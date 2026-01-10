Nicaragua anuncia la liberación de “decenas de personas” cuando se cumplen 19 años de que Daniel Ortega asumió la presidencia

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El Gobierno de Nicaragua anunció este sábado la liberación de “decenas de personas” que estaban en prisión, una medida que coincide con el 19° aniversario de la llegada de Daniel Ortega a la presidencia del país centroamericano.

Mediante un breve comunicado, el Ministerio del Interior dijo que estas liberaciones muestran “la Política de nuestro Pueblo Presidente, de priorizar la Paz, la Reconciliación y la Unión”.

CNN contactó al Ministerio para pedir información sobre el número de personas liberadas y los motivos por los que estaban en prisión y está en espera de respuesta.

El Gobierno de Ortega, quien asumió la presidencia de Nicaragua por segunda vez el 10 de enero de 2007, después de haber ejercido previamente el cargo entre 1984 y 1990, ha sido señalado por organizaciones no gubernamentales y activistas por presuntamente cometer violaciones a los derechos humanos como hacer detenciones por motivos políticos o quitar la nacionalidad a opositores. En enero de 2025, la Asamblea Nacional aprobó una reforma constitucional para que el Ejecutivo tenga una copresidencia, actualmente en manos de la esposa de Ortega, Rosario Murillo.

Frente a los señalamientos en su contra, el Gobierno de Ortega ha negado ser responsable de abusos.

En este contexto, la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos criticó en su cuenta de X que el Gobierno de Ortega celebre 19 años en el poder.

“Hoy, la brutal dictadura Murillo-Ortega ‘celebra’ 19 años de lo que debería haber sido un mandato democrático de cinco años. Los nicaragüenses votaron por un presidente en el 2006, no por una dinastía ilegítima vitalicia. Reescribir la Constitución y aplastar a la disidencia no borrarán las aspiraciones de los nicaragüenses de vivir libres de la tiranía”, dijo en la publicación.

CNN pidió comentarios al Gobierno de Nicaragua por estas declaraciones y espera respuesta.

Con información de Merlin Delcid.