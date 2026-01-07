Las 5 cosas que debes saber este 7 de enero

Por CNN en Español

Trump pone a Groenlandia en alerta. La economía de Cuba podría enfrentar un golpe faltal si pierde el petróleo que le envía Venezuela. ¿Cómo es la infame cárcel donde está detenido Maduro? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Tras la primera comparecencia de Nicolás Maduro en la corte federal de Manhattan posterior a su captura, el juicio al líder venezolano depuesto podría tardar años porque su defensa planea múltiples estrategias con el objetivo de desbaratar el caso. Podría argumentar que su captura militar fue ilegal y que fue “secuestrado”, disputar el acceso y la validez de pruebas —especialmente información clasificada— e invocar inmunidad como jefe de Estado, aunque esa defensa enfrenta precedentes que dificultan su éxito. Todo esto puede prolongar el proceso antes de llegar al juicio.

Una cárcel federal con un historial documentado de cortes de electricidad, falta de personal y quejas de personas detenidas acaba de recibir a dos internos de alto perfil: el derrocado presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados al famoso Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) de Brooklyn. No son las únicas personas reconocidas públicamente que han pasado por allí.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que Estados Unidos tomará el control de las enormes reservas petroleras de Venezuela y reclutará a empresas estadounidenses para invertir miles de millones de dólares en la renovación de la deteriorada industria petrolera del país. ¿Quién controla en este momento el petróleo venezolano y quién lo compra?

“No sé si van a resistir, pero Cuba ahora no tiene ingresos. Todos sus ingresos venían de Venezuela, del petróleo venezolano”, dijo el presidente de EE.UU., Donald Trump, pintando un oscuro panorama para la isla, que depende de la asistencia de Caracas para llegar, siquiera, a la mitad de sus necesidades energéticas. Un cambio brusco en este sentido marcaría un golpe fatal para la economía del Gobierno castrista.

Durante su primer mandato, los planes del presidente Donald Trump para Groenlandia fueron considerados una broma: simplemente otra fanfarronería descarada de un mandatario al que le encanta escandalizar. Pero ya nadie se ríe. Los líderes europeos, que el martes reafirmaron la soberanía de la isla y las reivindicaciones de Dinamarca sobre su territorio autónomo, se están tomando en serio las amenazas del presidente. Análisis.

¿En qué ciudad de EE.UU. se desplegaron agentes federales como parte de la más reciente operación inmigratoria de Trump?

A. Miami.

B. Atlanta.

C. Nueva York.

D. Minneapolis.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Por qué pasé una semana en una isla del Pacífico Sur con el esposo de mi mejor amiga

Terry Ward pasó una semana en Niue, una remota isla del Pacífico Sur con menos de 2.000 habitantes, explorando snorkel con ballenas jorobadas, buceo en aguas cristalinas, senderos costeros y la cultura local en un viaje completamente platónico con un amigo de larga data, disfrutando naturaleza y amistad en un paraíso aislado.

Supercopa de España: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club buscan su primer título de 2026

España tendrá esta semana a su primer campeón del año. El ganador estará a más de 4.500 kilómetros de distancia, en Arabia Saudita, nuevamente sede de la Supercopa que disputan los equipos más destacados de la pasada campaña.

Adiós a las inyecciones, llega la pastilla de Wegovy para bajar de peso

A partir de ahora, los pacientes en Estados Unidos cuentan con una alternativa más cómoda y accesible para bajar de peso: la versión oral de Wegovy. Esta nueva presentación permite sustituir la conocida inyección semanal por una pastilla de administración diaria, manteniendo la promesa de efectividad en la pérdida de peso sin necesidad de un pinchazo.

De 30 a 50 millones

El presidente Donald Trump dijo el martes por la noche que Venezuela entregará entre 30 millones y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, para ser vendidos a valor de mercado y con los ingresos controlados por EE.UU.

“Queremos dárselo a él”

María Corina Machado dijo en una entrevista con Fox News que le dedicó el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump porque “lo merecía”. La líder opositora venezolana admitió que no habla con el presidente de EE.UU. desde octubre, pero propuso compartir el premio con él en nombre del pueblo venezolano.

Tus mascotas de apoyo emocional ahora podrían ser robots con IA

Perros robóticos y pequeños androides con inteligencia artificial fueron presentados en el CES 2026, en Las Vegas, con la promesa de ofrecer compañía, interacción sensorial y apoyo emocional a sus usuarios.

🧠 La respuesta del quiz es: D. El Gobierno de Trump comenzó a desplegar alrededor de 2.000 agentes federales en Minneapolis, afirmaron a CNN dos funcionarios policiales.

