Gobierno de Trump ha mencionado una serie de exigencias que Venezuela debe aceptar para reanudar la producción de petróleo, dijeron a CNN dos altos funcionarios de la Casa Blanca.

Durante las conversaciones dirigidas por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, el Gobierno de Trump le dijo a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que el país debe cortar los lazos con China, Irán, Rusia y Cuba, y aceptar asociarse exclusivamente con Estados Unidos en la producción de petróleo, dijeron los funcionarios.

Rodríguez también debe aceptar favorecer al Gobierno de Trump y a las compañías petroleras estadounidenses para futuras ventas de petróleo, dijeron.

ABC News fue el primero en informar sobre las exigencias a Rodríguez. Esto ocurre después de que el Gobierno capturara al ahora derrocado presidente Nicolás Maduro durante el fin de semana.

Fuentes familiarizadas con las discusiones dijeron que los funcionarios de Trump creen que Venezuela solo puede sobrevivir económicamente unas pocas semanas más sin depender de la venta de sus reservas de petróleo.

Las exigencias también surgen luego de que miembros del Gobierno de Trump les dijeron a los legisladores estadounidenses que le han dejado en claro a Venezuela que debe celebrar elecciones libres y justas en el futuro, liberar a los presos políticos y deshacerse de las bandas de narcotraficantes del país, según una fuente familiarizada con la reunión informativa del Gobierno con legisladores clave que tuvo lugar esta semana.

Sin embargo, Rubio dijo que las demandas más urgentes del Gobierno se centran en que Caracas expulse a los adversarios extranjeros, ayude en las ventas de petróleo y sea más cooperativo en el trabajo antinarcóticos, dijo la fuente.

En la sesión informativa con los legisladores, Rubio aclaró que Estados Unidos ha transmitido las demandas a Rodríguez. Los funcionarios tampoco aclararon si Venezuela las ha aceptado, aunque el Gobierno confía en que el gran despliegue militar frente a las costas del país ejercerá suficiente presión sobre el Gobierno de Rodríguez y que no les quedará otra opción que acceder.

Si Rodríguez coopera, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca, la administración está abierta a revisar su política de sanciones contra Caracas.

Trump ha dicho en privado a sus aliados y altos funcionarios que quiere que Irán, Rusia y China se retiren del hemisferio occidental, según informaron a CNN fuentes familiarizadas con las conversaciones, quienes añadieron que presionar a Venezuela para que deje de hacer negocios con ellos es el primer y más importante paso.

Si bien el Gobierno aún trabaja en planes para extraer una gran cantidad de petróleo del país y exportarlo a Estados Unidos, además de formular una estrategia para reconstruir la infraestructura energética de Venezuela, comprende que sus objetivos requerirán tiempo y recursos. Impedir que Venezuela entregue su petróleo a adversarios extranjeros es el objetivo más inmediato.

También se espera que Trump se reúna con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca el viernes, según un alto funcionario de la Casa Blanca.

Se prevé que asistirán representantes de Chevron, la única compañía petrolera estadounidense actualmente activa en Venezuela, Exxon Mobil y ConocoPhillips, dijo el funcionario a CNN.

También se espera que asistan a la reunión otros ejecutivos de compañías petroleras estadounidenses.

La reunión se produce después de que Trump publicara este martes que el Gobierno interino de Venezuela “entregará entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a los Estados Unidos de América”.

“Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos de América”, escribió.

