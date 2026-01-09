Kazuyoshi Miura, el japonés que a sus 58 años se mantiene como futbolista profesional

Por Cesar Lopez, CNN en Español

Kazuyoshi Miura, de 58 años, que aseguró durante su enésima presentación con un equipo profesional que había perdido casi toda esperanza de regresar a la J-League, ahora está listo para aportar a un nuevo cuadro y seguir rompiendo marcas.

Tras firmar con el Fukushima United a finales de 2025 el incansable “Rey Kazu”, como se le apoda a Miura, cumplirá su sueño de no abandonar los campos profesionales a pesar de tener casi sesenta años.

Miura, que firmó el mes pasado un contrato de cesión con el equipo japonés de tercera división, aseguró que espera contribuir con goles y asistencias en el último capítulo de su carrera profesional que desafía a la edad y a cualquier estadística.

El movimiento lo trae de regreso a la J-League, en una de las tres máximas categorías del fútbol profesional japonés, por primera vez desde 2021 y será su 41ª temporada como futbolista profesional.

El “Rey Kazu” se convirtió en marzo de 2021 en el jugador de mayor edad en participar en la J-League, con 54 años y 12 días, cuando salió como suplente de última hora contra el Urawa Reds, récord que podrá romper en otra categoría del fútbol japonés.

Pese a su paso incandescente por la selección, Miura no fue tomado en cuenta para la primera aparición del seleccionado en un Mundial en 1998, dos años antes del retiro internacional del jugador.

El delantero, que comenzó su carrera profesional en el club brasileño Santos en 1986 y fue el primer japonés en jugar en la Serie A de Italia con el Genoa, también estuvo en otros clubes europeos como el Dinamo Zagreb de Croacia y recientemente en el Oliveirense de Portugal.

La temporada pasada jugó ocho partidos con el Atlético Suzuka de cuarta división, sin anotar goles, mientras el equipo descendía a las ligas regionales de Japón.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.