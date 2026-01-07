Los planes de construir un estadio de US$ 2.300 millones generan debate sobre la ciudad sede de los Juegos Olímpicos de 2032

Por Oscar Holland, CNN

Las autoridades de Brisbane, Australia, han revelado los planes para el estadio olímpico de 2032: un recinto de US$ 2.300 millones inspirado en las típicas casas suburbanas del estado, conocidas como “Queenslanders”, una arquitectura residencial que puede resultar familiar a los fanáticos de la caricatura “Bluey”, ambientada en Brisbane.

Este lunes, en un evento en el que el Gobierno del estado de Queensland anunció los ganadores de un concurso internacional de diseño, se dieron a conocer imágenes digitales del estadio propuesto, que estaría rodeado por una plataforma transitable que evoca la distintiva galería envolvente de Queenslander.

El estadio, que albergará los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Atletismo, así como las ceremonias de inauguración y clausura, se construirá en el Parque Victoria, de 63 hectáreas, justo al norte del centro de Brisbane. Sin embargo, dado que las autoridades habían descartado previamente un recinto completamente nuevo y optado por modernizar uno existente, los planes de construir un estadio con capacidad para 63.000 personas en un parque declarado patrimonio histórico han recibido críticas de los conservacionistas.

Los activistas locales también han expresado su preocupación por los posibles daños a un sitio cultural e históricamente significativo, habitado y utilizado por las comunidades indígenas de Australia durante miles de años.

Tras el anuncio del lunes, el grupo activista Save Victoria Park calificó las representaciones como “imágenes digitales con efecto lavado de imagen”. Su comunicado añadió que la propuesta causará una “pérdida catastrófica de parques patrimoniales”.

Aunque la ubicación exacta del recinto dentro del Parque Victoria aún no se ha determinado, los primeros estudios realizados por un panel independiente sugieren que el estadio ocuparía entre el 12 % y el 13 % de su terreno. Sin embargo, un informe del Dr. Neil Peach, investigador en desarrollo sostenible, afirma que hasta dos tercios del parque podrían quedar “destruidos”, estimando que se talarán más de 1.200 árboles para la construcción.

“Hay una estrategia de marketing para convencer a la gente de que solo una pequeña parte del parque se verá afectada y que estará cubierta de vegetación madura”, declaró por teléfono Andrea Lunt, portavoz del grupo de defensa Save Victoria Park. “Estas imágenes básicamente venden una fantasía. Y la realidad del Parque Victoria es mucho más maravillosa. La realidad es que tenemos este hermoso parque céntrico lleno de historia”, añadió.

En una conferencia de prensa este lunes, Stephen Conry, presidente de la Autoridad Independiente de Infraestructura y Coordinación de los Juegos (GIICA, por sus siglas en inglés), la organización responsable de las sedes olímpicas de Brisbane, argumentó que el proyecto, de hecho, maximizaría el uso del parque y de los espacios verdes. Añadió que la propuesta ganadora, de las firmas australianas Cox Architecture y Hassell, permitiría a cientos de miles de personas disfrutar del Parque Victoria y utilizarlo.

En la misma conferencia de prensa, el viceprimer ministro de Queensland, Jarrod Bleijie, fue más directo y calificó al grupo Save Victoria Park como “chiflado” y a sus miembros como “un grupo de ingenuos que no quieren que pase nada”.

También hizo referencia a la historia reciente del sitio, que albergó un campo de golf durante la mayor parte del siglo pasado y que no se convirtió en parque público hasta 2021. “Creen que este parque lleva años funcionando. No fue así. Era un campo de golf. Antes de ser un campo de golf, era un vertedero, ¡por Dios!”, declaró a la prensa.

Brisbane obtuvo la sede olímpica en 2021, más de 11 años antes de los Juegos, el mayor tiempo de preparación jamás otorgado a una sede ganadora. Inicialmente, las autoridades propusieron modernizar el estadio de críquet más grande de la ciudad, The Gabba, para albergar los Juegos, aunque el costo del proyecto fue duramente criticado.

Ese plan fue efectivamente descartado en 2023 después de que una revisión gubernamental independiente recomendara una propuesta diferente, e incluso más costosa: construir un nuevo estadio en Victoria Park, a un costo de 3.400 millones de dólares australianos (US$ 2.300 millones).

Pero el entonces primer ministro de Queensland, Steven Miles, rechazó el plan del Parque Victoria. Lo mismo hizo el actual primer ministro —y entonces líder de la oposición— David Crisafulli, quien, durante su campaña electoral, afirmó que no se construiría ningún nuevo estadio. Desde entonces, Crisafulli se ha distanciado de la promesa, respaldando el plan de construir en el parque después de que la propia revisión de su nuevo Gobierno también recomendara la propuesta.

