Estados Unidos incauta un petrolero con bandera rusa vinculado a Venezuela

Por Nic Robertson y Natasha Bertrand, CNN

Estados Unidos incautó un petrolero vinculado a Venezuela tras rastrearlo a través del Atlántico, según una publicación en redes sociales del Gobierno estadounidense.

Originalmente llamado Bella 1, el petrolero fue sancionado por Estados Unidos en 2024 por operar dentro de una “flota fantasma” de buques cisterna que transportaban petróleo de forma ilícita.

La noticia de la operación fue reportada inicialmente por Reuters, que citó a dos fuentes que afirmaron que la operación estaba siendo llevada a cabo por la Guardia Costera y el ejército estadounidense.

La Guardia Costera de Estados Unidos intentó incautar el petrolero el mes pasado cuando se encontraba cerca de Venezuela, pero las fuerzas estadounidenses no pudieron abordarlo después de que el barco diera la vuelta y huyera.

Estados Unidos continuó persiguiendo la embarcación mientras se dirigía hacia el noreste, y se desplegaron aviones de vigilancia P-8 estadounidenses desde la base de la RAF Mildenhall en Suffolk, Inglaterra, para vigilar el petrolero durante días antes de su incautación, mientras navegaba hacia el norte y pasaba la costa del Reino Unido, según datos de fuentes abiertas.

En algún momento durante la persecución, la tripulación del petrolero pintó una bandera rusa en su casco, alegando que navegaba bajo protección rusa.

Poco después, el buque apareció en el registro oficial de buques de Rusia con un nuevo nombre: Marinera. Rusia presentó una solicitud diplomática formal el mes pasado exigiendo que Estados Unidos dejara de perseguir la embarcación.

Al reclamar la nacionalidad rusa, los aspectos legales de la incautación del petrolero podrían complicarse, pero dos fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que la administración Trump no ha reconocido esa condición y considera que el buque es apátrida.

Estados Unidos reposicionó activos militares en el Reino Unido antes de incautar el petrolero, según informó CNN.

Al menos 12 aviones C-17 estadounidenses aterrizaron en las bases aéreas de Fairford y Lakenheath entre el 3 y el 5 de enero, muchos de ellos procedentes de aeródromos en Estados Unidos.

También se observó actividad de aviones V-22 Osprey en el Reino Unido durante los últimos días, y los datos de vuelo parecen mostrar que realizaban misiones de entrenamiento en el este del Reino Unido desde la base aérea de Fairford. Además, se vieron dos aviones de ataque AC-130 llegando a la base de Mildenhall en el Reino Unido el domingo. Estados Unidos utilizó por última vez fuerzas y recursos de operaciones especiales para interceptar un petrolero sancionado el 11 de diciembre, cuando apoyó una operación de la Guardia Costera estadounidense cerca de la costa de Venezuela para incautar el Skipper, un buque petrolero de gran tamaño que navegaba ilegalmente bajo bandera de Guyana.

El presidente Donald Trump anunció el mes pasado un “bloqueo total” a los petroleros sancionados que intentaran entrar o salir de Venezuela, como medida de presión contra el régimen del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro.

Estados Unidos capturó a Maduro en un complejo en Caracas la madrugada del sábado, y el secretario de Estado Marco Rubio ha declarado que Estados Unidos continuará aplicando el bloqueo como “instrumento de presión” sobre el gobierno interino venezolano.

