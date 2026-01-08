Todos los récords que Bad Bunny ha roto hasta ahora en su actual gira mundial

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Este viernes se reinicia, tras el asueto de Nochebuena y fin de año, la gira mundial “Debí tirar más a fotos” del cantante puertorriqueño Bad Bunny, con tres presentación en Santiago de Chile.

La gira mundial se inició por Latinoamérica, con conciertos en República Dominicana, Costa Rica y México. Según la publicación especializada Billboard, Bad Bunny ha roto récords de asistencia y venta de boletos en cada país donde se ha presentado hasta ahora.

Es una gira ambiciosa que abarca 19 países; será, por ejemplo, la primera vez que la estrella puertorriqueña dará conciertos en Brasil, Australia y Japón.

En República Dominicana, donde Bad Bunny dio dos presentaciones -el 21 y 22 de noviembre, en el Estadio Olímpico de Santo Domingo-, Billboard Boxscore informó que esos conciertos generaron ingresos por US$ 7,9 millones en ventas de boletos (con 64.200 entradas vendidas). Es la mayor recaudación en la historia de ese recinto.

En Costa Rica mostró un desempeño similar. El Estadio Nacional de San José, donde el artista cantó el 5 y 6 de diciembre, la gira mundial “Debí tirar más fotos” fijó un nuevo récord de recaudación y venta de boletos en este recinto, al generar US$ 12,4 millones, con 115.000 entradas vendidas.

Luego, le correspondió a los ocho conciertos, del 10 al 21 de diciembre, en México. Las presentaciones en el Estadio GNP Seguros, en Ciudad de México, generaron ingresos de US$ 86,7 millones, con 518.000 boletos vendidos. Estas cifras de vértigo impusieron un nuevo récord para esta sala de conciertos. Bad Bunny se convirtió, según Billboard, en el primer artista en lograr ingresos de ocho dígitos por presentación en los 344 conciertos que se han realizado en este estadio de la capital mexicana.

La única artista que ha vendido más boletos (aunque con menor recaudación) que Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros es la cantante colombiana Shakira, con 668.000 boletos por su gira “Las muejres ya no lloran”, de 2025.

En sus primeras 12 presentaciones, la gira mundial “Debí tirar más fotos” ha recaudado US$ 107 millones y vendido 697.000 boletos. Cabe imaginar que la presentación de Bad Bunny el próximo 8 de febrero en el show de medio tiempo del Super Bowl LX impulse aún más la exposición mediática del artista puertorriqueño.

