Compró una casa barata en Italia por el estilo de vida y la salud de su hijo mejoró de forma drástica

Cuando Lynnette Elser, de Crossville, Tennessee, llegó por primera vez al pueblo italiano de Latronico con su hijo adoptivo Kenny, de 5 años, que es autista, no tenía la intención de convertirlo en su nuevo hogar.

Pero esa primera noche, Kenny, que tiene graves problemas respiratorios, pareció poder respirar sin dificultad por lo que, según Elser, una científica retirada del Gobierno federal de EE.UU., fue la primera vez en su vida.

Normalmente, ella revisaba durante la noche su nivel de oxígeno en sangre con un oxímetro de pulso cuando lo escuchaba luchar por respirar, pero en Latronico algo era distinto.

“Honestamente, pensé que el oxímetro estaba roto y no estaba midiendo bien”, dice Elser. “Cambié de aparato y seguía marcando bien. Esa noche, mientras su respiración se mantenía estable, me quedé asombrada viéndolo respirar sin tratar de levantar la cabeza con las almohadas”.

Mientras Elser permanecía en vela, el nivel de oxígeno en sangre de Kenny se mantuvo estable por encima del 95 %. Su ritmo cardíaco era normal.

“Es horrible ver a un niño que no puede respirar, luchando por cada respiración, con el nivel de oxígeno en sangre sin subir y con el corazón latiendo a más de 250 latidos por minuto”, cuenta. “Cuando estábamos en Latronico, no tuvo dificultad para respirar”.

Al ver la mejora en la salud de su hijo, Elser comprendió que Latronico, un pequeño pueblo de colina de unos 4.500 habitantes en la región sureña italiana de Basilicata, debía convertirse en su hogar permanente.

Elser se sintió atraída inicialmente por el pueblo tras leer un artículo de CNN sobre el programa de viviendas asequibles del pueblo, creado para atraer nuevos compradores y revertir la tendencia de despoblación causada por décadas de éxodo de la zona en busca de empleo. Latronico es uno de los numerosos lugares rurales de Italia que han puesto a la venta viviendas a precios económicos.

En septiembre de 2024, Elser compró una casa antigua renovada de 100 metros cuadrados en Latronico, sin verla, en la plataforma en línea de la localidad por 50.000 euros, unos US$ 59.000.

Tenía pensado utilizar la planta superior simplemente como casa de vacaciones y disfrutar de un lugar tranquilo, alejado del turismo, cerca del mar y las montañas, rodeado de naturaleza.

Pero cuando ella y Kenny viajaron para ver finalmente lo que había comprado en el centro histórico, todo cambió.

En esa misma visita, Elser terminó adquiriendo la propiedad vacía de abajo para ampliar la vivienda y convertirla en una casa de cuatro plantas. Actualmente está finalizando las renovaciones.

Kenny había sido hospitalizado varias veces en EE.UU. por problemas respiratorios y tiene múltiples necesidades especiales. Es autista, no verbal, con retrasos severos en el desarrollo, alergias y antecedentes de niveles bajos de oxígeno en sangre que con frecuencia caen por debajo del 90 %, una situación que normalmente requiere intervención médica.

Elser cree que la ubicación “sanadora” de Latronico es lo que ahora ayuda a Kenny a respirar por las noches. El pueblo se encuentra lo suficientemente alto como para estar por encima de los bosques y el polen de los árboles, con aire fresco, pocos automóviles y sin smog, condiciones que suelen representar un entorno de menor riesgo para personas con afecciones respiratorias.

Rosalia Loresco, médica pediatra en Latronico, afirma haber visto a otras personas con problemas respiratorios beneficiarse del aire limpio de la región.

“Muchos pacientes con asma y afecciones respiratorias reportan una mejora en la comodidad al respirar y en su bienestar general durante su estancia aquí”, señala.

Mientras se concretaba la compra, Elser no dejaba de pensar en lo fácil que Kenny respiraba en Latronico y presentó los trámites para convertirlo en su residencia principal, lo que también le permite evitar impuestos aplicables a segundas viviendas.