En agosto, la organización indígena sin fines de lucro Yagara Magandjin Aboriginal Corporation presentó una solicitud al Gobierno federal para la protección legal permanente del parque. En un comunicado emitido en ese momento, la portavoz y anciana yagarabul, Gaja Kerry Charlton, describió el terreno como un “lugar de gran importancia e historia”, donde las comunidades aborígenes se reunieron durante miles de años antes de ser finalmente desplazadas por los colonos británicos, a veces en circunstancias violentas.

“Nos preocupa mucho la existencia de árboles antiguos, artefactos y ecosistemas muy importantes allí”, añadió. “Podría haber restos ancestrales. Mantenemos nuestra firme responsabilidad de protegerlos”.

En un comunicado de prensa, los arquitectos ganadores informaron que habían contratado a Backlash, una consultora de propiedad indígena, para “guiar la participación significativa y continua de las primeras naciones durante todo el proyecto”. En una videollamada con CNN, el director de Cox Architecture, Richard Coulson, expresó su entusiasmo por interactuar con los propietarios tradicionales del parque.

“Ahora que hemos sido designados, tenemos la oportunidad de tener esa consulta con las partes interesadas”, añadió.

Cox Architecture y Hassell han diseñado importantes recintos deportivos en Australia, y anteriormente colaboraron en el Estadio Optus de Perth y en la remodelación del Adelaide Oval. Para el Estadio de Brisbane, las firmas trabajarán junto a Azusa Sekkei, un estudio de arquitectura japonés que ha participado en la construcción de más de 100 recintos deportivos, incluido el Estadio Nacional de Japón, utilizado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La directora general de Hassell, Lucy O’Driscoll, explicó que los arquitectos querían que su diseño capturara el clima y la cultura de Queensland. Por eso, buscaron inspiración en las casas tradicionales de Queensland, que suelen sercasas de madera semielevadas como la que ocupa la familia Heeler en “Bluey”, que disfruta de una amplia vista del centro de Brisbane. Se fijó específicamente en sus terrazas, a las que describió como “ni interiores ni exteriores”.

“La gente disfruta mucho de estos espacios”, declaró a CNN por Zoom. “Por eso, queríamos plasmar esto en el estadio (…) desmontando la fachada, construyendo mucho menos y permitiendo un recinto que respire”.

Si bien reconoce que el estadio representaría un cambio significativo para el parque, Coulson espera que partes del complejo permanezcan abiertas al público, fomentando así el tránsito peatonal. “El parque es muy querido, pero no está muy concurrido porque no está tan bien conectado con otras partes de la ciudad como podría estarlo”, dijo. “Creo que el estadio es un catalizador para que más gente interactúe con el parque, facilitando las conexiones hacia y dentro del parque”, añadió.

Como en todos los Juegos Olímpicos recientes, la planificación del legado también cobra gran importancia. Los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles solo utilizarán estadios existentes o temporales, con la esperanza de minimizar el impacto ambiental de las nuevas construcciones. En otras partes del mundo, los antiguos estadios principales suelen considerarse “elefantes blancos” que permanecen sin uso o, dados los costos de construcción y mantenimiento, están significativamente infrautilizados.

Además de utilizarse para eventos de entretenimiento, el recinto de Brisbane servirá como nueva sede para el equipo australiano de fútbol de la ciudad, los Brisbane Lions, así como para dos equipos de críquet. El hecho de que ambos deportes utilicen campos de juego circulares de tamaño similar a una pista de atletismo facilita la transición, afirmó Coulson.

En Brisbane, “no tenemos nada parecido a los desafíos que hemos visto en Londres y otros Juegos Olímpicos”, agregó, en referencia a la necesidad de la capital británica de convertir un campo de atletismo ovalado en uno de fútbol rectangular, y agregó: “En realidad, podemos pasar con bastante rapidez del modo Juegos (Olímpicos) al modo legado”.

Se espera que el Estadio de Brisbane comience a construirse este año, con una fecha de finalización prevista para 2031. Save Victoria Park mantiene la esperanza de que la decisión se revierta, y afirma que las solicitudes para la protección legal permanente del parque aún se están evaluando. El grupo está organizando una protesta pública para finales de este mes.

“Seguiremos luchando”, dijo Lunt, “porque estamos realmente comprometidos a proteger este parque como un parque, no como un recinto de entretenimiento deportivo”.

