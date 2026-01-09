¿Adiós, guerras eternas; hola imperio? La semana que cambió el mundo

Por Nathan Hodge, CNN

En enero de 1899, el cañonero estadounidense USS Wilmington emprendió una expedición a Venezuela, remontando el río Orinoco hacia el interior del país.

A bordo se encontraba un diplomático estadounidense, Francis Loomis, enviado de EE.UU. a Venezuela. La misión consistía en izar la bandera, explorar oportunidades comerciales —incluidas rutas para abastecer las operaciones de extracción de oro— y exhibir algo de potencia de fuego.

Un artículo en Naval History describió cómo le gustaba a Loomis demostrar las ametralladoras Colt del barco a los funcionarios locales.

“Esta ametralladora, con una potencia de unos 500 disparos por minuto, causó una vívida impresión aquí”, escribió Loomis en un informe. “Me aseguré de que se disparara siempre que hubiera oficiales del ejército a bordo”.

La “diplomacia de las cañoneras” se ha convertido en una forma práctica de describir la política exterior coercitiva del presidente estadounidense Donald Trump, respaldada por la amenaza del uso de la fuerza militar.

Impulsado por el éxito de la incursión para capturar al líder de Venezuela, Nicolás Maduro, Trump ahora presiona agresivamente para obtener la propiedad de Groenlandia, lo que indica que Estados Unidos no se dejará limitar como potencia global.

Las palabras y acciones de Trump han hecho que los observadores recurran a los libros de historia.

Los acontecimientos de la semana pasada despertaron el recuerdo de capítulos largamente olvidados del imperialismo estadounidense —desde la diplomacia de las cañoneras y las guerras bananeras hasta el dominio colonial a gran escala— que han dejado a los aliados tradicionales de Washington preguntándose si el mundo está volviendo a una era de grandes potencias y estados vasallos.

La diplomacia de las cañoneras no se limitó al hemisferio occidental.

Tras la Primera Guerra Mundial, la Armada estadounidense operó la Patrulla del Yangtsé, una flotilla de navíos de guerra que protegía los intereses estadounidenses —incluidos misioneros y compañías petroleras— dentro de China durante un largo período de caudillismo e inestabilidad.

Estas lanchas patrulleras también ocuparon un lugar en el imaginario popular estadounidense, en parte gracias a una película estrenada en 1966: The Sand Pebbles, una epopeya de Hollywood protagonizada por Steve McQueen como un marinero a bordo del ficticio USS San Pablo.

La intención de Trump de tomar el control del petróleo venezolano también evoca otra época de la política exterior estadounidense: las llamadas Guerras del Plátano, una serie de expediciones militares y misiones de policía en Centroamérica y el Caribe que reforzaron los intereses comerciales de Estados Unidos.

Los marines estadounidenses, por ejemplo, mantendrían despliegues en Honduras, Nicaragua y Haití. Las fuerzas estadounidenses desembarcaron y ocuparon la ciudad portuaria mexicana de Veracruz en 1914.

El mayor general Smedley Butler, legendario infante de marina y dos veces ganador de la Medalla de Honor, luchó en esas campañas, así como en la brutal guerra filipino-estadounidense de 1899-1902.

Tras su retiro, Butler se convirtió en un crítico abierto del aventurerismo militar estadounidense, describiéndose a sí mismo como “un mafioso, un gánster del capitalismo” durante su larga carrera militar.

“El historial de extorsión es extenso”, escribió Butler. “Ayudé a purificar Nicaragua para la banca internacional Brown Brothers entre 1909 y 1912. Llevé luz a la República Dominicana para los intereses azucareros estadounidenses en 1916. En China, ayudé a asegurar que la Standard Oil siguiera su camino sin ser molestada”.

Esa crítica a la política exterior estadounidense —que la altivez y el idealismo democrático de Estados Unidos ocultan intereses corporativos evidentes— persistió durante la Guerra Fría y entrado el siglo XXI.

Así que quizás el acontecimiento más interesante de la semana pasada es que la administración estadounidense dejó de lado la retórica altiva en torno a la incursión en Venezuela, como hizo Trump en una entrevista con The New York Times, afirmando: “Vamos a usar petróleo y vamos a tomar el petróleo. Vamos a bajar los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente”.

Los manifestantes que sostenían carteles de “sin sangre por petróleo” en 2003 para protestar contra la invasión de Iraq liderada por Estados Unidos sin duda se habrían sorprendido al ver a un presidente en funciones decir que, de hecho, se trataba del petróleo.

A medida que las intervenciones en Iraq y Afganistán se convirtieron en ocupaciones prolongadas, el estudio de las “guerras menores” en las que luchó Smedley Butler se puso de moda en los círculos militares y de política exterior.

El Manual de Campo de Contrainsurgencia del Ejército y la Infantería de Marina de EE.UU. se basó en el estudio de las intervenciones estadounidenses en el extranjero, así como en las campañas de pacificación británicas durante la Emergencia Malaya y las guerras francesas en Indochina y Argelia.

Esas intervenciones militares suelen ser descritas como “guerras eternas” por parte de la base de Trump que apoya el movimiento MAGA. En una publicación en X, la exrepresentante republicana Marjorie Taylor Greene, quien fuera una firme partidaria del mandatario, sugirió que la operación para derrocar a Maduro formaba parte de una política respaldada por sucesivas administraciones republicanas y demócratas.

“El cambio de régimen, la financiación de guerras extranjeras y el constante desvío del dinero de los impuestos estadounidenses hacia causas extranjeras, tanto nacionales como internacionales, y hacia Gobiernos extranjeros, mientras los estadounidenses se enfrentan constantemente a un aumento del coste de la vida, la vivienda y la atención médica, y se enteran de estafas y fraudes relacionados con el dinero de sus impuestos, es lo que ha enfurecido a la mayoría de los estadounidenses”, escribió, y agregó que “ambos partidos, republicanos y demócratas, siempre mantienen financiada y en funcionamiento la maquinaria militar de Washington”.

La operación de secuestro y captura en Venezuela sí se diferencia cualitativamente de las intervenciones estadounidenses de las últimas dos décadas en un aspecto importante.

Tras la rápida captura de Maduro, no quedó personal estadounidense sobre el terreno, y la administración Trump ha mostrado poco interés en el tipo de construcción estatal armada en la que Washington se vio envuelto tras el 11 de septiembre de 2001.

Pero eso no será un gran alivio para los aliados de Estados Unidos en la OTAN: Trump puede tener poco interés en construir naciones, pero ha demostrado durante la última semana que habla muy en serio sobre la adquisición de territorio.

