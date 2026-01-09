Lo que Donald Trump ha aprendido sobre imponer el poder global

Análisis por Stephen Collinson, CNN

A Donald Trump le llevó cinco años sentarse en el Resolute Desk para alcanzar una epifanía que podría sacudir el mundo.

El presidente de EE.UU. más atrevido de la era moderna podría a veces enfrentarse a obstáculos legales o constitucionales en su país. Pero se está dando cuenta de que hay todo un mundo allá afuera en el que puede perseguir su búsqueda del poder infinito.

Mientras la arrogancia crece en la Casa Blanca, Trump declaró al New York Times en una entrevista publicada este jueves que solo había “una cosa” para limitar su poder global. “Mi propia moralidad. Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme”. Y añadió: “No necesito el derecho internacional”.

El comentario de Trump alarmará a los extranjeros que palidecen ante su imagen. También podría desencadenar tres años de agitación internacional.

Su raro momento de introspección se produjo tras una semana frenética que puede entenderse mejor como una demostración de su aplicación de un poder brutal y sin complejos.

Sucesos impactantes pusieron de relieve cómo la política estadounidense, tanto en el país como en el extranjero, es ahora la personificación del complejo carácter del presidente. Es volátil, despiadada y performativa y, en ocasiones, desafía las limitaciones constitucionales y legales.

Trump ha desdeñado durante mucho tiempo el derecho internacional, los tratados, las instituciones multilaterales, el libre comercio y las alianzas que presidentes anteriores consideraban multiplicadores de la influencia estadounidense.

Más que nunca en sus cinco años en la Casa Blanca, actúa con base en esa convicción.

La audaz incursión de las fuerzas especiales que sacó de su lecho al derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, violó la soberanía de otra nación y el derecho internacional.

La operación probablemente excedió la prerrogativa constitucional de un presidente en el uso de la fuerza militar. Pero la moral del mandatario no se vio afectada, así que siguió adelante.

El envío de varios cientos de tropas, múltiples aviones y ataques contra objetivos venezolanos llegó hasta el límite de lo que el presidente está autorizado a hacer, según la Constitución (y muchos críticos creen que lo superó).

Pero la apuesta de Trump por Venezuela es más audaz que eso.

El presidente declaró que supervisará personalmente las exportaciones petroleras de Venezuela, en un resurgimiento de la política colonialista a la que Estados Unidos se ha opuesto durante mucho tiempo.

Trump vuelve a tener en la mira a Groenlandia, cuyo ya elevado valor estratégico se está volviendo aún más crítico debido a sus depósitos de minerales de tierras raras y a que el derretimiento del hielo polar abre una nueva competencia geopolítica.

A Trump parece no importarle que sea un territorio semiautónomo de Dinamarca, aliado de la OTAN, y que su gente no haya expresado ningún deseo de ser estadounidense.

“La propiedad es importante”, declaró el presidente al Times.

La Casa Blanca había declarado previamente que Groenlandia era importante para Trump por razones de seguridad nacional. Pero su singular moral le permite adoptar una motivación más personal. Aseguró que la propiedad de Groenlandia le proporcionaría “lo que considero psicológicamente necesario para el éxito”.

La ambición de Trump es extraordinaria. Pero su convicción de que la fuerza de Estados Unidos le da derecho a territorios que no le pertenecen evoca las apropiaciones de territorios de los dictadores más infames de la historia, por no mencionar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, con Ucrania.

Los comentarios del Presidente al Times siguieron a una advertencia de su subsecretario de la Casa Blanca, Stephen Miller, en CNN de que Estados Unidos vive ahora en un mundo “que está gobernado por la fuerza, que está gobernado por la dominación, que está gobernado por el poder”.

Trump no se diferencia de muchos presidentes en su segundo mandato en cuanto a descubrir un refugio en la política exterior cuando su poder interno comienza a menguar.

Pero aún planea ejercer un poder masivo en el país, a pesar de un reciente deterioro en su posición política tras las divisiones en el movimiento MAGA y una revuelta en el Congreso por los archivos de Jeffrey Epstein.

Esto quedó claro con los rápidos y agresivos intentos de la administración de presentar la muerte de una mujer de 37 años de Minneapolis a manos de un agente de ICE como una respuesta al terrorismo doméstico.

Los videos grabados por transeúntes no respaldaron esta opinión.

