Algunos perros superinteligentes pueden aprender nuevas palabras al escuchar conversaciones ajenas

Los niños pequeños pueden aprender nuevas palabras simplemente al escuchar conversaciones. Ahora, una nueva investigación sugiere que algunos perros inteligentes pueden ampliar su vocabulario de la misma manera.

Niños de tan solo 18 meses pueden aprender los nombres de objetos al escuchar las conversaciones de otras personas, de acuerdo con un estudio publicado este jueves en la revista Science. Lo logran observando la mirada de los hablantes, captando señales comunicativas y extrayendo palabras clave de las oraciones.

Investigadores de la Universidad Eötvös Loránd (ELTE) en Hungría quisieron averiguar si los perros “dotados” para aprender nombres de juguetes también podían aprender nuevas palabras simplemente escuchando.

Estos perros fueron evaluados e identificados cuando sus dueños, tras ver publicaciones en redes sociales o anuncios, contactaron a los investigadores para decir que creían que su perro conocía los nombres de varios juguetes.

Para el estudio, los dueños de 10 perros dotados primero presentaron dos juguetes nuevos y los nombraron, repitiendo varias veces los nombres mientras interactuaban directamente con su mascota.

Estas interacciones duraron varias sesiones de un minuto cada una durante varios días.

Los investigadores descubrieron que “ocho minutos fueron suficientes para que los perros aprendieran el nombre de dos juguetes nuevos”, dijo a CNN la investigadora cognitiva y entrenadora de animales Shany Dror. Siete de los 10 perros identificaron y recuperaron de manera fiable los juguetes nuevos cuando sus dueños se lo pidieron.

Dror dirigió el estudio durante los últimos años mientras completaba su doctorado en ELTE y luego como investigadora posdoctoral en el Clever Dog Lab de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena.

Los investigadores repitieron el experimento en condiciones de “escucha pasiva” con las mismas parejas de dueño y perro. Los dueños incluían el nombre del nuevo juguete en las oraciones y se pasaban el juguete entre ellos, pero no podían mirar ni comunicarse con sus perros, y los perros no podían interactuar con ellos ni tomar el juguete.

Para evitar que los perros intentaran alcanzar el juguete, los dueños se sentaban en una mesa o en el suelo mientras el perro estaba detrás de una puerta de seguridad para niños, o en una cuna o cama para perros.

Siete de los 10 perros nuevamente pudieron identificar y recuperar los nuevos juguetes tras escuchar los nombres; seis de ellos eran los mismos que tuvieron buenos resultados en el primer experimento.

Esto demostró que los perros dotados “pueden aprender nombres de objetos nuevos escuchando interacciones, de una manera funcionalmente similar” a los niños pequeños, de acuerdo con los investigadores.

Para comprobar si los perros también usaban señales sociales para aprender los nombres de nuevos objetos, como lo hacen los bebés, los investigadores realizaron un tercer experimento con ocho perros, cuatro de los cuales estaban entre los 10 originales.

Esta vez, los dueños decían el nombre del juguete dentro de las oraciones solo después de haber colocado el juguete en un balde y fuera de la vista.

Nuevamente, cuando se les evaluó, la mayoría de los perros identificó correctamente los nuevos juguetes, y todavía recordaban los nombres dos semanas después.

“Entonces, lo que concluimos es que los perros son capaces de aprender bajo condiciones muy diferentes y lo hacen de forma muy flexible”, dijo Dror, agregando que “esto nos muestra la profundidad de cuánto estos perros pueden comprender nuestras interacciones humanas”.

Los hallazgos también sugieren que las complejas habilidades cognitivas y sociales que ayudan a los humanos a aprender escuchando a otros probablemente “evolucionaron antes del lenguaje, y por eso los perros también pueden hacerlo”, añadió.

Durante el proceso de domesticación, “los perros que eran mejores en comunicarse y entender a los humanos fueron los que se reprodujeron”, dijo Dror. “Y eso es lo que vemos hoy, que son tan buenos para entender la comunicación humana que algunos perros incluso pueden aprender cuando no les estamos hablando directamente, solo observándonos”.

Aunque estos perros talentosos pueden aprender palabras de diversas formas, los investigadores afirman que los hallazgos “no deben extenderse a la población general de perros”.

Realizaron un experimento similar de “escucha casual” con 10 border collies que no habían aprendido previamente nombres de objetos y descubrieron que los perros familiares típicos no aprenden nuevos nombres de juguetes como los perros dotados.

Dror y su equipo han trabajado con este grupo de “perros muy especiales que conocen los nombres de los juguetes” durante varios años.

Conocidos como perros “aprendedores dotados de palabras”, estudios previos han demostrado que estos animales pueden aprender los nombres de los juguetes después de escucharlos solo cuatro veces, aprender hasta 12 juguetes por semana y recordar los nombres durante más de dos años, según Dror.

Aunque los investigadores ven “muchos border collies” entre estos perros dotados, la habilidad sigue siendo “muy rara”, de acuerdo con Dror. Otras razas entre los perros dotados que participaron en el estudio fueron un pastor alemán, un labrador retriever, un pastor australiano miniatura, un Blue Heeler y una mezcla de pastor australiano.

Aunque es “interesante” que los perros tengan “habilidades similares a las humanas”, los resultados del estudio “no son tan sorprendentes porque no es el primer estudio en esa dirección”, dijo a CNN la psicóloga comparada Juliane Bräuer, investigadora posdoctoral en la Universidad Friedrich Schiller Jena en Alemania.

Una habilidad similar para aprender palabras escuchando ha sido documentada en dos bonobos, así como en un loro gris africano; sin embargo, el logro del loro también implicó algo de enseñanza directa.

Un estudio de 2025 encontró que los perros familiares pueden reconocer palabras de comando como “sentado” y “abajo” en discursos no dirigidos a ellos. No obstante, solo se ha comprobado que los perros dotados aprenden espontáneamente los nombres de los objetos mientras juegan con sus dueños, y hasta ahora no se había puesto a prueba su capacidad para aprender estos nombres escuchando conversaciones entre otras personas.

Los investigadores aún no entienden exactamente por qué ciertos perros tienen esta habilidad especial. Aunque los perros dotados pueden aprender nuevas palabras de manera similar a los niños pequeños, probablemente son factores diferentes los que generan comportamientos y resultados similares, dijo Dror.

“Es un poco como comparar una bicicleta y un auto”, añadió. “Ambos se desplazan, ambos cumplen esa función, pero lo que los impulsa hacia adelante es muy diferente”.

