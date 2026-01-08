¿Cuándo comienza la declaración de impuestos 2025? El IRS anuncia las fechas clave

Por Jeanne Sahadi, CNN en Español

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) ya tiene marcado el calendario para la temporada de impuestos 2025. Si eres de los que prefiere cumplir con sus obligaciones fiscales a la primera oportunidad, la agencia confirmó este jueves que comenzará a aceptar y procesar declaraciones federales a partir del próximo lunes 26 de enero.

Esta fecha marca el inicio oficial del ciclo fiscal, permitiendo a los contribuyentes más rápidos poner en marcha sus trámites. Sin embargo, si prefieres tomarte tu tiempo, no hay motivo para alarmarte: el plazo legal para presentar tu declaración y liquidar cualquier adeudo pendiente se extiende hasta el miércoles 15 de abril.

Pero si crees que necesitarás más tiempo para presentar tu declaración, simplemente solicita una prórroga automática de seis meses para evitar la multa por no presentarla a tiempo. Sin embargo, recuerda que debes pagar cualquier impuesto restante que debas al IRS a más tardar el 15 de abril para evitar una multa por pago tardío.

Los contribuyentes que vivan o hagan trabajen en una zona declarada como desastre federal pueden obtener una prórroga automática para presentar sus impuestos de 2025, pero las nuevas fechas límite extendidas variarán según cuándo y dónde ocurrió el desastre. En esta página del sitio del IRS tendrás la información más reciente por estado y en español.

En cualquier caso, cuando decidas preparar tu declaración de impuestos de 2025, quizás desees dedicarle un poco más de tiempo de lo habitual, porque se hicieron varios cambios fiscales bajo la “Gran y hermosa ley” que se firmó el pasado mes de julio. Y al menos algunos cambios podrían afectarte de manera directa. [Aquí te mostramos un resumen de algunos de los cambios más importantes para los declarantes individuales que entraron en vigor para 2025.]

“Los sistemas de información del IRS se han actualizado para incorporar las nuevas leyes fiscales y están listos para procesar las declaraciones de los contribuyentes de manera eficiente y efectiva durante la temporada de presentación”, dijo Frank Bisignano, director general del IRS.

Y si, como la mayoría de los contribuyentes, esperas un reembolso, la manera más rápida de recibirlo será presentando de manera electrónica y eligiendo recibir tu dinero mediante un depósito directo. Eso siempre ha sido así durante los últimos años, pero por primera vez este año el IRS no emitirá cheques en papel en la mayoría de los casos.

“El IRS alienta encarecidamente a los contribuyentes a establecer una cuenta bancaria para recibir sus reembolsos de impuestos mediante depósito directo, porque el IRS está eliminando gradualmente los cheques de reembolso en papel debido a la orden ejecutiva ‘Modernizar los Pagos hacia y desde la Cuenta Bancaria de América’”, indicó la agencia en el comunicado de prensa de este jueves.

Aún no está del todo claro cuáles serán todas las excepciones que se aplicarán para los contribuyentes que prefieren recibir sus reembolsos mediante cheques en papel o en cuentas que no sean bancarias. Pero un anuncio anterior del IRS mencionó que “habrá opciones como tarjetas de débito prepagadas, billeteras digitales o excepciones limitadas”.