Ella y Kenny viven actualmente en su propiedad original en la ciudad, que consta de dos pisos superiores con dos amplios dormitorios. La casa ya era habitable al momento de la compra y solo requirió arreglos menores, como mejoras en calefacción y la instalación eléctrica, el aire acondicionado, un revestimiento exterior resistente al agua y ventanas y puertas de bajo consumo energético.

La otra propiedad de 83 metros cuadrados, situada en los dos pisos inferiores, uno de ellos casi a nivel de la calle, requiere más trabajo. Costó 18.000 euros y antes se usaba para criar cerdos. Elser está invirtiendo 63.000 euros para convertirla en un espacio habitable con dos dormitorios, baños, cocina, plomería y electricidad. La remodelación, que ya está completada en un 95 %, se prevé terminar en el verano de 2026, cuando se repinten las paredes exteriores.

Una vez unidas, ambas propiedades sumarán 183 metros cuadrados, con un porche frontal y varios balcones con vistas a las montañas y el valle. Elser también planea comprar un garaje cercano. El espacio permitirá que Kenny tenga su propia sala de juegos interior.

“El dinero nunca fue un problema”, dice. “Siempre trabajé para poder comprar lo que quería. Si no podía permitírmelo, trabajaba más y esperaba. Claro que miré el precio de la casa y los costos de mejora, pero me enfoqué más en la calidad de vida”.

En marzo de 2025, Elser solicitó una visa de residencia electiva que exige ingresos pasivos de 31.000 euros por persona y se mudó a Latronico con Kenny en julio. En primavera planea inscribirlo en la escuela del pueblo y está completando los trámites para garantizar que reciba apoyo completo.

Elser cree que Kenny se adaptará mejor a las aulas de Latronico, con muchos menos alumnos con necesidades educativas especiales que en Tennessee, donde avanzó poco.

Dice que ella y su hijo ya se han integrado a la unida comunidad de Latronico en solo unos meses, interactuando con los vecinos mientras pasan los días paseando por los parques y comprando en las tiendas.

La gente llama a Kenny “bellissimo angelo” —“ángel hermosísimo”—, cuenta. En el supermercado le regalan dulces y golosinas festivas. Muchos comerciantes saben algo de inglés o usan aplicaciones de traducción cuando es necesario.

“Muchas veces los comerciantes hacen un esfuerzo extra para ayudarme a encontrar lo que necesito”, dice Elser. “Los vecinos que pasan por la calle dicen ‘buono’ y levantan el pulgar al ver los nuevos azulejos o una ventana nueva”.

El ambiente acogedor contrasta con Crossville, donde, según ella, los vecinos eran más propensos a quejarse que a elogiar, y cualquier ida a la tienda implicaba un viaje de 20 minutos en auto.

“La gente parece más satisfecha con su vida”, añade. “Sé que muchos jóvenes se han ido a lugares con más oportunidades económicas, pero quienes se quedaron parecen felices y no atrapados en una competencia constante”.

En casa practican ejercicios de terapia ocupacional, con crayones especiales, rompecabezas y juguetes adaptados. Una vez por semana conducen a una ciudad cercana más grande para comprar artículos como tinta para impresora o muebles. El ritmo tranquilo del pueblo también ayuda a Kenny a evitar la sobreestimulación, una fuente común de estrés para personas autistas.

“Somos felices con nuestra vida tranquila y rutinaria. Cuando empiece la escuela, me enfocaré en aprender italiano porque eventualmente tendré que presentar el examen para la licencia de conducir, y retomaré algunos de mis hobbies, como el acolchado”, dice.

La dieta de Kenny también ha mejorado. Le encanta desayunar carbohidratos como croissants o pasteles, en lugar de comidas más pesadas al estilo estadounidense con huevos, jamón o tocino. El costo de vida es significativamente más bajo que en Tennessee, especialmente en alimentos. Muchos medicamentos recetados se pueden obtener de forma gratuita gracias al programa de salud pública de Italia.

Elser afirma que disfruta de una vida más sencilla en Latronico, con menos signos visibles de consumismo. Actualmente no tiene televisión y asegura que a Kenny no le molesta.

“Hay muchas menos compras impulsivas. Todo lo que necesitamos está en el pueblo”, concluye.

