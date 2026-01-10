Bob Weir, guitarrista de Grateful Dead, muere a los 78 años

Por Emma Tucker, CNN

Bob Weir, miembro fundador del icónico grupo de rock estadounidense Grateful Dead, quien aparentemente nunca dejó de hacer giras durante seis décadas, falleció, según un comunicado publicado en su sitio web oficial.

El guitarrista, vocalista y narrador “valientemente” superó el cáncer tras ser diagnosticado en julio, indicó el comunicado. Murió “pacíficamente” y rodeado de sus seres queridos después de sucumbir a problemas pulmonares subyacentes, agregó el texto.

Weir, el miembro más joven de la banda influenciada por el rock, folk y blues que dominó la escena jam durante años, actuó tan recientemente como el pasado verano, cuando los miembros restantes de la banda se reunieron para conciertos en el Golden Gate Park de San Francisco para celebrar el 60 aniversario del grupo. Comenzó el tratamiento contra el cáncer solo unas semanas antes de esos conciertos, según el comunicado.

Escribió o coescribió canciones emblemáticas de la banda como “Sugar Magnolia”, “Truckin’”, “Cassidy” y “Throwing Stones”.

“Su trabajo hizo más que llenar salas con música; era una luz cálida que llenaba el alma, construyendo una comunidad, un lenguaje y un sentimiento de familia que generaciones de seguidores llevan consigo. Cada acorde que tocó, cada palabra que cantó, fue parte integral de las historias que tejía. Había una invitación: a sentir, a cuestionar, a explorar y a pertenecer”, señala el anuncio.

Weir se unió a la banda siendo adolescente, cuando se estaban formando en San Francisco. Fueron un referente en la escena de Haight-Ashbury en los años 60 y 70. Sus interminables giras incluyeron hitos culturales como Woodstock y, quizás, su concierto más grande ante más de 100.000 espectadores en Englishtown, Nueva Jersey, en 1977.

El grupo experimentó un resurgimiento de popularidad a finales de los años 80 con su único éxito en el top 10, “Touch of Grey”. Después de eso, llenaron estadios durante años con seguidores nuevos y antiguos. Sus fans, conocidos como Deadheads, viajaban junto a la banda y disfrutaban de los repertorios cambiantes y las largas improvisaciones que hacían único cada espectáculo.

Tras la muerte del guitarrista y cantante principal Jerry Garcia, Weir reorganizó la banda en varias formaciones antes de invitar al guitarrista John Mayer a unirse. Juntos realizaron exitosas giras como Dead & Company hasta el año pasado, incluyendo una serie de conciertos en la Sphere de Las Vegas.

“El enfoque de Bob al tocar la guitarra es similar al de Bill Evans en el piano. Es un verdadero sabio. Su manera de abordar los acordes y el acompañamiento es tan original que es casi demasiado original para ser plenamente apreciada hasta que se profundiza en lo que hace”, dijo Mayer en una entrevista en 2016. “Creo que inventó su propio vocabulario, donde muchas veces la nota fundamental no está en la base del acorde, sino en el medio. Es una alegría tocar junto a él”.

A Weir le sobreviven su esposa Natasha y sus hijas Monet y Chloe.

