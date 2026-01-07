Fósiles desenterrados en Marruecos son los primeros de un período poco comprendido de la evolución humana

Por Katie Hunt, CNN

Fósiles desenterrados en Marruecos de un período poco comprendido de la evolución humana podrían ayudar a los científicos a resolver un misterio de larga data: ¿quiénes vinieron antes que nosotros?

Tres mandíbulas, incluida una de un niño, dientes, vértebras y un fémur fueron desenterrados de una cueva conocida como Grotte à Hominidés en la Cantera Thomas en Casablanca, Marruecos, con una antigüedad de 773.000 años. Resultan enigmáticos para los científicos porque son los primeros fósiles de homínidos de este período que se han descubierto en África.

“Hay muchos fósiles de homínidos en África de hasta aproximadamente un millón de años, pero luego de eso hay un salto hasta alrededor de 500.000 años atrás, y en ese intervalo casi no tenemos nada”, dijo Jean-Jacques Hublin, autor del estudio publicado el miércoles en la revista científica Nature.

“Es extremadamente emocionante tener fósiles justo en medio de ese lapso”, añadió Hublin, paleoantropólogo del Collège de France y del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania.

Las tomografías computarizadas y el análisis de las características de los fósiles revelaron un ancestro que tenía un “mosaico” de rasgos primitivos y más evolucionados. Por ejemplo, no tenía un mentón definido, a diferencia del Homo sapiens, pero los dientes y otras características dentales eran bastante similares a los de nuestra propia especie y los neandertales.

La mayoría de los fósiles fueron desenterrados en 2008 y 2009, pero fueron fechados de manera definitiva mucho más recientemente, señaló Hublin, utilizando una técnica conocida como paleomagnetismo, que detecta la firma geológica de una inversión del campo magnético de la Tierra en ciertos minerales con propiedades magnéticas.

La fuerza del campo magnético de la Tierra fluctúa y, en ocasiones, los polos magnéticos norte y sur se invierten. El equipo de investigación encontró que la capa donde se hallaron los fósiles coincidía con la transición Matuyama-Brunhes, un marcador cronológico bien conocido que data de hace 773.000 años y fue la inversión polar principal más reciente.

La coautora del estudio Serena Perini, geóloga y paleomagnetista de la Universidad de Milán en Italia, dijo en un comunicado que la técnica permitió al equipo “anclar la presencia de estos homínidos dentro de un marco cronológico excepcionalmente preciso”.

Los restos de Homo sapiens más antiguos conocidos en el mundo también se han encontrado en Marruecos en un sitio conocido como Jebel Irhoud, y datan de hace 400,000 años. Sin embargo, Hublin dijo que sería incorrecto considerar esta región como el lugar exacto donde surgió nuestra especie. Más probablemente, fue resultado de las condiciones geológicas de la región que permiten que los fósiles se conserven particularmente bien.

Hublin señaló que la cueva que estos individuos llamaron hogar habría sido un lugar peligroso. El hueso de la pierna estaba cubierto de marcas de mordeduras de un depredador, probablemente una hiena, y había mucha evidencia de que carnívoros ocupaban la cueva.

Los fósiles recién descritos son importantes porque arrojan luz sobre la especie ancestral de los tres tipos de humanos que vivieron más recientemente: neandertales, denisovanos y, por supuesto, Homo sapiens, la única especie humana que sobrevive.

Se piensa que los neandertales y los denisovanos se extinguieron hace unos 40.000 años, aunque el momento es menos claro para los denisovanos, una población enigmática identificada por primera vez en 2010.

El último ancestro común de los tres grupos humanos —a veces llamado ancestro x— es una “figura esquiva”, según Antonio Rosas, investigador del departamento de paleobiología del Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid.

“El debate sobre qué fósiles podrían representar este nodo evolutivo crucial persiste, y la identificación correcta de este ancestro es esencial para comprender las direcciones del cambio evolutivo posterior”, escribió Rosas, quien no participó en el estudio, en un comentario publicado junto con la nueva investigación.

La evidencia genética sugería que este ancestro vivió hace entre 550.000 y 765.000 años antes de dividirse en tres especies hermanas separadas, señala el estudio, pero no está claro cuál era la especie ancestral ni dónde vivía. Los candidatos incluyen Homo antecessor, un grupo de fósiles encontrados en una cueva en Atapuerca, España, que data aproximadamente de la misma época que los fósiles marroquíes, y una especie conocida como Homo heidelbergensis, cuyos fósiles se han encontrado en África y Eurasia.

Aunque los investigadores no llegaron a asignar un nombre científico formal a los fósiles marroquíes, Hublin dijo que los restos se parecían a otra especie llamada Homo erectus, pero también parecían ser ancestros cercanos de los humanos modernos.

“La pregunta, entonces, es si las poblaciones de Homo erectus dieron origen directamente a todo, incluidos los humanos, los neandertales y los denisovanos, o si existe una línea de descendencia rastreable con cambios observables a lo largo del camino”, dijo por correo electrónico Ryan McRae, paleoantropólogo del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian, quien no participó en la investigación.

Carrie Mongle, profesora asistente en el departamento de antropología de la Universidad Stony Brook, dijo que la nueva investigación enfatiza la importancia de África para comprender el surgimiento de los humanos modernos.

“Cualquier fósil de homínido de este período crítico representa una nueva y emocionante ventana hacia la evolución humana”, dijo Mongle, quien tampoco fue autora del estudio, por correo electrónico.

