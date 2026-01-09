La OTAN se enfrenta a una grave crisis por Groenlandia. Europa parece impotente para detenerla

Por Christian Edwards, CNN

Para Europa, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha sido un caldo de cultivo para la incertidumbre. La amenaza de su administración de anexar Groenlandia, una parte autónoma de Dinamarca, ha sumido a la OTAN en una situación sin precedentes: una alianza basada en la defensa colectiva —donde un ataque a uno es un ataque a todos— se enfrenta ahora a la posibilidad de que un miembro ataque a otro.

La Casa Blanca anunció el martes que el presidente está “discutiendo diversas opciones” para adquirir Groenlandia, dejando claro que recurrir a las fuerzas militares estadounidenses no está descartado. Proclamando el regreso a un mundo en el que los fuertes toman lo que pueden y los débiles sufren lo que deben, Stephen Miller, subjefe de gabinete de Trump, declaró a CNN: “Somos una superpotencia y… nos comportaremos como tal”.

Aunque el secretario de Estado, Marco Rubio, ha intentado restar importancia a las preocupaciones sobre una intervención militar, afirmando en cambio que la administración Trump está considerando comprar Groenlandia, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha dado la voz de alarma: “Si Estados Unidos decide atacar militarmente a otro país de la OTAN, todo se detendrá, incluida la OTAN y, por lo tanto, la seguridad establecida desde el final de la Segunda Guerra Mundial»”.

Pero otros líderes europeos se han callado, al menos en público, por una razón incómoda: Estados Unidos puede que ya no sea un aliado fiable de Europa, pero por ahora sigue siendo necesario. Dado que Europa necesita el apoyo militar y diplomático de Estados Unidos para repeler a Rusia, las renovadas amenazas de Trump contra Groenlandia la han puesto en un aprieto: ¿cómo mantener a Estados Unidos fuera de Groenlandia, pero invirtiendo en Ucrania?

Esta tensión se puso de manifiesto en París esta semana, cuando representantes de 35 países, incluido Estados Unidos, debatieron cómo garantizar la seguridad de Ucrania tras la guerra en caso de un acuerdo de paz con Rusia. Aunque la reunión transcurrió sin problemas y condujo a compromisos concretos, la camaradería se vio tensa por preguntas incómodas en una conferencia de prensa sobre el tema que pesaba sobre la diplomacia del día.

“Sé que hoy en día hay reticencia a hablar de Groenlandia, pero ¿qué valor tienen estos compromisos (de seguridad de EE.UU.) justo el día en que, al más alto nivel del Gobierno en Washington, se habla de confiscar el territorio de otro miembro de la OTAN?”, preguntó un periodista al primer ministro británico, Keir Starmer.

Starmer evadió la pregunta, señalando una declaración anterior de solidaridad con Dinamarca. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, eludió una pregunta similar. Junto al enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, los líderes de Reino Unido y Francia no estaban dispuestos a criticar a EE.UU. por sus amenazas contra Dinamarca, por temor a que pusieran en peligro la participación de Washington en el proceso de paz de Ucrania.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, a bordo de un buque de inspección de la Armada danesa en aguas de Nuuk, Groenlandia, en abril de 2025. Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images/Archivo

Europa ya ha cedido mucho terreno para mantener a Estados Unidos de su lado. Sus líderes han sido reprendidos por el vicepresidente J. D. Vance en Múnich, amonestados por Elon Musk en línea y acusados, en la Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump, de “violar los principios básicos de la democracia” para reprimir a los partidos “patrióticos” que Washington defiende. La Unión Europea también aceptó un arancel del 15 % en su comercio con Estados Unidos.

Si bien muchos piden que Europa adopte una postura más firme contra Estados Unidos, carece de la influencia necesaria, afirmó Mujtaba Rahman, director general para Europa de Eurasia Group, una consultora de riesgo político.

“Muchos líderes europeos quieren ser duros con Estados Unidos… Quieren poder alzar la voz y denunciar lo que ven, pero simplemente no están en condiciones de hacerlo, porque durante mucho tiempo han externalizado su seguridad a Estados Unidos”, declaró Rahman a CNN.

Al igual que el año pasado, la prioridad de los europeos para 2026 sigue siendo mantener la participación de Estados Unidos en Ucrania, afirmó Rahman, incluso si esto lleva a presionar a Copenhague para que “llegue a un acuerdo” con Estados Unidos sobre Groenlandia. “En esencia, no creo que tengan otra opción, porque el proceso de rearme en Europa es de tres a cinco años”, añadió.