El vicepresidente J. D. Vance describió el miércoles la muerte de Renee Good en su automóvil como “una tragedia de su propia creación”.

Su aparición en la sala de prensa de la Casa Blanca este jueves, en la que absolvió a los agentes involucrados, demostró una determinación de garantizar que el incidente no ponga en peligro la represión de ICE, que es una de las aplicaciones más tangibles del poder interno de Trump.

La nueva “Doctrina Donroe” de Trump se basa en la premisa de que Estados Unidos es la mayor potencia del hemisferio occidental y, por lo tanto, tiene la capacidad y el derecho de dictar cómo funcionan las cosas en su patio trasero.

Tomemos como ejemplo su fijación con el petróleo de Venezuela.

Desde una perspectiva de seguridad nacional rigurosa, ¿por qué Estados Unidos, ahora más asertivo, toleraría un estado cercano a sus fronteras que coopera con sus rivales China y Rusia y contribuye a satisfacer sus necesidades energéticas?

Al controlar las exportaciones petroleras de Venezuela, Estados Unidos también podría debilitar a Cuba, su rival por generaciones, y posiblemente derrocar a ese régimen comunista represivo.

Todo esto se explica en la nueva estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca.

“Queremos un hemisferio libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de activos clave, y que apoye cadenas de suministro críticas; y queremos asegurar nuestro acceso continuo a ubicaciones estratégicas clave”, afirma la Estrategia Nacional de Seguridad (NSS). “En otras palabras, haremos valer y aplicaremos un ‘Corolario Trump’ a la Doctrina Monroe”.

La moral flexible de Trump facilitará todo esto. Pero también genera enormes riesgos.

Su plan para controlar los ingresos petroleros venezolanos implicará que Estados Unidos se quede con una parte. El Gobierno promete destinar las ganancias al beneficio de los venezolanos. Pero estos no son recursos estadounidenses para explotar ni vender.

Aferrarse a los remanentes del régimen de Maduro puede ser astuto, dada la inquietante experiencia de las insurgencias que siguieron a la destrucción estadounidense de las estructuras gubernamentales en Iraq. Pero también se asemeja mucho a los planes de Trump de presidir su propia petrodictadura en América Latina.

Estas preocupaciones sólo se verán alimentadas por la advertencia de Trump al Times de que Estados Unidos podría estar supervisando Venezuela durante “mucho más tiempo” que seis meses o un año.

La arrogancia de Trump podría salir terriblemente mal.

Una administración prolongada de Venezuela casi con seguridad provocaría una reacción negativa contra el poder estadounidense. Y muchos expertos también dudan de la viabilidad del plan estadounidense de “gobernar” Venezuela mediante el poder militar estadounidense en el exterior.

Si bien el continente sudamericano en su conjunto está mostrando señales de avanzar hacia un populismo al estilo de Trump, la idea de que él pueda imponer la voluntad estadounidense en el vasto hemisferio no es realista, incluso si Estados Unidos tuviera los recursos.

Más allá de eso, el plan de omnipotencia de Trump será enormemente disruptivo.

Cualquier acción estadounidense en Groenlandia o intento de obligar a su población a unirse a Estados Unidos podría debilitar la OTAN o destruir las relaciones de Estados Unidos con sus aliados transatlánticos.

Es difícil imaginar cómo el regreso de la inestabilidad en un continente bañado en sangre durante el siglo XX acabará haciendo a Estados Unidos más seguro o más próspero.

El rechazo de Trump al derecho internacional —el marco que Estados Unidos defendió durante mucho tiempo para evitar guerras ruinosas entre grandes potencias y proteger la soberanía de las menores— también podría hacer que el mundo sea más peligroso.

Estados como Rusia y China han demostrado en Ucrania y el mar de China Meridional que violarán las normas globales. Al unirse a ellos, Trump podría envalentonar aún más a los enemigos de Estados Unidos.

No está claro que Trump haya pensado tan a futuro, ya que se esfuerza por actuar en función de un prisma estrecho de intereses nacionales directos de Estados Unidos.

En su primera convención presidencial como candidato republicano, en 2016, Trump propuso una doctrina para resolver los problemas del país.

“Sólo yo puedo arreglarlo”, afirmó.

Los bajos índices de aprobación de Trump sugieren que su segundo intento de aplicar esta teoría está fracasando.

Pero de todas formas, lo está llevando a nivel global.

