Grok de Elon Musk limita a suscriptores de pago funciones de generación de imágenes tras indignación por “desnudez digital”

Por Hadas Gold, CNN

El chatbot Grok de Elon Musk limitó algunas de sus funciones de generación de imágenes a suscriptores de pago de X, días después de la indignación internacional sobre la herramienta de IA que respondió a solicitudes de usuarios “desvistiendo digitalmente” a personas, incluyendo niños.

El cambio parece haber ocurrido entre el jueves y el viernes. La cuenta de Grok en X responde a las solicitudes de imágenes de los que no son suscriptores con el mensaje: “La generación y edición de imágenes está actualmente limitada a los suscriptores pagos”, e incluye un enlace para suscribirse.

Pero la restricción se aplica solo a una de las formas en las que los usuarios de X pueden interactuar con Grok. Un botón de “editar imagen” en las imágenes subidas a X permite que cualquier usuario use Grok edite la imagen. Además, la generación de imágenes y videos aún está disponible de forma gratuita a través del sitio web y la aplicación independiente de Grok. La restricción parece aplicarse únicamente a la función en la que los usuarios etiquetan a Grok en una publicación de X con una solicitud, a la que Grok responde luego con una publicación pública en X.

CNN informó previamente que en las semanas previas a que la tendencia explotara en X, Musk había expresado frustración por las limitaciones de Grok Imagine en una reunión en xAi. Tres miembros clave del equipo de seguridad de xAI, incluyendo su jefe de seguridad de producto, también abandonaron la empresa en las semanas previas a la controversia.

Funcionarios del Reino Unido, la Unión Europea, Malasia e India han expresado su preocupación por las limitaciones de Grok y cómo esto deriva en lo que muchos consideran porno deepfake.

Un portavoz del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, criticó el último movimiento de X, diciendo que “simplemente convierte una función de IA que permite la creación de imágenes ilegales en un servicio premium”, según la BBC.

En Estados Unidos, un grupo de senadores envió una carta a Apple y Google, instándoles a eliminar X y Grok de sus tiendas de aplicaciones por violar los términos de distribución de las tiendas.

Mientras la controversia sobre el desvestimiento digital alcanzaba su punto álgido en X, los líderes del sitio —incluidos Musk y el jefe de producto Nikita Bier— alardeaban de que X estaba experimentando algunas de las tasas de participación más altas de su historia.

xAI también anunció esta semana que había completado su ronda de financiamiento Serie E, superando el objetivo de US $15.000 millones y recaudando US$ 20.000 millones de inversionistas.

Un portavoz de X no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios por parte de CNN.

