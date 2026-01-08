De centro comercial a centro de tortura, según denuncias: esto sabemos sobre El Helicoide, la cárcel más temida de Venezuela

Por Anabella González, CNN en Español

Un enorme edificio con forma de espiral que iba a ser el símbolo del progreso de Venezuela es, desde hace años, una imagen que infunde temor a muchos venezolanos. La sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide, es la prisión en la que decenas de detenidos y organizaciones denunciaron torturas y violaciones a los derechos humanos, afirmaciones que el Gobierno de Venezuela ha rechazado en reiteradas ocasiones.

Ubicado en el centro-sur de Caracas, con una forma helicoidal y una estructura imponente de 60.000 metros cuadrados, es el sitio que muchos venezolanos que lograron ser liberados dicen no poder olvidar. Hacinamiento, falta de condiciones mínimas de salubridad, extorsiones y distintos tipos de abuso son apenas algunas de las denuncias sobre esa prisión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo al referirse al presidente derrocado de Venezuela, Nicolas Maduro, que “tiene una cámara de tortura en el centro de Caracas que ahora están cerrando, pero ha torturado a gente”, en declaraciones ante congresistas republicanos en el Centro Kennedy de Washington, lo que se interpretó como una referencia al Helicoide.

CNN consultó al Gobierno de Venezuela sobre estas declaraciones y también en relación a si hay acciones previstas para el centro de detención. Hasta el momento no obtuvo respuesta.

Gonzalo Himiob Santomé, director vicepresidente de la organización venezolana Foro Penal, explicó que en el Helicoide funcionan la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Dirección de Investigaciones del Sebin y el Centro de Penados y Procesados del Área Metropolitana de Caracas I. “Si hay algún movimiento en esas instalaciones (no confirmado) puede ser en cualquiera de estas. Hasta ahora, los presos están bien”, dijo Himiob Santomé el miércoles en X .

La construcción del Helicoide se inició en 1956 y se extendió hasta 1961. Fue concebido como una sala de exposición para la industria petrolera y minera del país. Luego el objetivo fue crear el centro comercial más grande y moderno de América Latina, diseñado por los arquitectos Jorge Romero Gutiérrez, Pedro Neuberger y Dirk Bornhorst.

Se edificó sobre una colina rocosa, con siete niveles en forma de espiral y dos espirales entrelazadas con cuatro kilómetros de rampas para vehículos. La idea era que los clientes pudieran estacionarse frente a la tienda que quisieran entre las más de 300 que funcionarían allí, según reconstruye el libro “El espiral descendente: el descenso de centro comercial a prisión del Helicoide”, de Celeste Olalquiaga y Lisa Blackmore.

Su estructura futurista e imponente, rodeada de barrios populares, generó admiración durante su construcción: fue portada de revistas internacionales y se exhibió en 1961 en el MoMA como una nueva forma de arquitectura.

Pero la contracara de esa popularidad fue la paralización. La empresa de construcción quebró y el trabajo en el edificio se interrumpió en 1961, a lo que le siguieron años sin ningún tipo de actividad hasta 1975, cuando quedó en manos del Estado.

En 1985, los servicios de Inteligencia de Venezuela lo alquilaron para utilizar los dos niveles inferiores, donde se ubican las celdas de prisioneros.

Las denuncias de la prisión como centro donde se producían violaciones a los Derechos Humanos se volvieron públicas después de las protestas masivas de 2014 y 2017, dijo Olalquiaga, historiadora cultural, en un artículo publicado en CNN.

En 2019, un informe de Michelle Bachelet, por entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunció la existencia de tortura y tratos inhumanos contra personas detenidas por el ejercicio de sus derechos civiles.

Maduro describió el informe como “cargado de mentiras y manipulaciones”. En reiteradas oportunidades, el Gobierno de Venezuela ha insistido en que a todos los detenidos en el país se les respetan los derechos humanos y el debido proceso. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha tildado a otros informes internacionales sobre detenciones arbitrarias como “intervencionistas contra la soberanía”.

Víctor Navarro es un venezolano que fue detenido el 24 de enero de 2018 y llevado al Helicoide.

Navarro fue detenido por agentes del Sebin por presunta instigación pública y agavillamiento, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Él se declaró inocente de esas acusaciones. La CIDH consideró su detención “ilegal y arbitraria” y habló de condiciones de “hacinamiento y aislamiento prolongado” durante su detención, además de golpes y castigos.

“Toda esa situación es tortuosa. Toda esa situación te da miedo. Toda esa situación te da ganas de morir, te da ganas de no existir, porque eres nada. O sea, estás ahí y sabes que… que prefieres morirte que estar ahí”, contó Navarro a CNN en febrero de 2024.

Cuando salió de la prisión el 2 de junio de 2018, decidió contar con testimonios la pesadilla que, al igual que él, muchos otros relataron sobre sus días en El Helicoide. Armó un proyecto de realidad virtual llamado Realidad Helicoide, que reconstruye las instalaciones del centro de detención en el que se pueden escuchar más de 30 testimonios en la voz de cada uno de los exdetenidos.

La organización no gubernamental venezolana Foro Penal dijo en su último reporte que hasta el 5 de enero aún hay 806 presos políticos en Venezuela. De ellos, 57 permanecían recluidos hasta este 8 de enero en El Helicoide, dijo el director vicepresidente de Foro Penal a CNN.

Este jueves, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, dijo que el Gobierno del país decidió poner en libertad a “un número importante” de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, con el fin de “colaborar en el esfuerzo” de la “unión nacional”.

“Estaremos verificando cada libertad. Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros”, dijo el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, en X. CNN contactó al Ministerio Público de Venezuela para consultar por esta información y desde allí dijeron que por el momento “no tienen detalles” sobre las excarcelaciones. CNN también consultó a Foro Penal al respecto y espera respuesta.

