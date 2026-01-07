Muere una mujer en el tiroteo que involucra a ICE en Minneapolis, según el DHS

Por Alisha Ebrahimji y Ray Sanchez, Cindy Von Quednow, CNN

Una mujer murió tras un tiroteo que involucró a agentes de inmigración, quienes realizaban operaciones dirigidas en Minneapolis el miércoles. Un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional indicó que “alborotadores violentos utilizaron como arma” un vehículo e intentaron atropellar a los agentes en “un acto de terrorismo interno”.

“Un agente de ICE, temiendo por su vida, la de sus compañeros agentes de policía y la seguridad del público, disparó en defensa propia”, señaló el comunicado. “Usó su entrenamiento y salvó su propia vida y la de sus compañeros agentes”.

CNN reportó previamente que hubo un tiroteo con participación de fuerzas federales cerca de East 34th Street y Portland Avenue, según informó la Ciudad de Minneapolis en X, y se solicitó a la gente evitar la zona.

CNN contactó al FBI y a la Policía de Minneapolis para obtener más información.

El jefe de la policía de Minneapolis, Brian O’Hara, llegó al lugar del tiroteo del miércoles poco después de recibir la llamada, según dijo durante una conferencia de prensa por la tarde.

“No vi a nadie más con ella mientras estuve en la escena”, compartió, y agregó que los agentes de policía que se quedaron con ella durante el incidente dijeron que una pareja la encontró en el hospital.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, había solicitado en X que los agentes federales de inmigración abandonen la ciudad.

“La presencia de agentes federales de inmigración está causando caos en nuestra ciudad”, escribió. “Exigimos que ICE abandone la ciudad de inmediato.

Apoyamos firmemente a nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados”.

La afirmación del Departamento de Seguridad Nacional de que el tiroteo a una mujer de 37 años en Minneapolis fue en defensa propia es “una estupidez”, dijo el alcalde Jacob Frey durante una conferencia de prensa el miércoles.

El alcalde dijo que vio el video del incidente.

“Están sembrando el caos en nuestras calles y, en este caso, literalmente matando personas. Así que ya están tratando de presentar esto como un acto de defensa propia”, afirmó Frey. “Esto fue un agente usando el poder de manera imprudente que resultó en que alguien muriera, fuera asesinada”.

Aunque muchos detalles aún se desconocen, Frey indicó que la mujer murió a tiros por un agente de ICE el miércoles tenía 37 años.

“Colectivamente, vamos a hacer todo lo posible para llegar al fondo de esto, para lograr justicia y para asegurarnos de que se lleve a cabo una investigación completa”, dijo Frey durante la conferencia de prensa.

Algo de contexto: el incidente ocurre mientras representantes estatales de Minnesota testifican activamente en una audiencia de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU., liderada por republicanos, sobre acusaciones de fraude y mal uso de fondos federales, después de que un creador de contenido conservador publicara un video que puso en el foco alegaciones de fraude en el bienestar social en Minnesota durante años, y desde entonces, funcionarios federales han congelado los pagos de cuidado infantil al estado.