Dado que la administración Trump no ha solicitado la aprobación del Congreso para la nueva asistencia militar estadounidense a Ucrania, Europa ha estado financiando la defensa de Ucrania durante más de un año. Sin embargo, mientras construye su propia base industrial de defensa, Europa sigue dependiendo en gran medida de Estados Unidos para las armas que compra para Ucrania.

Si bien Europa depende de Estados Unidos para el suministro de material militar a corto plazo, Daniel Fried, veterano diplomático estadounidense, declaró a CNN que el continente tiene más influencia de la que se cree.

“Hay muchas áreas en las que los proveedores de defensa europeos compiten con los estadounidenses. No somos los únicos que fabricamos aviones de combate”, afirmó Fried, quien fue subsecretario de Estado para Europa durante la presidencia de George W. Bush y Barack Obama. “Los europeos podrían simplemente decidir que la tecnología de vanguardia en drones es algo que no van a compartir con los estadounidenses si siguen así”.

Soldados ucranianos asisten a un ejercicio de entrenamiento cerca del frente en la región ucraniana de Zaporiyia en diciembre de 2025. Andriy Andriyenko/Servicio de Prensa de la 65.ª Brigada Mecanizada Separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania/Reuters

Algunos en Europa han pedido acciones más drásticas e inmediatas. Raphael Glucksmann, eurodiputado francés, pidió a la UE que estableciera una base militar permanente en Groenlandia, lo que, según él, “enviaría una señal contundente a Trump y contrarrestaría el argumento estadounidense de que somos incapaces de garantizar la seguridad de Groenlandia”. Pero Majda Ruge, investigadora principal de políticas del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, afirmó que el objetivo no debería ser un “enfrentamiento militar con Estados Unidos, sino aumentar los costos políticos, económicos y de alianza de una acción unilateral estadounidense de forma temprana y visible, para convencer al presidente Trump de que no actúe”, y añadió que existen “formas no militares de hacerlo”.

“Se trata de asegurar que, si Trump decide intensificar la situación, tenga que apartar abiertamente a los aliados europeos en lugar de actuar en un vacío político. Y hacerlo aumentaría drásticamente los costos internos y políticos para él”, declaró Ruge a CNN.

Los ciudadanos estadounidenses se oponen abrumadoramente al uso de la fuerza militar para tomar el control de Groenlandia, según una encuesta de YouGov de agosto, realizada después de que Dinamarca convocara al enviado estadounidense por un informe que indicaba que varios hombres estadounidenses participaban en campañas encubiertas para influir en la política groenlandesa. Solo el 7 % de los adultos estadounidenses se mostró a favor del uso de la fuerza para anexar Groenlandia, mientras que el 72 % se opuso.

El ascenso inicial de Trump al poder en 2016 se vio favorecido por su arraigada oposición a la invasión de Iraq en 2003 y otras costosas “guerras eternas”. Sin embargo, el presidente declaró el miércoles al New York Times que la supervisión estadounidense de Venezuela podría durar años, tras el derrocamiento del presidente autoritario del país, Nicolás Maduro.

No está claro qué tan receptiva será la administración Trump a las críticas, tanto nacionales como internacionales. Esta semana, Miller despreció las “sutilezas internacionales”, declarando a CNN: “Vivimos… en el mundo real… que se rige por la fuerza, que se rige por la fuerza, que se rige por el poder. Estas son las leyes de hierro del mundo que han existido desde el principio de los tiempos”.

Aunque Europa espera que el interés de Trump en Groenlandia disminuya, como ocurrió el año pasado, funcionarios de Londres y Bruselas temen que esta vez sea diferente.

“La gente se ha dado cuenta de que esto no es un sueño que se le haya ocurrido. Se lo toma muy en serio”, declaró a CNN un legislador británico, que habló bajo condición de anonimato.

Rahman, del Grupo Eurasia, afirmó: “No creo que haya ingenuidad alguna —ni en Berlín, ni en París, ni en Londres— sobre la naturaleza del régimen estadounidense… Los estadounidenses saben que los europeos son débiles. Los depredadores se aprovechan de los débiles; eso es lo que está haciendo la administración Trump. Los europeos no pueden hacer mucho”.

“Para muchos países, se trata de ganar tiempo. Esto es un puente. Hasta que Europa pueda defenderse, tienen que colaborar con la administración Trump”.

