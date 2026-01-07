Así sería la vida de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en la prisión MDC de Nueva York

Por Brynn Gingras, Mark Morales, Alisha Ebrahimji y Sarah Boxer, CNN

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, pueden esperar razonablemente que sucedan dos cosas mientras se acostumbran a su nueva vida cotidiana en el famoso Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC, por sus siglas en inglés): estarán incómodos y estarán fuera de peligro.

“Realmente es un infierno”, dijo el consultor de prisiones federales Sam Mangel a CNN. “Hay muy poco aire acondicionado. Hay muy poca calefacción. Cada recluso recibe una manta de lana. Duermen en un colchón muy delgado combinado con una almohada de dos pulgadas (unos 5 cms) sobre una losa de metal”.

El derrocado presidente de Venezuela y la primera dama son los más recientes detenidos de alto perfil retenidos en la cárcel federal conocida como MDC, con un historial documentado de cortes de energía, escasez de personal y quejas de los detenidos.

CNN no pudo determinar con precisión cómo está siendo tratado el matrimonio. Ni los funcionarios de la prisión ni los abogados que representan a la pareja respondieron a las solicitudes de comentarios.

Mangel, así como un exfuncionario del sistema penitenciario federal y un abogado defensor con clientes alojados en el MDC, hablaron con CNN sobre las difíciles condiciones de la prisión y cómo suelen ser tratados los detenidos de alto perfil en ese entorno.

La Oficina Federal de Prisiones no comenta sobre los reclusos actuales, pero Mangel dijo que probablemente Maduro y Flores estén alojados en una zona segregada, no con la población general, en celdas separadas y solos.

“En su caso, él representa un riesgo de seguridad en la población general”, dijo Mangel. “Nadie sabe qué pueden pensar otros reclusos de él, otros miembros de pandillas, otros miembros de carteles, así que ponerlo en población general en cualquier momento… Creo que sería un enorme riesgo de seguridad para la instalación”.

Antes de su captura por las fuerzas estadounidenses el sábado, la pareja había vivido en el Palacio de Miraflores, una amplia residencia presidencial conocida por su arquitectura neoclásica, grandes ventanales, salones majestuosos y patios bien cuidados.

Ahora forman parte de los detenidos que incluyen una mezcla de sospechosos e imputados, incluidos acusados de delitos graves, casos de alto perfil y otros en espera de sentencia o traslado.

En su primera comparecencia ante el tribunal en Nueva York el lunes, Maduro y Flores se declararon inocentes de los cargos de drogas y armas y decidieron, al menos por ahora, no impugnar su detención.

El juez informó a la pareja que “como ciudadanos del Estado de Venezuela, tienen derecho a consultar con funcionarios consulares de ese Estado”. El fiscal dijo que investigaría eso, y el juez pidió que le informaran “cuándo y dónde sucederá”.

Es probable que Maduro y su esposa no tienen contacto regular entre ellos, a menos que ambos hayan programado sus reuniones con sus abogados al mismo tiempo, dijo Hugh Hurwitz, quien dirigió la Oficina de Prisiones de mayo de 2018 a agosto de 2019.

Mientras tanto, Maduro podría pasar el tiempo en una pequeña área recreativa dentro de la cárcel, un espacio que sería mucho más pequeño que en una instalación más grande, según Hurwitz.

Hurwitz hizo sus evaluaciones basándose en su experiencia como director interino del sistema penitenciario federal.

La vida de los reclusos segregados de la población general incluye una llamada de despertador a las 6 a.m., con tiempo programado para reunirse con sus abogados diariamente, ejercicios al aire libre cinco horas a la semana y visitas diarias del personal de salud, según el manual de la Oficina de Prisiones.

Los reclusos en la Unidad de Vivienda Especial de la cárcel, conocida como SHU, donde probablemente esté alojado Maduro, se mantienen en confinamiento solitario bajo condiciones restrictivas, dijo a CNN Daniel McGuinness, un abogado defensor penal y de litigios de derechos civiles que representa a varios clientes en el MDC.

Los internos pasan hasta 23 horas encerrados en sus celdas, con estrictos protocolos de escolta cuando salen de ellas, y tienen acceso limitado a llamadas legales, según un informe del Departamento de Justicia.

“No sé si lo estarán encerrando en su celda 23 horas al día… pero sin duda está en una unidad de máxima seguridad donde nadie puede acceder a él”, dijo Hurwitz. “Estoy seguro de que lo mantienen separado de los demás reclusos. Si lo ponen con alguien, es con alguien que ya han investigado y saben que no va a ser un problema”.

De hecho, el MDC, descrito tanto por abogados como por reclusos como “asqueroso” y con condiciones “horribles”, es un lugar peligroso, donde en 2024 dos reclusos fueron asesinados por otros reclusos usando armas improvisadas, según los fiscales federales.

Hurwitz espera que los protocolos de seguridad implementados tengan muy en cuenta el caso del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Epstein murió por suicidio en 2019 en otro centro de detención preventiva en Manhattan que desde entonces cerró.

“No pueden permitirse tener otro incidente como el de Epstein”, dijo Hurwitz.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.